למייקל קאריק אין מה להפסיד במנצ'סטר יונייטד

“מייקל קאריק יהיה מאמן מנצ'סטר יונייטד בוודאות, אם רק ירצה בכך”, אמר בזמנו אולה גונאר סולשיאר על עוזרו. כעת הנבואה הזו מתגשמת, גם אם באופן זמני לכאורה, ובאופן מעט אירוני על חשבונו.

כאשר בחרה ההנהלה הרב ראשית של השדים האדומים יורש לרובן אמורים המפוטר, היא הייתה מעוניינת בפתרון לטווח קצר עד תום העונה הנוכחית כי לא עמדו לרשותה אופציות אטרקטיביות מספיק לטעמה. לפיכך, נבחנו בעיקר דמויות שמכירות את המערכת ועבדו בה בעבר. הנורבגי סומן תחילת בתקשורת כמועמד המוביל, אך שיחות שנוהלו עם קאריק גרמו להעדיפו בסופו של דבר. אחד השיקולים נבע מכך שסולשיאר היה מעוניין לחזור לקדנציה שנייה משמעותית וארוכה. מבחינת קשר העבר זה היה קצת פחות חשוב בשלב זה. אחרי פיטוריו של סולשיאר, הוא כיהן כמאמן ראשי במשך 3 משחקים בלבד, כך שהמינוי הנוכחי מספק אותו. הוא מעניק לו את הבמה להוכיח את כישוריו, ומשם הוא מקווה לנסוק למעלה. מבחינתו זה צ'אנס שאסור לפספס.

הוא אף לא ממש ציפה לו בעיתוי הנוכחי. אחרי שפוטר ממידלסברו בקיץ האחרון, לקח קאריק פסק זמן ושקל את המשך דרכו המקצועית. בתקשורת האנגלית מדווחים כי חבריו כלל לא היו בטוחים שירצה להמשיך לאמן. הוא בוודאי לא מיהר לקחת כל משרה פנויה בשוק. לא היה לו שום עניין להמשיך בליגת המשנה. מאידך, הצעות מפרמייר ליג פשוט לא היו לו, עד שאמורים פינה את כיסאו. והוא הרי עדיין מחובר מאוד רגשית למועדון בו בילה 12 שנה כשחקן, ובו נשאר אחרי שתלה את הנעליים – תחילה כעוזרו של ז'וזה מוריניו, ואז עם סולשיאר. ראלף ראנגניק, שהיה מינוי זמני בתנאים די תמוהים ביחס למעמדו, היה מעוניין כי ימשיך גם איתו, אבל עבור קאריק זה היה פחות רלוונטי. הוא יצא לדרך עצמאית. כעת, בחלוף 4 שנים, הוא של אולד טראפורד.

מייקל קאריק (IMAGO)

זה גם לא הימור גדול במיוחד. אם ייכשל, איש לא יאשים אותו בכך, והמוניטין שלו לא ייפגע. המצב במועדון לא מזהיר בלשון המעטה, ומאמן צעיר שמגיע באמצע העונה לטווח קצר לא אמור להיות המושיע האולטימטיבי. לעומת זאת, אם יהפוך כנגד כל הסיכויים למושיע האולטימטיבי הזה, הוא ירשום את שמו באותיות זהב בתולדות השדים האדומים, ומניותיו יעלו מאוד. המטרה שהוצבה בפניו היא העפלה לליגת האלופות, כלומר מקום רביעי. ליברפול מדורגת שם כרגע, והמרחק ממנה עומד על 3 נקודות בלבד. בתסריט הגיוני, בהתחשב בתוצאות של הקבוצות האנגליות עד תום העונה במפעלים האירופיים, גם המקום החמישי יגיע לצ'מפיונס. מבחינה מתמטית נטו, היעד הוא בר השגה, אבל הקרב יהיה לא רק מול היריבה האדומה המושבעת ממרסיסייד, אלא גם נגד צ'לסי וניוקאסל.

אפרופו ניוקאסל. קאריק נולד בצפון בפרבריה, ואהד את הקבוצה כנער. הוא התרגש מהכדורגל המופלא שהציגה הקבוצה של קווין קיגן, והיה מדוכא כאשר מנצ'סטר יונייטד הקדימה אותה באופן כה דרמטי בקרב על האליפות ב-1996. הוא עדיין שומר לה פינה חמה מאוד בלב, כמובן, אך במהלך הקריירה לא הזדמן לה ללבוש שחור-לבן. הוא הדרים ללונדון, צמח בווסטהאם, עשה קפיצת מדרגה בטוטנהאם, ואז שב צפונה כדי להצטרף לקבוצתו של אלכס פרגוסון ב-2006. החיבור הזה היה נהדר, וכיום הוא מזדהה לגמרי עם המועדון שגרם לו לבכות פעם.

סנטימנטים מהילדות לא מכתיבים לו את המסלול, אחרת הוא לא היה מתחיל את דרכו כמאמן דווקא במידלסברו, היריבה העירונית המרה של ניוקאסל (גם אם לא ברמה של סנדרלנד). הוא העז לקחת את האתגר באוקטובר 2022 כאשר הקבוצה הייתה מתחת לקו האדום בליגת המשנה, חולל מהפך כמעט מיידי, והצעיד את בורו הישר למקום הרביעי ולפלייאוף העליה. הקבוצה הציגה כדורגל נאה עם התקפה פוריה, אך לא הצליחה לנצל את שלל ההזדמנויות ברגע האמת ולא כבשה כלל בשני המפגשים מול קובנטרי בחצי הגמר. זה היה פספוס גדול, אך בשורה התחתונה עלה קאריק על כל הציפיות בעונתו הראשונה.

מייקל קאריק (IMAGO)

בדרך להישג המרשים הוא שדרג מאוד את יכולותיו של החלוץ צ'ובה אקפום, שהפציץ 28 שערים – מאזן אליו אפילו לא התקרב קודם לכן. “הוא המאמן לו חיכיתי כל חיי”, אמר אקפום, שנמכר באותו קיץ לאייאקס וממש לא שחזר את כושרו מאז. במקומו הגיע למידלסברו מורגן רוג'רס, שלא היה רצוי במנצ'סטר סיטי, וגם הוא שיבח מאוד את ההשפעה החיובית של קאריק על התפתחותו. חצי שנה בלבד לאחר מכן, כבר היה רוג'רס בדרך לאסטון וילה, שם המשיך להשתדרג והפך לכוכב משמעותי ולשחקן נבחרת אנגליה.

באופן כללי, שיווקה בורו את שחקניה המצטיינים, וקאריק נאלץ להתאים את עצמו לעזיבות. התוצאות ירדו בהדרגה, ולעתים תכופות ספג המאמן ביקורת בתקשורת המקומית על סגנון מקובע מדי ועל היעדר תגובה להתחרשויות על הדשא תוך כדי משחקים. הגישה של קאריק בנויה על החזקת כדור סבלנית, והוא דוגל בכך תמיד, נגד כל יריבה. במקרים לא מעטים, במיוחד בעונתו האחרונה בה סיימה מידלסברו במקום העשירי, זה גרם למשחק שהרגיש שבלוני יחסית, ובשלב מסוים הוחלט במידלסברו שדרוש שינוי.

בקרב האוהדים, ההחלטה להעזיב את קאריק לא הייתה פופולרית במיוחד. הוא נתפס כמאמן מסור ונעים הליכות, בעל מוסר עבודה גבוה ויחסי אנוש טובים. הוא שמר על קשר קרוב עם חניכיו, והקפיד לא לקחת לעצמו קרדיט על הצלחות. קאריק הוא מאמן מופנם יחסית שלא יוזם בעצמו קשר עם עיתונאים ומשתדל לא למשוך תשומת לב, בדיוק כמו בימיו כשחקן אפרורי ויעיל מאוד. בכך הוא שונה מהותית מאמורים, וגם סגנונית הוא כמעט הפוך מהפורטוגלי – בוודאי בכל מה שקשור למערך. קאריק אוהב לשחק עם רביעיה אחורית קלאסית, כפי שהיה נהוג אצל פרגוסון, ואין סיכוי שישחזר את 3-4-3 הידוע לשמצה של קודמו.

רובן אמורים, שונה לגמרי ממחליפו (IMAGO)

הוא לא צפוי לשנות את גישתו במנצ'סטר יונייטד. קאריק הוא אדם שקט ומנומס, אך נחוש וסמכותי. אי אפשר לקרוא לו אגדה במנצ'סטר יונייטד, אך הוא מוערך מאוד במועדון ובקרב האוהדים, והדבר יאפשר לו מרחב פעולה בחדר ההלבשה לא פשוט. עדיין יש בסגל שחקנים שעבדו איתו כאשר היה עוזר, והערכים הבסיסיים של מנצ'סטר יונייטד מוכרים לו היטב. ניסיונו כמאמן עצמאי מסתכם בליגת המשנה, אבל בהחלט יש לו ערך. ייתכן שתכונותיו יתאימו כדי להוציא את הקבוצה מסוג של משבר. סולשיאר לא היה היחיד שהאמין בו מזמן. גם מוריניו העניק לו במתנה את המשרוקית שלו כאשר קאריק פרש מכדורגל.

לקראת הדרבי הביתי מול מנצ'סטר סיטי הציפיות יהיו נמוכות יחסית, אך זה עשוי לפעול לטובת קאריק בבכורה המרגשת שלו. כמו בכל הקדנציה הקצרה, אין לו מה להפסיד. הוא יכול רק להפתיע לטובה, וישמח מאוד אם פפ גווארדיולה יהיה הקורבן הראשון שלו.