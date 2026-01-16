יום שישי, 16.01.2026 שעה 17:35
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

למייקל קאריק אין מה להפסיד במנצ'סטר יונייטד

קשר העבר חוזר למועדון על תקן מאמן לטווח קצר, עד תום העונה. ההנהלה הציבה לו מטרה שאפתנית להעפיל לליגת האלופות, והוא יכול רק להפתיע לטובה

|
מייקל קאריק (IMAGO)
מייקל קאריק (IMAGO)

“מייקל קאריק יהיה מאמן מנצ'סטר יונייטד בוודאות, אם רק ירצה בכך”, אמר בזמנו אולה גונאר סולשיאר על עוזרו. כעת הנבואה הזו מתגשמת, גם אם באופן זמני לכאורה, ובאופן מעט אירוני על חשבונו.

כאשר בחרה ההנהלה הרב ראשית של השדים האדומים יורש לרובן אמורים המפוטר, היא הייתה מעוניינת בפתרון לטווח קצר עד תום העונה הנוכחית כי לא עמדו לרשותה אופציות אטרקטיביות מספיק לטעמה. לפיכך, נבחנו בעיקר דמויות שמכירות את המערכת ועבדו בה בעבר. הנורבגי סומן תחילת בתקשורת כמועמד המוביל, אך שיחות שנוהלו עם קאריק גרמו להעדיפו בסופו של דבר. אחד השיקולים נבע מכך שסולשיאר היה מעוניין לחזור לקדנציה שנייה משמעותית וארוכה. מבחינת קשר העבר זה היה קצת פחות חשוב בשלב זה. אחרי פיטוריו של סולשיאר, הוא כיהן כמאמן ראשי במשך 3 משחקים בלבד, כך שהמינוי הנוכחי מספק אותו. הוא מעניק לו את הבמה להוכיח את כישוריו, ומשם הוא מקווה לנסוק למעלה. מבחינתו זה צ'אנס שאסור לפספס.

הוא אף לא ממש ציפה לו בעיתוי הנוכחי. אחרי שפוטר ממידלסברו בקיץ האחרון, לקח קאריק פסק זמן ושקל את המשך דרכו המקצועית. בתקשורת האנגלית מדווחים כי חבריו כלל לא היו בטוחים שירצה להמשיך לאמן. הוא בוודאי לא מיהר לקחת כל משרה פנויה בשוק. לא היה לו שום עניין להמשיך בליגת המשנה. מאידך, הצעות מפרמייר ליג פשוט לא היו לו, עד שאמורים פינה את כיסאו. והוא הרי עדיין מחובר מאוד רגשית למועדון בו בילה 12 שנה כשחקן, ובו נשאר אחרי שתלה את הנעליים – תחילה כעוזרו של ז'וזה מוריניו, ואז עם סולשיאר. ראלף ראנגניק, שהיה מינוי זמני בתנאים די תמוהים ביחס למעמדו, היה מעוניין כי ימשיך גם איתו, אבל עבור קאריק זה היה פחות רלוונטי. הוא יצא לדרך עצמאית. כעת, בחלוף 4 שנים, הוא של אולד טראפורד.

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

זה גם לא הימור גדול במיוחד. אם ייכשל, איש לא יאשים אותו בכך, והמוניטין שלו לא ייפגע. המצב במועדון לא מזהיר בלשון המעטה, ומאמן צעיר שמגיע באמצע העונה לטווח קצר לא אמור להיות המושיע האולטימטיבי. לעומת זאת, אם יהפוך כנגד כל הסיכויים למושיע האולטימטיבי הזה, הוא ירשום את שמו באותיות זהב בתולדות השדים האדומים, ומניותיו יעלו מאוד. המטרה שהוצבה בפניו היא העפלה לליגת האלופות, כלומר מקום רביעי. ליברפול מדורגת שם כרגע, והמרחק ממנה עומד על 3 נקודות בלבד. בתסריט הגיוני, בהתחשב בתוצאות של הקבוצות האנגליות עד תום העונה במפעלים האירופיים, גם המקום החמישי יגיע לצ'מפיונס. מבחינה מתמטית נטו, היעד הוא בר השגה, אבל הקרב יהיה לא רק מול היריבה האדומה המושבעת ממרסיסייד, אלא גם נגד צ'לסי וניוקאסל.

אפרופו ניוקאסל. קאריק נולד בצפון בפרבריה, ואהד את הקבוצה כנער. הוא התרגש מהכדורגל המופלא שהציגה הקבוצה של קווין קיגן, והיה מדוכא כאשר מנצ'סטר יונייטד הקדימה אותה באופן כה דרמטי בקרב על האליפות ב-1996. הוא עדיין שומר לה פינה חמה מאוד בלב, כמובן, אך במהלך הקריירה לא הזדמן לה ללבוש שחור-לבן. הוא הדרים ללונדון, צמח בווסטהאם, עשה קפיצת מדרגה בטוטנהאם, ואז שב צפונה כדי להצטרף לקבוצתו של אלכס פרגוסון ב-2006. החיבור הזה היה נהדר, וכיום הוא מזדהה לגמרי עם המועדון שגרם לו לבכות פעם.

סנטימנטים מהילדות לא מכתיבים לו את המסלול, אחרת הוא לא היה מתחיל את דרכו כמאמן דווקא במידלסברו, היריבה העירונית המרה של ניוקאסל (גם אם לא ברמה של סנדרלנד). הוא העז לקחת את האתגר באוקטובר 2022 כאשר הקבוצה הייתה מתחת לקו האדום בליגת המשנה, חולל מהפך כמעט מיידי, והצעיד את בורו הישר למקום הרביעי ולפלייאוף העליה. הקבוצה הציגה כדורגל נאה עם התקפה פוריה, אך לא הצליחה לנצל את שלל ההזדמנויות ברגע האמת ולא כבשה כלל בשני המפגשים מול קובנטרי בחצי הגמר. זה היה פספוס גדול, אך בשורה התחתונה עלה קאריק על כל הציפיות בעונתו הראשונה.

מייקל קאריק (IMAGO)מייקל קאריק (IMAGO)

בדרך להישג המרשים הוא שדרג מאוד את יכולותיו של החלוץ צ'ובה אקפום, שהפציץ 28 שערים – מאזן אליו אפילו לא התקרב קודם לכן. “הוא המאמן לו חיכיתי כל חיי”, אמר אקפום, שנמכר באותו קיץ לאייאקס וממש לא שחזר את כושרו מאז. במקומו הגיע למידלסברו מורגן רוג'רס, שלא היה רצוי במנצ'סטר סיטי, וגם הוא שיבח מאוד את ההשפעה החיובית של קאריק על התפתחותו. חצי שנה בלבד לאחר מכן, כבר היה רוג'רס בדרך לאסטון וילה, שם המשיך להשתדרג והפך לכוכב משמעותי ולשחקן נבחרת אנגליה.

באופן כללי, שיווקה בורו את שחקניה המצטיינים, וקאריק נאלץ להתאים את עצמו לעזיבות. התוצאות ירדו בהדרגה, ולעתים תכופות ספג המאמן ביקורת בתקשורת המקומית על סגנון מקובע מדי ועל היעדר תגובה להתחרשויות על הדשא תוך כדי משחקים. הגישה של קאריק בנויה על החזקת כדור סבלנית, והוא דוגל בכך תמיד, נגד כל יריבה. במקרים לא מעטים, במיוחד בעונתו האחרונה בה סיימה מידלסברו במקום העשירי, זה גרם למשחק שהרגיש שבלוני יחסית, ובשלב מסוים הוחלט במידלסברו שדרוש שינוי.

בקרב האוהדים, ההחלטה להעזיב את קאריק לא הייתה פופולרית במיוחד. הוא נתפס כמאמן מסור ונעים הליכות, בעל מוסר עבודה גבוה ויחסי אנוש טובים. הוא שמר על קשר קרוב עם חניכיו, והקפיד לא לקחת לעצמו קרדיט על הצלחות. קאריק הוא מאמן מופנם יחסית שלא יוזם בעצמו קשר עם עיתונאים ומשתדל לא למשוך תשומת לב, בדיוק כמו בימיו כשחקן אפרורי ויעיל מאוד. בכך הוא שונה מהותית מאמורים, וגם סגנונית הוא כמעט הפוך מהפורטוגלי – בוודאי בכל מה שקשור למערך. קאריק אוהב לשחק עם רביעיה אחורית קלאסית, כפי שהיה נהוג אצל פרגוסון, ואין סיכוי שישחזר את 3-4-3 הידוע לשמצה של קודמו.

רובן אמורים, שונה לגמרי ממחליפו (IMAGO)רובן אמורים, שונה לגמרי ממחליפו (IMAGO)

הוא לא צפוי לשנות את גישתו במנצ'סטר יונייטד. קאריק הוא אדם שקט ומנומס, אך נחוש וסמכותי. אי אפשר לקרוא לו אגדה במנצ'סטר יונייטד, אך הוא מוערך מאוד במועדון ובקרב האוהדים, והדבר יאפשר לו מרחב פעולה בחדר ההלבשה לא פשוט. עדיין יש בסגל שחקנים שעבדו איתו כאשר היה עוזר, והערכים הבסיסיים של מנצ'סטר יונייטד מוכרים לו היטב. ניסיונו כמאמן עצמאי מסתכם בליגת המשנה, אבל בהחלט יש לו ערך. ייתכן שתכונותיו יתאימו כדי להוציא את הקבוצה מסוג של משבר. סולשיאר לא היה היחיד שהאמין בו מזמן. גם מוריניו העניק לו במתנה את המשרוקית שלו כאשר קאריק פרש מכדורגל.

לקראת הדרבי הביתי מול מנצ'סטר סיטי הציפיות יהיו נמוכות יחסית, אך זה עשוי לפעול לטובת קאריק בבכורה המרגשת שלו. כמו בכל הקדנציה הקצרה, אין לו מה להפסיד. הוא יכול רק להפתיע לטובה, וישמח מאוד אם פפ גווארדיולה יהיה הקורבן הראשון שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */