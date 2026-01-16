מחצית: ליון וילרבאן - הפועל ת"א 31:38

אחרי עשרה ימים ללא משחק ביורוליג, הפועל תל אביב חוזרת היום (שישי) למפעל האירופי, כאשר היא מתארחת אצל ליון וילרבאן בשעה זו במסגרת המחזור ה-22 של הליגה הבכירה ביבשת.

האדומים נמצאים במומנטום חיובי, כאשר הם סופרים שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות עם 66:98 על הפועל גליל עליון, 81:91 על מכבי רמת גן וגם 60:85 על דובאי במחזור האחרון ביורוליג, כאשר כעת החבורה של דימיטריס איטודיס רוצה להשיג את הניצחון ה-15 במפעל.

בצד השני של המתרס, הצרפתים כבר לא עם המאזן הגרוע ביותר ביורוליג, כאשר הם עם 15:6 שלילי ובמקום ה-18 מתוך ה-20, וכשהיא סופרים שני הפסדים רצופים במפעל, וילרבאן מקווה להפתיע בענק את סוללת הכוכבים של עופר ינאי ולהשיג ניצחון מרשים על חשבון האדומים.

בסיבוב הקודם הפועל ניצחה את החבורה של פייריק פופט 80:87, אז דן אוטורו הצטיין עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים, ג’ונתן מוטלי ואנטוניו בלייקני הוסיפו 16 כל אחד. נייג’ל דה קולו קלע 20 אצל הצרפתים.

רבע ראשון: שוויון 16

חמישיית הפועל ת”א: ג'ונתן מוטלי, אלייז'ה בראיינט, קולין מלקולם, וסיליה מיציץ', דן אוטורו

חמישיית וילרבאן: פול אבואה, שאקיל האריסון, מלווין אג'ינקה, גלין ווטסון, ארמל טראורה

דימיטריס איטודיס (הפועל תל אביב)

# 10:00-5:00: לקח לאדומים כמעט שתיים וחצי דקות כדי לעלות לראשונה על הלוח, אז בראיינט מצא את מוטלי מתחת לסל לדאנק קל, משם הם יצאו לריצת 0:6. בחמש הדקות הראשונות שתי ההתקפות נראו תקועות, ורק 9 נקודות נקלעו בשני הסלים.

# 5:00-0:00: בראיינט המשיך להזין את מוטלי עם אלי-הופ גדול, המארחת התעשתה ועם 8 נקודות רצופות החזירה לעצמה את ההובלה. האדומים שוב הלכו למוטלי שניצל את היתרון הפיזי שלו, אטמנה אדם החזיר את ההובלה לצרפתים 20 שניות לסוף הרבע אבל אודייסה קבע שוויון 16 בסיום הרבע.

כריס ג'ונס מסתבך (הפועל תל אביב)

ג'ונתן מוטלי זורק (הפועל תל אביב)

רבע שני: 31:38 לווילרבאן

# 10:00-5:00: הקבוצות המשיכו להחטיא ולשמור על הפרש צמוד, גם תומר גינת נכנס למשחק והוסיף נקודות בצד השני, ווטסון המשיך בפתיחת המשחק הטובה שלו עם עוד נקודות בצבע.

# 5:00-0:00: הפועל המשיכה להישאב לרמה הנמוכה של יריבתה, מקובעות בהתקפה ואיבודים קלים מידי, ובהגנה נתנו הרבה זריקות פנויות לצרפתים, שלרוב החטיאו, ולמרות המחצית הרעה של האדומים הם ירדו להפסקה בהפרש השיא לרעתם, כשווילרבאן הובילה 31:38 בהפסקה.