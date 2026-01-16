יום שישי, 16.01.2026 שעה 09:11
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ממשיך להיעדר: קיליאן אמבפה יחמיץ את לבאנטה

אחרי שפספס את משחק הגביע, בו קבוצתו הפסידה 3:2 והודחה במפתיע, הכוכב הצרפתי התאמן, אבל לא יעמוד לרשותו של ארבלואה במשחק הליגה מחר ב-15:00

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

אחרי שהפסידה במפתיע 3:2 לאלבסטה מליגת המשנה והודחה בשמינית גמר גביע המלך, ריאל מדריד תחזור מחר (שבת, 15:00, חי ב-ONE) לליגה המקומית ותקווה לנצח את לבאנטה, אך נראה שהיא תחסר את קיליאן אמבפה שוב.

על פי ה’מארקה’, אלברו ארבלואה ייחסר את קיליאן אמבפה, כאשר החלוץ הצרפתי ממשיך להרגיש אי נוחות בברכו השמאלית ובעקבות כך המאמן החדש של הבלאנקוס יצטרך שוב פעם להסתדר בלעדיו.

קיליאן אמבפה כזכור טס מוקדם יותר לערב הסעודית במטרה לעזור לקבוצתו בגמר הסופר קאפ הספרדי ולנצח את ברצלונה, אך הוא שיחק רק 15 דקות וכולם יודעים איך זה נגמר.

כעת, בספרד מספרים שהכוכב הצרפתי התאמן אתמול ללא בעיות כלשהן, אך הוא המשיך להרגיש אי נוחות בברכו הפגועה, כשכזכור הוא גם לא נכלל בסגל למשחק גביע המלך נגד אלבסטה לפני יומיים.

