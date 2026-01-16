יום שישי, 16.01.2026 שעה 09:11
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3420-2319אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2324-2519אלצ'ה9
2222-1619ראיו וייקאנו10
2127-2419ריאל סוסיאדד11
2125-1519חטאפה12
2134-1819ג'ירונה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"ברצלונה התקשתה וסבלה, אך יש לה מגע קסום"

אחרי ה-0:2 של הקטלונים והעלייה לרבע הגמר, בספרד פרגנו: "הקבוצה משדרת ביטחון". קסאדו הצהיר: "גארסיה השוער הטוב בעולם", גם קוברסי וטורס החמיאו

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

אחרי שראתה את ריאל מדריד מובכת באלבסטה, ברצלונה הגיעה למשחק אמש (חמישי), כשהיא יודעת שאסור לה לזלזל. לבסוף, הקטלונים לא אפשרו את הסנסציה, ועל אף שזה הלך קשה, הם גברו 0:2 על ראסינג סנטאנדר משערים של פראן טורס ולאמין ימאל, והעפילו לרבע גמר גביע המלך.

בספרד סיכמו את המשחק של ברצלונה: “היא התקשתה וסבלה, אך לבסוף עלתה לרבע הגמר”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. באתר ‘מארקה’ דווקא החמיאו לקטלונים: “לברצלונה הזאת יש מגע קסום”, ופרגנו גם ללאמין ימאל: “השחקן הטוב ביותר פעם נוספת”. ב’אס’ הוסיפו: “יש להם בעיה של ייצור מצבים, אבל הם משדרים ביטחון”.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, סיכם: “הייתה אווירה נהדרת והיריבה שיחקה משחק נהדר. בסופו של דבר, ניצחנו, וזה הכי חשוב. אהבתי איך שראסינג סנטאנדר שיחק, לחצה גבוה, מעריך את הקבוצות האמיצות האלו. משחקים מהסוג הזה מנצחים בזכות גישה והייתה לנו גישה נהדרת ועם מנטליות נכונה”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

כזכור, ז’ואן גארסיה סיפק הצלת ענק בתוספת הזמן, רגע לפני ה-0:2 והשער של לאמין ימאל, ועליו המאמן אמר: “הוא שמר על רשת נקייה ואני שמח מאוד בשבילו, הוא גם הציל ברגע האחרון. הוא טוב מאוד, ונראה מה יקרה בהמשך, הכל תלוי איך הוא יתקדם, האם הוא צריך עוד מנוחה, נחליט בהתאם”.

חבריו לקבוצה של השוער, החמיאו לו גם כן, כאשר פראן טורס אמר: “המשחק היה הרבה יותר פתוח לקראת הסוף ולמרבה המזלו, יש לנו אותו”. מארק קסאדו הצהיר: “הוא השוער הטוב בעולם. מה שהוא עשה הוא מדהים, הוא מביא לנו נקודות בליגה והיום הוא הציל אותנו מתיקו”. פאו קוברסי, שטעה וגרם להזדמנות בתוספת הזמן, פרגן: “טוב שיש שוער כמו ז’ואן שמציל אותך”.

