"ברצלונה התקשתה וסבלה, אך יש לה מגע קסום"

אחרי שראתה את ריאל מדריד מובכת באלבסטה, ברצלונה הגיעה למשחק אמש (חמישי), כשהיא יודעת שאסור לה לזלזל. לבסוף, הקטלונים לא אפשרו את הסנסציה, ועל אף שזה הלך קשה, הם גברו 0:2 על ראסינג סנטאנדר משערים של פראן טורס ולאמין ימאל, והעפילו לרבע גמר גביע המלך.

בספרד סיכמו את המשחק של ברצלונה: “היא התקשתה וסבלה, אך לבסוף עלתה לרבע הגמר”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’. באתר ‘מארקה’ דווקא החמיאו לקטלונים: “לברצלונה הזאת יש מגע קסום”, ופרגנו גם ללאמין ימאל: “השחקן הטוב ביותר פעם נוספת”. ב’אס’ הוסיפו: “יש להם בעיה של ייצור מצבים, אבל הם משדרים ביטחון”.

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, סיכם: “הייתה אווירה נהדרת והיריבה שיחקה משחק נהדר. בסופו של דבר, ניצחנו, וזה הכי חשוב. אהבתי איך שראסינג סנטאנדר שיחק, לחצה גבוה, מעריך את הקבוצות האמיצות האלו. משחקים מהסוג הזה מנצחים בזכות גישה והייתה לנו גישה נהדרת ועם מנטליות נכונה”.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

כזכור, ז’ואן גארסיה סיפק הצלת ענק בתוספת הזמן, רגע לפני ה-0:2 והשער של לאמין ימאל, ועליו המאמן אמר: “הוא שמר על רשת נקייה ואני שמח מאוד בשבילו, הוא גם הציל ברגע האחרון. הוא טוב מאוד, ונראה מה יקרה בהמשך, הכל תלוי איך הוא יתקדם, האם הוא צריך עוד מנוחה, נחליט בהתאם”.

חבריו לקבוצה של השוער, החמיאו לו גם כן, כאשר פראן טורס אמר: “המשחק היה הרבה יותר פתוח לקראת הסוף ולמרבה המזלו, יש לנו אותו”. מארק קסאדו הצהיר: “הוא השוער הטוב בעולם. מה שהוא עשה הוא מדהים, הוא מביא לנו נקודות בליגה והיום הוא הציל אותנו מתיקו”. פאו קוברסי, שטעה וגרם להזדמנות בתוספת הזמן, פרגן: “טוב שיש שוער כמו ז’ואן שמציל אותך”.