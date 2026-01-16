ללא אבדיה: פורטלנד חזרה לנצח מול אטלנטה

פורטלנד (22:20) – אטלנטה (23:20) 101:117

ללא דני אבדיה הפצוע, הפעם הבלייזרס חזרו הביתה וגם הצליחו לנצח. מנגד, ההוקס רשמו הפסד שני ברציפות. בהיעדרו של הכוכב הישראלי, שיידון שארפ הוביל את פורטלנד עם 24 נקודות ו-9 ריבאונדים, ג’רמי גראנט הוסיף 16 וראיין רופרט 13. מנגד, 26 של אוניקה אוקונגו ו-20 של סי ג’יי מקולום לא הספיקו למפסידה.

דטרויט (10:29) - פיניקס (17:24) 105:108

הפיסטונס כבר נקלעו לפיגור 16 במחצית הראשונה, אבל התקרבו וברבע הרביעי אף הצליחו להפוך את התוצאה ולגבור על הסאנס, נטולי דווין בוקר, בדרך לניצחון רביעי בחמישה משחקים. דאנקן רובינסון הוביל עם 19 נקודות, ג’יילן דורן בלט גם הוא עם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-18 ריבאונדים, כאשר קיינ קנינגהאם הסתפק בדאבל דאבל של 10 נקודות ו-11 אסיסטים. בצד השני, 33 נקודות של גרייסון אלן לא הספיקו.

קייד קאנינגהאם (רויטרס)

יוסטון (15:23) - אוקלהומה סיטי (7:35) 111:91

אחרי משחק צמוד בשלושת הרבעים הראשונים, הת’אנדר ברחו עם 16:34 ענק ברבע האחרון ורשמו ניצחון יוקרתי על הרוקטס. שיי גילג'ס אלכסנדר הוביל עם 20 נקודות, צ'ט הולמגרן קלע 18 וקייסון וואלאס 17. קווין דוראנט הוביל מול האקסית עם 19 נקודות, ג'בארי סמית' ג'וניור הוסיף דאבל דאבל של 17 נקודות ו-10 ריבאונדים, בעוד אלפרן שנגון קלע 14 והוריד 13 כדורים חוזרים.

שיי גילג'ס-אלכסנדר (רויטרס)

מיאמי (21:20) - בוסטון (15:25) 119:114

ההיט כבר הובילו לעיניי הקהל הביתי ב-19 הפרש בכבר רבע הראשון, אך איבוד את היתרון ונכנעו לסלטיקס, הרבה בזכות משחק גדול של אנפרני סיימונס, שקלע 39 נקודות מהספסל. ג'יילן בראון בלט גם הוא עם 27 וסם האוזר הוסיף 17. בצד השני, נורמן פאוול קלע 26, באם אדביו וטיילר הירו קלעו 22 כל אחד.

ג'יילן בראון (רויטרס)

סן אנטוניו (13:28) - מילווקי (24:17) 101:119

התפוצצות של הספרס על הבאקס. במפגש הענקים בין ויקטור וומבניאמה ליאניס אנטטוקמפו, הצרפתי, שאף נפצע בברך ברבע הראשון וחזר, יצא עם ידו על העליונה כשקלע 22 נקודות והוריד 10 ריבאונדים. היווני מנגד קלע 21 נקודות. גם סטפון קאסל בלט עם 19 נקודות ו-10 אסיסטים ודיארון פוקס הוסיף 18 משלו. קייל קוזמה בלט עם 18 אצל המפסידה.

ויקטור וומבניאמה מול יאניס (רויטרס)

דאלאס (26:16) - יוטה (27:14) 122:144

ללא קופר פלאג, אנתוני דייויס וקיירי ארווינג, מי שלקח את העניינים לידיים היה קליי תומפסון, שקלע 26 נקודות מהספסל והוביל את המאבריקס לניצחון ביתי ענק על הג’אז. נאג'י מרשל קלע 22 נקודות וג'יילן הארדי הוסיף 19. בצד השני, ברייס ססנבואו הוביל עם 27 נקודות את יוטה.

קליי תומפסון (רויטרס)

גולדן (19:23) – ניו יורק (16:25)

אחרי הניצחון על פורטלנד, הווריורס השיגו ניצחון שני ברציפות על חשבון הניקס, שמצידם סופגים הפסד שני ברציפות. הרבע הראשון היה דווקא של האורחת (30:35), אך אז המארחת ניצחה בכל שאר הרבעים (24:32, 28:37) ו-26:27). ג’ימי באטלר הוביל עם 32 נקודות, סטף קרי הוסיף 27 משלו. בצד השני, או ג’יי אננובי ומיילס מקברייד קלעו 25 נק’, כשקארל אנתוני טאונס הוסיף משחק מפלצתי עם 17 נק’ ו-20 ריבאונדים, אך זה לא הספיק לקבוצתו.

ג'ימי באטלר שומר את או ג'י י אננובי (רויטרס)

לייקרס (15:24) – שארלוט (26:15)

הרבע הראשון דווקא היה של המארחת עם 30:39, אך אז האורחת התפוצצה ברבע שני עם 16:34(!) מטור, רבע שלישי של 38:40 ורבע רביעי של 24:31 וההורנטס השיגו ניצחון נפלא. לאמלו בול להט עם 30 נקודות ו-11 אסיסטים, ברנדון מילר הוסיף 26 נק’. מנגד, לוקה דונצ’יץ’ קלע 39 נק’ ולברון ג’יימס תרם 29 נק’.