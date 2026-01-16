יום שישי, 16.01.2026 שעה 09:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

רוטמן וסונגה עדיין בספק, אמיין וקליי יחזרו

הפועל פ"ת רוצה לנצח את בית"ר, המאמן מקווה לקבל הרכב מלא. אם עסקת טאבי תיפול במועדון יצטרכו לשחרר כדי להביא שחקנים. וגם: מה אמר הקשר לחבריו?

|
שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (רדאד ג'בארה)
שחקני הפועל פתח תקווה מאוחדים לפני השריקה (רדאד ג'בארה)

לאחר ההפסד המתסכל למכבי בני ריינה באמצע השבוע וההדחה מגביע המדינה, הפועל פ"ת תחזור לליגה בה היא נמצאת בכושר נפלא ותמשיך במאבקי הכניסה לפלייאוף העליון, כשתארח מחר (שבת, 15:00) את בית"ר ירושלים.

המלאבסים זוכרים היטב את המשחק בסיבוב הקודם בטדי בו פתחו מצוין, אך איבדו משחק בו היו ביתרון מספרי. המאמן עומר פרץ יגיע למשחק בסגל חסר: שחר רוזן, תומר אלטמן ויונתן כהן פצועים, כאשר הם מצטרפים לג'וסלין טאבי.

בנוסף אליהם, מי שמוגדרים בספק הם הבלם איתי רוטמן והקשר ההתקפי צ'אפיוקה סונגה, שנפצעו במשחק הגביע באמצע השבוע והוחלפו. רוטמן, עדכן אתמול כי הוא מתכוון לשחק, אך הדבר ייבחן רק לאחר האימון המסכם.

עומר פרץ (חגעומר פרץ (חג'אג' רחאל)

פרץ מתכנן להחזיר להרכב את השחקנים שזכו למנוחה בגביע, ביניהם אוראל דגני, בוני אמיין וקליי. ההתלבטות הקבועה היא בעמדת המגן הימני בין נועם כהן לעידן כהן ובחלק הקדמי בין מארק קוסטה לשביט מזל.

לגבי ג'וסלין טאבי, שעדיין נמצא בלונדון, ניתן לספר שהוא נפגש עם רופא מומחה נוסף לפציעתו, כאשר הבעיה בנושא היא שכל רופא לאורך הדרך מספק אבחנה אחרת. ישנם גורמים אשר טוענים שהעסקה עם סלטיק לא תתקיים וסוכנו סתיו חכמון מנסה למצוא קבוצה אחרת שתצרף אותו.

אגב, למרות ההכחשה לגבי סנדרלנד, דווקא הקשר הוא זה שסיפר לחבריו בימים האחרונים כי הוא דווקא כן קרוב לקבוצה מהפרמיירליג, אך נכון לרגע זה יש לציין, שאין התקדמות ממשית. בכל אופן, בפ"ת מבינים כי גם אם לא יחתום באף קבוצה, הם יקבלו שחקן שגם פצוע וגם הקבוצה לא תקבל עליו את הכסף שציפתה בסכום המוערך בכ-800,000 שקלים.

גג'וסלין טאבי (אורן בן חקון)

תוכנית הרכש כרגע די מוקפאת, כאשר המסר שהועבר למאמן עומר פרץ, הוא שכדי לחזק את הסגל, צריך לשחרר שחקנים, אך הפציעות בחלק הקדמי מונעות שחרורים בשלב זה. מנגד, המנכ"ל טים פלוטקין הבהיר כי מאמין שימצא פתרון למצב ופ"ת כן תוכל להתחזק.

אצטדיון המושבה צפוי להיות מלא מחר, כאשר אוהדי בית"ר ירושלים יישבו ביציע המזרחי ואילו אוהדי המארחת, בהחלטה שפחות אהבו, יישבו ביציע המערבי וזאת כדי ליצור חציצה מוחלטת בין מחנות האוהדים.

הרכב משוער: עומר כץ, נועם כהן (עידן כהן), אוראל דגני, איתי רוטמן (מתן גושה), דרור ניר, בוני אמיין, נדב נידם, רועי דוד, קליי, צ'אפיוקה סונגה ושביט מזל (מרק קוסטה).

