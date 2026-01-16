ברוניניו וסדריק יעלו למכבי חיפה 3 מיליון אירו

קפטן מכבי חיפה דולב חזיזה עבר אתמול (חמישי) בדיקה בעקבות הפציעה האחרונה שעבר ברביעי האחרון מול הפועל רעננה במסגרת הגביע ממנה עולה שיש קרע קטן מאד בשריר התאומים. במועדון רוצים להיות אופטימיים לגבי הכשרתו של חזיזה למשחק מול מכבי תל אביב ביום ראשון בסמי עופר.

במידה וחזיזה לא יצליח להתגבר על הפציעה יהיה זה מיכאל אוחנה שיפתח בהרכב. נכון לעכשיו, רשימת החוסרים כוללת את עלי מוחמד, איתן אזולאי, פדראו, ליאור קאסה וג’ורג’ה יובאנוביץ'. כולם מתאוששים מפציעות, כשבנוסף אליהם יחסר גם עבדולאי סק, שהגיע עם נבחרת סנגל למעמד גמר אליפות אפריקה מול מרוקו.

על כל אלה צריך להוסיף את מתיאס נהואל לגביו התקבלה החלטה שיושאל עד תום העונה ואת סוף פודגוראנו שיזכה לשחרור כבר בחלון העברות הנוכחי כמו גם גוני נאור שמחכה לתשובת המועדון באשר להשאלתו ללאריסה היוונית, הצעה שעליה פורסם לראשונה ב-ONE.

גוני נאור (עמרי שטיין)

בתוך כך, במכבי חיפה יש אופטימיות לגבי שתי העסקאות של סדריק דון מהפועל ירושלים וברוניניו, קשרה של קרפטי לבוב. מדובר בשתי עסקאות שיעלו למכבי חיפה קרוב ל-3 מיליון אירו, לא כולל שכרם של השחקנים. בזמן שברוניניו מצפה לחוזה לשלוש שנים, סדריק דון צפוי לחתום על חוזה לארבע שנים.

הפועל ירושלים דורשת 1.5 מיליון אירו על שחקנה, כשלדעת רבים מדובר בשחקן עם יכולות ופוטנציאל שיכול לפרוץ קדימה ומכאן לממש את חלומו לשחק בליגה בכירה יותר. לצד הרצון להחתים את סדריק, יש כאלה בחיפה שלא ממש מתלהבים מההחתמה הצפויה: “סדריק לא יציב בכלל. לצד משחקים שהיה נראה נהדר, יש משחקים שהוא לא הופיע כמו כל הפועל ירושלים".

ברוניניו אמור להגיע לארץ מיד אחרי שהירוקים וקבוצתו האוקראינית יגיעו לסיכום סופי על דמי העברה. כרגע הפער עומד על 200-300 אלף אירו ולא נראה שמישהו מהצדדים יכשיל את העסקה. שתי העסקאות צפויות להיסגר עד יום ראשון, כאשר בין הפועל ירושלים ומכבי חיפה יש סיכום (נשאר רק תנאי השחקן) ובגזרה של ברוניניו יש עוד פערים קטנים בין המועדונים.