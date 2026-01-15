המחאה של אוהדי מכבי ת"א נגד פדרמן נמשכת

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד בעלי המועדון, דני פדרמן, המשיכה גם הערב (חמישי) במשחק של הצהובים נגד ז’לגיריס במסגרת היורוליג כאשר לא מעט שלטים עם הכיתוב “פדרמן תמכור!” עלו שוב ביציעי ההיכל.

קולות המחאה נשמעים כבר זמן לא קצר, בעוד המתיחות בין הנהלת הצהובים לקהל הקבוצה מסרבת לדעוך. כזכור, לפני ההתמודדות של מכבי ת”א נגד הפועל ירושלים לאחרונה, חלק מארגון “הגייט” הניף שלט מחאה כנגד בעלי המועדון, הקורא להם למכור את חלקם. חברי הארגון החליטו שלא להיכנס ולעודד את הקבוצה במשחק מול הירושלמים כאות מחאה על כך שהמועדון אסר את הכנסת השלטים.

מכבי ת”א הגיבה אז לאותם אירועים במפגש מול היריבה מהבירה: “אוהדי ארגון ’הגייט’ לא נכנסו למשחק מול הפועל ירושלים עקב איסור הכנסת שלטי מחאה. המועדון מבקש להבהיר כי ארגון ‘הגייט’ לא עמד בסיכומים טרם המשחק, וכי המחאה שתוכננה הייתה מביאה לפגיעה במהלך התקין של ההתמודדות. משכך, מכבי אסרה את הכנסת השילוט”.

המחאה של אוהדי מכבי תל אביב נגד דני פדרמן (חגי מיכאלי)

ארגון הגייט טען מנגד: “לצערנו המועדון בחר להוציא שוב הודעה שקרית, שכמו הודעות קודמות מטרתה אחת - לפגוע בלגיטימציה של מחאה חוקית וצודקת. בניגוד לכתוב בהודעה, לא היו שום ״סיכומים״ טרם המשחק. הסיכום היחיד הוא שדני פדרמן צריך למכור”.

פדרמן עצמו הגיב גם כן בעבר למחאות, כשלפני קצת יותר משבועיים שיגר מכתב חריף לפודקאסט האוהדים "מכביבול", בעקבות דברים שנאמרו בו על המחאה נגד ההנהלה ועל מעורבותו בנעשה במועדון: “שורה של שקרים שסותרים זה את זה, אין צורך בלשון הרע”.