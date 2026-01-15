יום חמישי, 15.01.2026 שעה 22:34
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

הושלמה תמונת העולות לרבע גמר גביע המדינה

כפר קאסם לקחה את הכרטיס האחרון לשמונה הקבוצות שנותרו במפעל ובכך הפכה לשלישית מהלאומית שבשלב הבא. חמש הנוספות מליגת העל. כל המשחקים והתאריכים

|
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
גביע המדינה (רדאד ג'בארה)

עם עלייתה של מ.ס כפר קאסם, רק שמונה קבוצות נותרו בגביע המדינה לעונת 2025/26, כששלב שמינית הגמר סיפק לנו אירועים גדולים, הדחות מפתיעות ודרבי אחד גדול ובלתי נשכח, שייכנס לספרי ההיסטוריה של המפעל.

העלייה של הקבוצה מהלאומית הבטיחה מתמודדת שלישית מליגת המשנה, אחרי שבני יהודה גברה בפנדלים על מכבי הרצליה ומכבי יפו הפתיעה את מכבי נתניה מליגת העל, בסנסציה הגדולה ביותר של השלב.

מהליגה הבכירה בישראל ניתן למצוא את מכבי תל אביב שכאמור הדיחה את הפועל תל אביב, את מכבי חיפה שגברה על הפועל רעננה, את בית”ר ירושלים שהדיחה את עירוני קריית שמונה, את הפועל באר שבע שצלחה את הפועל ירושלים ובני ריינה שניצחה את הפועל פתח תקווה.

ההגרלה, שהתקיימה מוקדם יותר היום (חמישי), סיפקה לנו את מפגשי רבע הגמר שם יצא שמכבי חיפה תארח בביתה את מ.ס כפר קאסם, הפועל באר שבע תצא למפגש חוץ מול בני ריינה על טהרת ליגת העל, בית"ר ירושלים תפגוש בטדי את בני יהודה ומכבי יפו תתמודד נגד מכבי תל אביב. המועדים הסופיים טרם נקבעו, אך המשחקים ישוחקו בין ה-3 ל-5 בפברואר. 

