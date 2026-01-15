יום חמישי, 15.01.2026 שעה 20:54
כדורגל ישראלי

מכבי חיפה וגולדברג ייפגשו לגבי הארכת חוזהו

המועדון קבע להיפגש עם הבלם בשבוע הבא כדי שימשיך לתקופה נוספת, על הכוונה להציע לו חוזה חדש פורסם לראשונה ב-ONE. וגם: ההחלטה לגבי עבדולאי סק

|
שון גולדברג (עמרי שטיין)
שון גולדברג (עמרי שטיין)

מכבי חיפה ושון גולדברג קבעו להיפגש בשבוע הבא על מנת לדון בהארכת חוזהו של הבלם לתקופה נוספת. על הכוונה להציע לגולדברג חוזה פורסם לראשונה ב-ONE.

גולדברג נחשב לשחקן מעורך מאד וצפוי להסכים ולחתום. ברגע שיחתום חיפה תצטרך לקבל החלטה גם לגבי עבדולאי סק שאמור לחזור מאליפות אפריקה. סק מסיים חוזה ורשאי לחתום בכל קבוצה לעונה הבאה.

עד כה בעונה הנוכחית, גולדברג עלה ל-13 הופעות בליגת העל, שכללו 834 דקות. הבלם הגיע לירוקים מהכרמל ביוני 2021, והיה שותף בזכייה בשתי אליפויות, בשתי זכיות באלוף האלופים ובזכייה בגביע הטוטו.

