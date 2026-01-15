בן חמו לאוהד: אשמח לבוא ולקחת את החולצה

יש רגעים שייחרטו לאוהדי הכדורגל לכל החיים. הדרבי הגדול של תל אביב בין הפועל למכבי, שנערך אמש (רביעי), הסתיים בניצחון דרמטי של הצהובים בפנדלים, כשאת הבעיטה המכריעה שלח איתי בן חמו אל הרשת של אסף צור, בדרך אל שלב רבע הגמר של המפעל על חשבון היריבה הגדולה.

עבור הבלם, כמו אוהדי קבוצתו, זה היה רגע בלתי נשכח, כזה שייקח איתו להמשך הקריירה. אחרי שמצא את הרשת, רץ לחגוג עם הקהל וזרק אליהם את חולצתו, דבר שהתברר עבורו כטעות.

ההתכתבות בין איתי בן חמו לאוהד (צילום מסך)

בסיום המשחק, מצא בן חמו את האוהד אליו הגיעה החולצה באינסטגרם, ופנה אליו: “החולצה מהמשחק אצלך? אם כן אני אשמח לבוא לקחת אותה, החולצה הזאת ספציפית זו מזכרת לכל החיים בשבילי. כמובן אביא לך חולצה חדשה”.