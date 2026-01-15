יום חמישי, 15.01.2026 שעה 22:34
כדורגל עולמי  >> גביע המלך הספרדי

דקה 19: סנטאנדר - ברצלונה 0:0

גביע המלך, שמינית גמר: הקטלונים כמובן שולטים בקצב, אך לא מצליחים לייצר עדיין מצבים ממשיים לכיבוש, כשאולמו היה הכי קרוב עד כה. ימנעו מסנסציה?

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאחר שקיבלנו הפתעה גדולה בדמות הדחתה של ריאל מדריד לאלבסטה, ברצלונה תרצה להימנע מהפתעה דומה כשהיא מתארחת בשעה זו אצל מוליכת ליגת המשנה, ראסינג סנטאנדר, במסגרת שלב שמינית הגמר של גביע המלך.

המארחת, כאמור, נמצאת במקום הראשון של הליגה השנייה והיא רצה חזק העונה על עלייה. ראסינג נמצאת בתקופה לא טובה, כשהיא לא הצליחה לרשום ניצחון בארבעת משחקיה האחרונים, כולל הפסד 2:3 לסראגוסה במחזור האחרון. כעת, היא תנסה להדהים את אלופת ספרד ולהעפיל לרבע הגמר.

מהצד השני, החבורה של האנזי פליק מגיעה במצב רוח חיובי לאחר הניצחון הגדול 2:3 בסופרקופה הספרדי על ריאל מדריד. הבלאוגרנה  מוליכים את טבלת הלה ליגה בפער של חמש נקודות מריאל השנייה, והם רוצים להשיג את כל התארים האפשריים העונה. לשם כך, הם יצטרכו לעבור מוקש רציני בדמות ראסינג סנטאנדר.

בסיבוב הקודם ראסינג סנטאנדר הפתיעה בגדול קבוצת צמרת אחרת מהליגה הבכירה, כשהדיחה את ויאריאל לאחר 1:2 גדול. ברצלונה לעומתה קצת התקשתה מול גוואדלחרה מהליגה השלישית, אבל לבסוף השלימה את המשימה וניצחה 0:2. הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה אי שם במרץ 2012, אז יצאו הקטלונים עם ידם על העליונה לאחר 0:2.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך! ברצלונה תצליח להימנע מסנסציה ולעלות לרבע הגמר?

דקה 11: מצב ראשון לקטלונים. מרקוס רשפורד שלח הרמה מצוינת לדני אולמו, הספרדי לא הצליח להתחבר לכדור ופספס מצב נהדר.

הרכב ראסינג סנטאנדר: ג’וקין אזקייטה, אלברו מנטייה, חאבי קסטרו, מנו הרננדו, סאול גרסיה, אריץ אלדסורו, מגוטה גיי, סולימן קמארה, אינגו סיינץ מאזה, חואן קרלוס ארנה וגיוארגי גוליאשווילי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, מארק ברנאל, דני אולמו, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */