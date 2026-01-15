דקה 19: סנטאנדר - ברצלונה 0:0

לאחר שקיבלנו הפתעה גדולה בדמות הדחתה של ריאל מדריד לאלבסטה, ברצלונה תרצה להימנע מהפתעה דומה כשהיא מתארחת בשעה זו אצל מוליכת ליגת המשנה, ראסינג סנטאנדר, במסגרת שלב שמינית הגמר של גביע המלך.

המארחת, כאמור, נמצאת במקום הראשון של הליגה השנייה והיא רצה חזק העונה על עלייה. ראסינג נמצאת בתקופה לא טובה, כשהיא לא הצליחה לרשום ניצחון בארבעת משחקיה האחרונים, כולל הפסד 2:3 לסראגוסה במחזור האחרון. כעת, היא תנסה להדהים את אלופת ספרד ולהעפיל לרבע הגמר.

מהצד השני, החבורה של האנזי פליק מגיעה במצב רוח חיובי לאחר הניצחון הגדול 2:3 בסופרקופה הספרדי על ריאל מדריד. הבלאוגרנה מוליכים את טבלת הלה ליגה בפער של חמש נקודות מריאל השנייה, והם רוצים להשיג את כל התארים האפשריים העונה. לשם כך, הם יצטרכו לעבור מוקש רציני בדמות ראסינג סנטאנדר.

בסיבוב הקודם ראסינג סנטאנדר הפתיעה בגדול קבוצת צמרת אחרת מהליגה הבכירה, כשהדיחה את ויאריאל לאחר 1:2 גדול. ברצלונה לעומתה קצת התקשתה מול גוואדלחרה מהליגה השלישית, אבל לבסוף השלימה את המשימה וניצחה 0:2. הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה אי שם במרץ 2012, אז יצאו הקטלונים עם ידם על העליונה לאחר 0:2.

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט הוציא את ההתמודדות המסקרנת לדרך! ברצלונה תצליח להימנע מסנסציה ולעלות לרבע הגמר?

דקה 11: מצב ראשון לקטלונים. מרקוס רשפורד שלח הרמה מצוינת לדני אולמו, הספרדי לא הצליח להתחבר לכדור ופספס מצב נהדר.

הרכב ראסינג סנטאנדר: ג’וקין אזקייטה, אלברו מנטייה, חאבי קסטרו, מנו הרננדו, סאול גרסיה, אריץ אלדסורו, מגוטה גיי, סולימן קמארה, אינגו סיינץ מאזה, חואן קרלוס ארנה וגיוארגי גוליאשווילי.

הרכב ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז’ול קונדה, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, מארק ברנאל, דני אולמו, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד ופראן טורס.