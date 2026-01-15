יום חמישי, 15.01.2026 שעה 20:56
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

דקה 54: כפר קאסם - הפועל כפ"ס 0:1

גביע המדינה, שמינית גמר: החבורה של טוואטחה מסוכנת יותר ומובילה בצדק, אחרי שאגו ניצל טעות ענק של אבו חמדאן בשער וכבש. סזאר פספס ממצב נוח מנגד

|
יואב קורן (אופיר מגדל)
יואב קורן (אופיר מגדל)

אחרי שבעה משחקים נהדרים בהם ראינו הכל: דרמה, הפתעות ופנדלים, נותר כרטיס אחד בלבד לשלב רבע גמר גביע המדינה. את המקום האחרון תאייש אחת מבין מ.ס כפר כאסם והפועל כפר סבא, שנפגשות בשעה זו באצטדיון בבת ים במסגרת שמינית הגמר, בקרב על טהרת הליגה הלאומית.

על החבורה של טאלב טוואטחה עוברת עונה נהדרת עד כה, כשבניגוד לציפיות הם נמצאים חזק בצמרת ובמקום הרביעי, מרחק חמש נקודות בלבד מהמקום השני המוביל לעליית ליגה. למרות זאת, כפר קאסם נמצאת בתקופה פחות יציבה, כשהיא מגיעה לאחר הפסד בליגה 1:0 למכבי יפו, והיא סופרת שני ניצחונות בלבד בחמשת המשחקים האחרונים.

מנגד, גם הירוקים משרון נמצאים בעונה מצוינת, והם מדורגים מקום אחד מעל יריבתה, במקום השלישי ובמרחק שלוש נקודות בלבד ממכבי הרצליה השנייה. כפר סבא נמצאת בתקופה פחות זוהרת והיא סופרת שני משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהאחרון מביניהם היה תיקו 0:0 עם בני יהודה מהתחתית.

בסיבוב הקודם כפר קאסם הצליחה לחזור מפיגור בדרך ל-1:3 על ירמיהו חולון מליגה א’, בעוד שהפועל כפ”ס ניצחה בתוצאה דומה את מ.ס דימונה, גם כן מהליגה השלישית בטיבה בישראל. שתי הקבוצות נפגשו העונה כבר במסגרת הליגה הלאומית, אז ידה של האורחת הייתה על העליונה כשהיא גברה 0:2 על הקבוצה של טוואטחה.

מחצית ראשונה:

אדם לם (אופיר מגדל)אדם לם (אופיר מגדל)
טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)טאלב טוואטחה (אופיר מגדל)

דקה 2 – בעיטה טובה של מרעב לכיוון המסגרת נעצרה אצל אבו חמדאן.

דקה 6 – כפר קאסם טובה יותר בפתיחה, אגו ניסה את מזלו, אך אבו חמדאן היה במקום.

נועם כהן (אופיר מגדל)נועם כהן (אופיר מגדל)

דקה 11 – עמית ארזי שלח בעיטה שלא פגשה את המסגרת.

מתן גלנטי (אופיר מגדל)מתן גלנטי (אופיר מגדל)

דקה 24, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: טעות ענק של אבו חמדאן, שיצא רע מאוד לכדור עומק והשאיר את אגו מול שער חשוף, האחרון לא התבלבל וכבש.

שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)
שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)שחקני כפר קאסם חוגגים (אופיר מגדל)

דקה 30 – סזאר שלח בעיטה למסגרת, גנלטי קלט.

דקה 44 – התקפה יפה של כפר קאסם הסתיימה בהורדת כדור לבזיע שממצב נוח בעט על גופו של אבו חמדאן.

איתי אהוד (אופיר מגדל)איתי אהוד (אופיר מגדל)

דקה 45 – חוליו סזאר קיבל כדור ברחבה, וממצב נוח בעט כדור שנבלם על ידי ההגנה ויצא לקרן.

סמאח מרעב (אופיר מגדל)סמאח מרעב (אופיר מגדל)

הרכב כפר קאסם: מתן גלנטי, אגו קריסטיאן, אחמד טאהא, אחמד טהה, קינגסלי אטוהני, כרם עאמר, נואף בזיע, סאמח מרעב, עומר עאמר, עלא געאפר, ריאן אשמוז.

הרכב הפועל כפר סבא: ראזי אבו חמדאן, תומר לנס, אדיר והב, איתי זעירא, איתי זדה, אלון דמול, גטאצ׳ו יבלו, יואב קורן, נועם כהן, עמית ארזי, חוליו סזאר.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */