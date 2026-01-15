דקה 54: כפר קאסם - הפועל כפ"ס 0:1

אחרי שבעה משחקים נהדרים בהם ראינו הכל: דרמה, הפתעות ופנדלים, נותר כרטיס אחד בלבד לשלב רבע גמר גביע המדינה. את המקום האחרון תאייש אחת מבין מ.ס כפר כאסם והפועל כפר סבא, שנפגשות בשעה זו באצטדיון בבת ים במסגרת שמינית הגמר, בקרב על טהרת הליגה הלאומית.

על החבורה של טאלב טוואטחה עוברת עונה נהדרת עד כה, כשבניגוד לציפיות הם נמצאים חזק בצמרת ובמקום הרביעי, מרחק חמש נקודות בלבד מהמקום השני המוביל לעליית ליגה. למרות זאת, כפר קאסם נמצאת בתקופה פחות יציבה, כשהיא מגיעה לאחר הפסד בליגה 1:0 למכבי יפו, והיא סופרת שני ניצחונות בלבד בחמשת המשחקים האחרונים.

מנגד, גם הירוקים משרון נמצאים בעונה מצוינת, והם מדורגים מקום אחד מעל יריבתה, במקום השלישי ובמרחק שלוש נקודות בלבד ממכבי הרצליה השנייה. כפר סבא נמצאת בתקופה פחות זוהרת והיא סופרת שני משחקים ללא ניצחון בליגה, כשהאחרון מביניהם היה תיקו 0:0 עם בני יהודה מהתחתית.

בסיבוב הקודם כפר קאסם הצליחה לחזור מפיגור בדרך ל-1:3 על ירמיהו חולון מליגה א’, בעוד שהפועל כפ”ס ניצחה בתוצאה דומה את מ.ס דימונה, גם כן מהליגה השלישית בטיבה בישראל. שתי הקבוצות נפגשו העונה כבר במסגרת הליגה הלאומית, אז ידה של האורחת הייתה על העליונה כשהיא גברה 0:2 על הקבוצה של טוואטחה.

מחצית ראשונה:

דקה 2 – בעיטה טובה של מרעב לכיוון המסגרת נעצרה אצל אבו חמדאן.

דקה 6 – כפר קאסם טובה יותר בפתיחה, אגו ניסה את מזלו, אך אבו חמדאן היה במקום.

דקה 11 – עמית ארזי שלח בעיטה שלא פגשה את המסגרת.

דקה 24, שער! כפר קאסם עלתה ל-0:1: טעות ענק של אבו חמדאן, שיצא רע מאוד לכדור עומק והשאיר את אגו מול שער חשוף, האחרון לא התבלבל וכבש.

דקה 30 – סזאר שלח בעיטה למסגרת, גנלטי קלט.

דקה 44 – התקפה יפה של כפר קאסם הסתיימה בהורדת כדור לבזיע שממצב נוח בעט על גופו של אבו חמדאן.

דקה 45 – חוליו סזאר קיבל כדור ברחבה, וממצב נוח בעט כדור שנבלם על ידי ההגנה ויצא לקרן.

הרכב כפר קאסם: מתן גלנטי, אגו קריסטיאן, אחמד טאהא, אחמד טהה, קינגסלי אטוהני, כרם עאמר, נואף בזיע, סאמח מרעב, עומר עאמר, עלא געאפר, ריאן אשמוז.

הרכב הפועל כפר סבא: ראזי אבו חמדאן, תומר לנס, אדיר והב, איתי זעירא, איתי זדה, אלון דמול, גטאצ׳ו יבלו, יואב קורן, נועם כהן, עמית ארזי, חוליו סזאר.