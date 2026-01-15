ז'לגיריס תטוס מיד לאחר המשחק מול מכבי ת"א

מכבי תל אביב תארח הערב (חמישי, 21:05) את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של היורוליג, וב"באסקט ניוז" דווח כי יריבת הצהובים החליטה על צעד חריג יחסית.

על פי הדיווח, ז'לגיריס תמריא מיד לאחר המשחק בחזרה לליטא, זאת לאחר שהשגרירות הליטאית בישראל התערבה והמליצה על כך בשל חשש להסלמה עם איראן.

מיד אחרי הבאזר, הקבוצה הליטאית תמשיך ישירות לנתב”ג ותטוס לליטא, זאת למרות שבדרך כלל אחרי משחקי החוץ שלה ביורוליג, ז’לגיריס נשארת ללון בעיר בה היא מתארחת וחוזרת למחרת, כשמשחקים מסוימים היא אף מגיעה עם אוהדים שמלווים אותה, כשהיא מציעה להם חבילות מיוחדות הכוללות טיסות וכרטיסים למשחק.