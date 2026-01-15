יום חמישי, 15.01.2026 שעה 22:34
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1769-183021ריאל מדריד6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1775-178521אולימפיה מילאנו10
52%1771-178721הכוכב האדום11
50%1815-181322וירטוס בולוניה12
45%1930-187922דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
35%1843-180420פאריס17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

פנאתינייקוס שבה להפסיד אחרי 85:78 לבאיירן

הירוקים מיוון רשמו הפסד שלישי בארבעת משחקיהם האחרונים במפעל, הפעם לבווארים שהמשיכו בבריחה מהתחתית. דאבל-דאבל אדיר לניאנג בניצחון של בולוניה

|
אנדראס אובסט בין שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)
אנדראס אובסט בין שחקני פנאתינייקוס (IMAGO)

המחזור ה-22 של היורוליג ממשיך היום (חמישי) עם שישה משחקים ברחבי היבשת. בהתמודדות שפתחה את הערב דובאי רשמה הפסד ביתי מול וירטוס בולוניה. בהמשך, אנדולו אפס הפסידה לבאסקוניה בקרב התחתית ובאיירן מינכן הצליחה להפתיע את פנאתינייקוס.

באיירן מינכן - פנאתינייקוס 78:85

אחרי שהצליחה לחזור לקטוע שני הפסדים ושבה לנצח במחזור הקודם מול בולוניה, האורחת היוונית שבה לסורה בתקופה האחרונה וחטפה מכה נוספת במאבק על מקום בשישייה הראשונה כשנכנעה לבווארים, שממשיכים במסעם לברוח מהתחתית. ג’סטיניאן ג’סאפ (16) הוביל את הגרמנים יחד עם אנדראס אובסט (15) בדרך לניצחון מרשים.

אנאדולו אפס - בסקוניה 89:75

קבוצה נוספת שממשיכה בבריחה שלה מתחתית היורוליג היא הקבוצה הבאסקית, שנעזרה ברודינוס קורוקס (18), טרנט פורסט (17), טימוטה לואו קבארו (15) וקובי סימונס (14) כדי להשיג ניצחון שני רצוף, אחרי שגברו בביתם במחזור הקודם על וילרבאן.

דובאי - וירטוס בולוניה 80:72

האיטלקים רשמו ניצחון חוץ חשוב מבחינתם ועלו למאזן שוויוני, 11:11. המארחת פיגרה לאורך רוב המשחק כשגם בדקות הסיום לא הצליחה למחוק את הפער ונחלה הפסד ביתי. קארסן אדוארדס קלע 21 נקודות לאורחת אך מי שגנב לו את ההצגה היה סאליו ניאנג, ששרף את הפרקט עם 17 נקודות ו-17 ריבאונדים בדרך לדאבל-דאבל מפלצתי. מנגד גם דוויין בייקון הוביל את הקבוצה מהאמירויות עם דאבל-דאבל של 16 נקודות ו-10 ריבאונדים שלא הספיקו.    

