יום חמישי, 15.01.2026 שעה 19:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מכבי חיפה להפועל ירושלים: רוצים את סדריק דון

הקבוצה מהכרמל הביעה עניין בשחקן ההתקפה ופנתה רשמית לירושלמים, שלא התנגדו והצדדים יכנסו למו"מ. התחושה של הירוקים חיובית, נאור ייכלל בעסקה?

|
סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)
סדריק דון חוגג (ראובן שוורץ)

מכבי חיפה פנתה באופן רשמי להפועל ירושלים על מנת לנסות ולהיכנס למשא ומתן לרכישתו של הקשר סדריק דון. בקבוצה הירושלמית הודיעו שיש על מה לדבר, והצדדים אמורים להיכנס למשא ומתן שעל פי הערכות, יסתיים בצורה חיובית והשחקן צפוי לעבור למדים הירוקים.

השחקן מחוף השנהב חתם רשמית בקבוצה מבירת ישראל בקיץ 2023, כשבמשך הזמן הזה הוא רשם 115 הופעות בהן כבש 18 שערים. מוקדם יותר החודש, דון היה מעורב בפרשה עם זיו אריה, שעל פי הדיווחים אמר לשחקן מילים קשות מאוד, מה שגרם לו להרגיש מושפל.

אחד השיקולים של מכבי חיפה לנסות ולהביא את סדריק דון נובעת בין היתר שמעבר לכך שהשחקן כבר בארץ, יהיה קשה להביא שני זרים איכותיים לתפקיד הכנף והקשר הקדמי בגלל כל מה שמתרחש עם איראן והסכנות ששחקנים יחששו להגיע לארץ, בזמן שעם סדריק זה לא יקרה. לא מהנמנע שבתוך העסקה ייכלל גם גוני נאור אחריו מחזרת הפועל ירושלים.

גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור (עמרי שטיין)

במקביל, במכבי חיפה לא מתכוונים לעצור עם דון וממשיכים במשא ומתן מול קבוצתו של ברוניניו, כשעל פי המסתמן השחקן יגיע בסופו של דבר לקבוצה מהכרמל, אחרי שהפערים עם קבוצתו יצטמצמו.

בינתיים, ברק בכר וחניכיו מתחילים את ההכנות שלהם לקראת המשחק הענק ביום ראשון הקרוב נגד מכבי תל אביב בסמי עופר, כשהעיניים שלהם כמובן נשואות למשחק הגביע בין מ.ס כפר קאסם להפועל כפר סבא, שכן מי שתנצח שם תהיה יריבתם ברבע גמר גביע המדינה.

