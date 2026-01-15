מכבי חיפה להפועל ירושלים: רוצים את סדריק דון

מכבי חיפה פנתה באופן רשמי להפועל ירושלים על מנת לנסות ולהיכנס למשא ומתן לרכישתו של הקשר סדריק דון. בקבוצה הירושלמית הודיעו שיש על מה לדבר, והצדדים אמורים להיכנס למשא ומתן שעל פי הערכות, יסתיים בצורה חיובית והשחקן צפוי לעבור למדים הירוקים.

השחקן מחוף השנהב חתם רשמית בקבוצה מבירת ישראל בקיץ 2023, כשבמשך הזמן הזה הוא רשם 115 הופעות בהן כבש 18 שערים. מוקדם יותר החודש, דון היה מעורב בפרשה עם זיו אריה, שעל פי הדיווחים אמר לשחקן מילים קשות מאוד, מה שגרם לו להרגיש מושפל.

אחד השיקולים של מכבי חיפה לנסות ולהביא את סדריק דון נובעת בין היתר שמעבר לכך שהשחקן כבר בארץ, יהיה קשה להביא שני זרים איכותיים לתפקיד הכנף והקשר הקדמי בגלל כל מה שמתרחש עם איראן והסכנות ששחקנים יחששו להגיע לארץ, בזמן שעם סדריק זה לא יקרה. לא מהנמנע שבתוך העסקה ייכלל גם גוני נאור אחריו מחזרת הפועל ירושלים.

גוני נאור (עמרי שטיין)

במקביל, במכבי חיפה לא מתכוונים לעצור עם דון וממשיכים במשא ומתן מול קבוצתו של ברוניניו, כשעל פי המסתמן השחקן יגיע בסופו של דבר לקבוצה מהכרמל, אחרי שהפערים עם קבוצתו יצטמצמו.

בינתיים, ברק בכר וחניכיו מתחילים את ההכנות שלהם לקראת המשחק הענק ביום ראשון הקרוב נגד מכבי תל אביב בסמי עופר, כשהעיניים שלהם כמובן נשואות למשחק הגביע בין מ.ס כפר קאסם להפועל כפר סבא, שכן מי שתנצח שם תהיה יריבתם ברבע גמר גביע המדינה.