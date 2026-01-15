יום חמישי, 15.01.2026 שעה 19:18
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4617-4320אינטר1
4015-3019מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

"גאנלדמן חלוץ? הוא יכול למלא את החלל הזה"

על אף ההפסד לאינטר, מאמן לצ'ה החמיא לקשר: "הקצב והתזמון שלו יעזרו לנו במשחקים בהם נהיה בשליטה". גם בתקשורת פרגנו: "איתגר את מובילי הכדור"

|
פרנצ'סקו אצ'רבי מנתר מעל עומרי גאנדלמן (IMAGO)
פרנצ'סקו אצ'רבי מנתר מעל עומרי גאנדלמן (IMAGO)

אתמול (רביעי), עומרי גאנדלמן ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בהרכב לצ’ה, כשפתח במדי קבוצתו החדשה בהפסד 1:0 למוליכת הטבלה אינטר, כשהוא רשם 68 דקות לפני שהוחלף. זאת הייתה הופעתו השנייה אחרי שעלה מהספסל בהפסד 2:1 לפארמה. הקשר, שיצא מהמגרש כאשר התוצאה הייתה מאופסת, סחט מחמאות על המשחק שלו.

“זו הייתה הפעם הראשונה בה אקס גנט פותח במדי הג’יאלורוסי. עקב קצב המשחק, הוא בקושי נראה באזור הפנדל ב-45 הדקות הראשונות, אבל הוא הטביע חותם על ידי כך שלחץ את מובילי הכדור של כריסטיאן קיבו, ואיתגר אותם באופן שוטף. הוא ירד מהמגרש בדקה ה-68 אחרי שנתן תרומה סולידית, נכתב באתר המקומי ‘לצ’הציונאלה’.

גם מאמן הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו, התייחס להופעתו של גאנדלמן: “(אלסנדרו) בסטוני לא היה בלם שלישי, הוא היה מגן, אז היינו צריכים להתנהל בצורה מסוימת. הקצב והתזמון של גאנדלמן בריצה קדימה יאפשר לנו למצוא אותו בתוך הרחבה במשחקים בהם אנחנו נהיה הרבה יותר בשליטה על המתרחש במגרש”.

עומרי גאנדלמן מול אנדי דיוף בסן סירו (IMAGO)עומרי גאנדלמן מול אנדי דיוף בסן סירו (IMAGO)

לבסוף, גם רמז לגבי התפקוד העתידי של הישראלי: “האם אני רוצה חלוץ? אני רוצה להשיג תוצאות. שחקנים רבים צריכים להשתלב. אני מלא בביטחון בחלון ההעברות, ואנחנו נעשה דברים אחרת ממה שהיה. אני סומך על המנהל המקצועי, גאנדלמן יכול למלא את החלל בעמדה הזו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */