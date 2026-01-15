"גאנלדמן חלוץ? הוא יכול למלא את החלל הזה"

אתמול (רביעי), עומרי גאנדלמן ערך את הופעת הבכורה הרשמית שלו בהרכב לצ’ה, כשפתח במדי קבוצתו החדשה בהפסד 1:0 למוליכת הטבלה אינטר, כשהוא רשם 68 דקות לפני שהוחלף. זאת הייתה הופעתו השנייה אחרי שעלה מהספסל בהפסד 2:1 לפארמה. הקשר, שיצא מהמגרש כאשר התוצאה הייתה מאופסת, סחט מחמאות על המשחק שלו.

“זו הייתה הפעם הראשונה בה אקס גנט פותח במדי הג’יאלורוסי. עקב קצב המשחק, הוא בקושי נראה באזור הפנדל ב-45 הדקות הראשונות, אבל הוא הטביע חותם על ידי כך שלחץ את מובילי הכדור של כריסטיאן קיבו, ואיתגר אותם באופן שוטף. הוא ירד מהמגרש בדקה ה-68 אחרי שנתן תרומה סולידית, נכתב באתר המקומי ‘לצ’הציונאלה’.

גם מאמן הקבוצה, אוזביו די פרנצ’סקו, התייחס להופעתו של גאנדלמן: “(אלסנדרו) בסטוני לא היה בלם שלישי, הוא היה מגן, אז היינו צריכים להתנהל בצורה מסוימת. הקצב והתזמון של גאנדלמן בריצה קדימה יאפשר לנו למצוא אותו בתוך הרחבה במשחקים בהם אנחנו נהיה הרבה יותר בשליטה על המתרחש במגרש”.

עומרי גאנדלמן מול אנדי דיוף בסן סירו (IMAGO)

לבסוף, גם רמז לגבי התפקוד העתידי של הישראלי: “האם אני רוצה חלוץ? אני רוצה להשיג תוצאות. שחקנים רבים צריכים להשתלב. אני מלא בביטחון בחלון ההעברות, ואנחנו נעשה דברים אחרת ממה שהיה. אני סומך על המנהל המקצועי, גאנדלמן יכול למלא את החלל בעמדה הזו”.