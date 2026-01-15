יום חמישי, 15.01.2026 שעה 17:35
כדורגל ישראלי

סנטנדר זוכה ליחס של פי 7.6 לניצחון על ברצלונה

אחרי הפתעת הענק של אלבסטה מול ריאל, ב-Winner קבעו את היחסים למשחק של הקטלונים מול הקבוצה הצנועה. וגם: גביע המדינה, מילאן ומכבי ת"א בכדורסל

שחקני ברצלונה (רויטרס)
שחקני ברצלונה (רויטרס)

משחקי גביע המדינה יינעלו הערב (חמישי), כאשר גם ברצלונה תשחק בגביע הספרדי, מחזור אמצע השבוע בליגה האיטלקית יימשך וכמו כן מכבי תל אביב תארח את ז’לגיריס קובנה ביורוליג. אתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

אחרי הפתעת הענק אמש, כשאלבסטה מהליגה השנייה, לה היה יחס של פי 7.8 לניצחון, הדיחה את ריאל מדריד, הערב ברצלונה תתארח אצל ראסינג סנטנדר, שזוכה ליחס של פי 7.6 לניצחון. ניצחון של הקטלונים יעניק למנחשים יחס של פי 1.15, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 5.6.

בגביע המדינה, מ.ס כפר קאסם זוכה ליחס של פי 2.4 לניצחון ביתי על הפועל כפר סבא, שזוכה ליחס של פי 2.55. תיקו שיוביל להארכה יזכה את המנחשים ביחס של פי 2.75.

בליגה האיטלקית, מילאן פייבוריטית במשחק החוץ שלה מול קומו עם יחס של פי 2.2 לניצחון. ניצחון ביתי של הקבוצה של ססק פברגאס יעניק למנחשים יחס של פי 2.95, בעוד תיקו יהיה שווה להם יחס של פי 3.15.

לוקה מודריץלוקה מודריץ' (IMAGO)

בכדורסל, ניצחון ביתי של מכבי תל אביב על ז’לגיריס בהפרש של 4 נקודות ומעלה זוכה ליחס של פי 1.7, בעוד ניצחון של הליטאים או הפסד שלהם עד הפרש של 3 נקודות זוכה ליחס של פי 1.9.

/* LAST / NEXT ROUNDs */