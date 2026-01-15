יום חמישי, 15.01.2026 שעה 17:37
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

שון פרו מגיע לאולפן בפרק 24 של ״נוקאאוט!״

לוחם ה-MMA הדרוזי, שחולם להגיע ל-UFC, סיפר על הדרך שלו, התמיכה הברזילאית בישראל והקבוצה שהפכה לבית החדש. וגם: אהבת השם חוזר לזירה. האזינו

|
שון פרו (גרפיקה: אופק שדה)
שון פרו (גרפיקה: אופק שדה)

בפרק 24 של ״נוקאאוט!״, פודקאסט ספורט הזירה של וואן, יניב קמינסקי ואולגה רובין מארחים את לוחם ה-MMA הדרוזי שון פרו שנחשב לאחד מהלוחמים הישראלים הקרובים ביותר להגיע ל UFC. הוא מגיע אחרי שני נוקאאוטים אדירים מאז שהצטרף למועדון ה״פייטינג נרדז״ בברזיל. 

שון מספר על הדרך שהובילה אותו מתאילנד ללאס וגאס ועד לברזיל, ועל הקבוצה המיוחדת שהפכה לבית החדש שלו עם כוכבי ענק כמו ג׳יאן סילבה, קאיו בוהאיו וקרלוס פראטס. אלה אימצו בחום את שלישיית הישראלים שמורכבת מפרו, כיבדי גורדון ועילאי ברזילאי, שהיה הראשון להצטרף לקבוצה ולפתוח את הדלת לשני חבריו שהגיעו אחריו. 

פרו מספר על התמיכה בישראל מצד הלוחמים הברזילאים, ועל הקרבה המיוחדת בין עילאי לסילבה שממש אימץ את הלוחם הישראלי כמו אח קטן. הוא דיבר גם על התחושות לעלות לקרב כשכוכב גדול כמו סילבה נמצא איתך בפינה, ועל מה שהופך את הקבוצה הזאת לכל כך מיוחדת. 

בנוסף דיברנו על התכניות לעתיד, על השיפור האדיר בשנה האחרונה, על המשמעות בשבילו לייצג את דגל ישראל בתור לוחם מהעדה הדרוזית וההתמודדות עם אנטישמיות מאז השביעי לאוקטובר. 

עוד בפרק - עונים על השאלות שלכם מהבית, מדברים על הניצחון של שמעון סמוטריצקי, על החזרה של אהבת השם גורדון לזירה בפברואר, חוסר העניין של דיינה ווייט, ופריירה וקורטז לא עוד. גם על חאמזט מצייץ, ומה לעזאזל מקנזי דרן ובריאן אורטגה עשו בטקס פרסי גלובוס הזהב. 
האזנה נעימה.

