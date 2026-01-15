ווהיב חביבאללה בספק גדול להפועל ירושלים

בעירוני טבריה מתכוננים למשחק החשוב מול הפועל ירושלים בשבת (17:30, טדי). בקבוצה מעיר הכנרת יודעים, שאחרי התבוסה הביתית להפועל פתח תקווה, הפסד בטדי יקרב אותם בצורה מסוכנת לקו האדום.

לקראת שבת, דאגה במועדון ממצבו של ווהיב חביבאללה, הפצוע בשריר התאומים. חביבאללה לא התאמן כל השבוע, כשגם היום לא נטל חלק באימון. אם לא יצליח להשלים אימון מלא באימון המסכם מחר, החלוץ לא יהיה בסגל ויצטרף לגיא חדידה (קרע בשריר הירך האחורי) ומוחמד אוסמן (נמצא עם נחרת ניגריה באליפות אפריקה), שייעדרו מהמשחק.

"יש לנו סגל רחב שבנינו השנה ונתמודד עם מי שיש לנו. יש לנו מספיק שחקנים טובים בקבוצה כדי לבוא לטדי ולקחת שם את הנקודות", הרגיעו במועדון.