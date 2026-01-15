"לא מבין איך האוהד עלה למטוס, סכנה ממשית"

להבדיל מהפעם הקודמת, הפעם הדרבי של תל אביב החל ואף גם הסתיים, כאשר ספיר ברמן הצליחה לשרוק את שריקת הפתיחה. היו עצורים ופירוטכניקה, אבל בסך הכל המשחק עבר בצורה די חלקה ומי שעלה לדבר על כך הוא דובר מחוז תל אביב סנ”צ שחר גמזו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

דיברנו על התפיסה של האוהד בשדה התעופה, שנסע במיוחד למילאנו להביא אבוקות לדרבי. אם זה נדלק במטוס הוא מתפוצץ.

”אני מסכים איתך שיש פה סכנה ממשית ואני לא מבין איך זה עלה למטוס. אני מניח שיעשו בדיקה לדבר הזה ויבינו איך זה חדר את גבולות המדינה. לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על כדורגל חשוב להזכיר שרן גואילי נמצא עדיין חטוף בעזה וחשוב להזכיר אותו, זה גיבור ישראל שלחם ב-7 באוקטובר. אם נחזור רגע לעולם הכדורגל אז אני אגיד שהדרבי אתמול עבר בשקט יחסי. אם נדבר על הכרוניקה של האירועים אז רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על חשודים שנעצרו אחרי שעשו גרפיטי מחוץ לאצטדיון. במהלך היום דיברנו על המעצר של החשוד עם למעלה מ-100 אמצעי פירוטכניקה שהוא הביא איתו לנתב”ג. היו מספר מעצרים שלנו של חשודים שהפרו את הסדר, כאלה שהיו שותפים לקטטה וניסו להחדיר פירוטכניקה. ביצענו מעצרים והחזרנו את השקט לאזור שם. יש את המעצר של היחידה המרכזית שלנו שפעלה באופן סמוי בתוך האצטדיון”.

איך קורה דבר כזה שהחביאו בסליק בתוך השירותים?

”צריך להגיד שיש פה אירוע משמעותי. אנחנו מכירים את הניסיונות להחדיר אמצעים לתוך האצטדיון, אבל במקרה הזה אנחנו מבינים שהייתה הכנה מוקדמת שהובילה לעניין הזה של הסלקה בתוך פיר בתא שירותים מאחורי האריח. כדי להגיע אליו אתה צריך לפרק אריח מהקיר ולהכניס את עצמך לתוך הפיר”.

הגרפיטי ליד בלומפילד (דוברות המשטרה)

אז זה מישהו שנכנס לבלומפילד לפני המשחק?

”אנחנו חושבים שכן. יש מצלמות ושיתוף פעולה מצוין עם מנהל האצטדיון. צריך להגן ביושר שלא בכל פינה הן מכסות. ימ”ר תל אביב עשו פה עבודה מצוינת, גם בפרשת אדום בוהק. בסוף הבחור הזה נעצר עם כמות גדולה של פירוטכניקה שהוא מנסה להסליק”.

זה אומר שלפני כל דרבי אתם תיכנסו לעשות בדיקה מקיפה אם מסליקים?

”אנחנו עושים הכל כדי למנוע את האירועים האלה והמטרה שלנו בסוף היא לאפשר את קיום המשחק. בסופו של דבר הוא נעצר והייתה פה פעילות סמויה יפה. חשוב מאוד שהאמצעים האלה לא מצאו את דרכם לדשא”.

דובר ומפקד מחוז ת"א, שחר גמזו וחיים סרגרוף (אורן בן חקון)

בוא תיגע רק בפרשית אדום בוהק.

”באותו ערב של הדרבי אנחנו מבינים שהפרשיה הזאת משתלבת לנו שוב פעם. זאת כמובן הפרשיה שנעצרו 27 אנשים והורחקו מהמגרשים לאחר שהשליכו אמל”ח בתוך האצטדיון. חשוד מרכזי בתוך הפרשיה הזאת היה במעצר בית כמו יתר החשודים ואני לא ידוע למה הוא קיבל החלטה לצאת מהבית והפר את תנאי המעצר שלו, ואנחנו בפעילות סמויה עצרנו אותו לאחר שהוא חזר הביתה”.

הוא נכנס לדרבי?

”אנחנו לא יודעים בוודאות אבל כן ידועים שהוא היה בסמוך לאצטדיון. אנחנו נמצה את הדין איתו עד הסוף, גם בגלל שהוא מכולל את האירועים שהיו וגם כי הוא מחליט לקחת את החוק לידיים, אנחנו נלך איתו עד הסוף”.