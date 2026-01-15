יום חמישי, 15.01.2026 שעה 14:04
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4617-4320אינטר1
4015-3019מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

"אני ישראלי, יהודי שאוהב את המדינה שלי"

מנור סולומון הוצג בפיורנטינה: "כשהתקשרו לא האמנתי שהקבוצה אחרונה בטבלה, אבל יודע שאפשר להשתפר". וגם: העמדה האהובה עליו וההבדלים בין הליגות

|
מנור סולומון מוצג (צילום מסך)
מנור סולומון מוצג (צילום מסך)

מנור סולומון הוצג רשמית בפיורנטינה ודיבר לראשונה כשחקן הקבוצה במסיבת עיתונאים שנערכה במתחם ויולה פארק. הקשר הישראלי, שהצטרף בהשאלה מטוטנהאם לאחר תקופה קצרה בוויאריאל, כבר הספיק לרשום שלוש הופעות במדי הסגולים מול קרמונזה, לאציו ומילאן, וכעת שיתף בתחושותיו עם הגעתו לאיטליה.

“אני שמח להיות כאן”, אמר סולומון. “לגבי קבלת הפנים שקיבלתי ברומא מאוהדי לאציו, לא התייחסתי לשריקות הבוז, כבר חוויתי דברים כאלה בספרד ואני יודע שזה קורה. אבל כמו שאמרתי, אני לא כאן כדי לדבר על פוליטיקה אלא על כדורגל. בספרד לא קרה שום דבר. אני ישראלי, יהודי, ואני אוהב את המדינה שלי. אני מעדיף להשאיר את הפוליטיקה בצד. מה שקרה בספרד נשאר שם, והבחירה שלי להגיע לכאן לא נבעה משיקולים פוליטיים או מכל סיבה אחרת”.

סולומון נשאל גם על ההבדלים בין הליגות שבהן שיחק עד כה. “אני כאן רק שבועיים, אבל כבר שמתי לב להבדלים בין אנגליה לספרד. הסרייה א’ נראית ליגה טקטית יותר, בעוד שבפרמייר ליג הקצב הרבה יותר מהיר. אני מחכה להכיר טוב יותר את הסביבה הזו”.

על הרגע שבו קיבל את ההצעה מפיורנטינה סיפר: “כשהתקשרו אליי וראיתי את המיקום בטבלה, אמרתי לעצמי ‘לא יכול להיות שפיורנטינה אחרונה’. אחר כך דיברתי עם אנשי המועדון והבנתי שמדובר בקבוצה גדולה. אני אוהב אתגרים, ואני בטוח שעם המאמן החדש והשחקנים החדשים נוכל להשיג דברים טובים ולהישאר בליגה בלי בעיה. יש לנו מתחם אימונים מצוין והרבה אנשים טובים שעובדים כאן. אפשר לבנות עתיד”.

לסיום התייחס גם לעמדה המועדפת עליו במגרש: “אני אוהב לשחק גם בצד שמאל וגם בצד ימין. שיחקתי רוב הקריירה באגף שמאל, אבל אני מרגיש בנוח גם בצד השני. אני שחקן כנף, והתפקיד שלי הוא לייצר מצבים, לבשל וגם להבקיע. אנסה לעשות את כל זה, ובשביל זה הגעתי לכאן”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */