"אני ישראלי, יהודי שאוהב את המדינה שלי"

מנור סולומון הוצג רשמית בפיורנטינה ודיבר לראשונה כשחקן הקבוצה במסיבת עיתונאים שנערכה במתחם ויולה פארק. הקשר הישראלי, שהצטרף בהשאלה מטוטנהאם לאחר תקופה קצרה בוויאריאל, כבר הספיק לרשום שלוש הופעות במדי הסגולים מול קרמונזה, לאציו ומילאן, וכעת שיתף בתחושותיו עם הגעתו לאיטליה.

“אני שמח להיות כאן”, אמר סולומון. “לגבי קבלת הפנים שקיבלתי ברומא מאוהדי לאציו, לא התייחסתי לשריקות הבוז, כבר חוויתי דברים כאלה בספרד ואני יודע שזה קורה. אבל כמו שאמרתי, אני לא כאן כדי לדבר על פוליטיקה אלא על כדורגל. בספרד לא קרה שום דבר. אני ישראלי, יהודי, ואני אוהב את המדינה שלי. אני מעדיף להשאיר את הפוליטיקה בצד. מה שקרה בספרד נשאר שם, והבחירה שלי להגיע לכאן לא נבעה משיקולים פוליטיים או מכל סיבה אחרת”.

סולומון נשאל גם על ההבדלים בין הליגות שבהן שיחק עד כה. “אני כאן רק שבועיים, אבל כבר שמתי לב להבדלים בין אנגליה לספרד. הסרייה א’ נראית ליגה טקטית יותר, בעוד שבפרמייר ליג הקצב הרבה יותר מהיר. אני מחכה להכיר טוב יותר את הסביבה הזו”.

על הרגע שבו קיבל את ההצעה מפיורנטינה סיפר: “כשהתקשרו אליי וראיתי את המיקום בטבלה, אמרתי לעצמי ‘לא יכול להיות שפיורנטינה אחרונה’. אחר כך דיברתי עם אנשי המועדון והבנתי שמדובר בקבוצה גדולה. אני אוהב אתגרים, ואני בטוח שעם המאמן החדש והשחקנים החדשים נוכל להשיג דברים טובים ולהישאר בליגה בלי בעיה. יש לנו מתחם אימונים מצוין והרבה אנשים טובים שעובדים כאן. אפשר לבנות עתיד”.

לסיום התייחס גם לעמדה המועדפת עליו במגרש: “אני אוהב לשחק גם בצד שמאל וגם בצד ימין. שיחקתי רוב הקריירה באגף שמאל, אבל אני מרגיש בנוח גם בצד השני. אני שחקן כנף, והתפקיד שלי הוא לייצר מצבים, לבשל וגם להבקיע. אנסה לעשות את כל זה, ובשביל זה הגעתי לכאן”.