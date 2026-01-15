יום חמישי, 15.01.2026 שעה 13:31
ליגת אתנה נשים 25-26
622110-263831עירוני ר"ג
482139-221531הפועל ראשל"צ
471822-209629מכבי בנות אשדוד
462213-223931 מכבי כרמיאל בית הכרם
462401-236031אליצור חולון
432129-214531הפועל לב י-ם
412208-202729בנות פ"ת
382157-206529מכבי חיפה
371951-189925אליצור רמלה
332635-208131הפועל ב"ש/דימונה

מונו מאמני הנבחרת הצעירות בכדורסל נשים

הוועדה המקצועית בראשות לירון כהן החליטה על המינויים החדשים: טל נתן ימשיך בעתודה, רועי אייזנברג יאמן את נבחרת הנערות ודניאלה ראובן את הקדטיות

|
נבחרת העתודה של ישראל בנשים (פיב
נבחרת העתודה של ישראל בנשים (פיב"א)

מינויים חדשים לצד המשכיות. הוועדה המקצועית בנשים, בראשות לירון כהן, החליטה על מינוי המאמנים לנבחרות הצעירות. טל נתן, אשר הוביל את נבחרת העתודה למקום השישי בקיץ האחרון ואת הנבחרת עד גיל 19 באליפות העולם, ימשיך כמאמן נבחרת העתודה גם בקיץ הקרוב. טל נתן עבר במהלך השנים בכל הנבחרות הצעירות של ישראל והוא ינסה להוביל את נבחרת העתודה לקיץ מוצלח נוסף אחרי שנתיים נהדרות בתפקיד. 

למאמן נבחרת הנערות מונה רועי אייזנברג, שתפקד בקיץ האחרון כעוזרו של טל נתן. כזכור, נבחרת הנערות ירדה לדרג ב' בקיץ החולף ואייזנברג ינסה לעמוד במשימה שהוצבה - להחזיר את הנבחרת לדרג א' בקיץ הקרוב. גם לאייזנברג ניסיון עשיר באימון נבחרות, והוא אף אימן את נבחרת הנערות בקיץ 2024 אותה הוביל לחצי הגמר ולאליפות העולם עד גיל 19. 

את נבחרת הקדטיות תאמן דניאלה ראובן, עבורה זו פעם ראשונה שתלבש את המדים הלאומיים כמאמנת. ראובן מאמנת את מכבי כרמיאל בית הכרם בליגת העל, והיא מצטרפת לשירה העליון כמאמנת נבחרת נוספת.

טל נתן (עודד קרני, המנהלת)טל נתן (עודד קרני, המנהלת)

אמיר מימרן יאמן את נבחרת ישראל עד גיל 14, כאשר עוזריו יהיו ירדנה אוברמן ואביה בן מרגי. מימרן מאמן בשנים האחרונות במחלקת הנערות של א.ס רמת השרון שם קטף הישגים רבים שעזרו לו לקבל את המינוי לנבחרת.

