ממשיכה להתחזק: עילאי חג'ג' חתם במ.ס אשדוד

אחרי צירופם של אבישי כהן ממכבי תל אביב והייפורד בוהאן, במ.ס. אשדוד מצרפים שחקן נוסף. עילאי חג'ג' חתם בקבוצה, אחרי שמועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE והוא עשוי להיכלל כבר בסגל למשחק הקריטי בשבת מול בני ריינה.

חג'ג' בן ה-24 מגיע בהשאלה מבית"ר ירושלים, לאחר שלא קיבל דקות משמעותיות מאז שהצטרף לבית"ר ממכבי חיפה. כעת הוא עושה את הדרך לאשדוד במטרה לקבל דקות משחק ולחזור לקדמת הבמה.

המעבר של חג'ג' מגיע כחלק מהשינויים הנרחבים שעוברת אשדוד בחלון ההעברות, במקביל למהפכה בצוות המקצועי. ניר ביטון ואבי אבינו הצטרפו לצוות האימון במקום חיים סילבס שפוטר. באשדוד מקווים שהרענון יסייע לקבוצה של בן זקן במשימה להישאר בליגה.