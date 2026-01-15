שלוש שנות מאסר במינימום לזריקת פירוטכניקה?

המאבק על ביטחון במגרשי הכדורגל עולה שלב. הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל אישרה השבוע לקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור אלימות בספורט, הכוללת החמרת ענישה על יידוי אמצעי פירוטכני באירועי ספורט.

לפי נוסח החוק שאושר, העונש על זריקת אמצעי פירוטכני עומד על עד שלוש שנות מאסר. אולם במנהלת הליגות בכדורגל מבהירים: זה לא מספיק. במנהלת דורשים לקבוע עונש מינימום של שלוש שנות מאסר בפועל – ללא שיקול דעת, וללא הנחות.

הדרישה החריפה נתקלה בהתנגדות נחרצת מצד משרד המשפטים, שמסרב להעלות את רף הענישה או לקבוע עונש מינימום מחייב. במנהלת לא מתכוונים לוותר, ובשבוע הבא תתכנס ישיבה מיוחדת במשרדי המנהלת, אליה הוזמנה הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ פוגל, בניסיון אחרון לשנות את נוסח החוק.

אוהדי מכבי תל אביב עם האבוקות (רועי כפיר)

גורמים בסביבת במנהלת מדגישים כי זהו חלון הזדמנויות קריטי: אם הסעיף לא יתוקן לפני הקריאה השנייה והשלישית בכנסת המאבק אבוד, והחוק יאושר ללא שיניים מרתיעות.

גורמים בכירים בכדורגל הישראלי מבהירים כי מדובר בצעד דרמטי והכרחי, שנועד לשים סוף לאנרכיה ביציעים. לדבריהם, רק ענישה קשה וברורה תגרום לאוהדים שמכניסים פירוטכניקה למגרשים להבין שהמשחק נגמר, והמחיר יהיה כבד.