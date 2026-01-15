יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
359-3015מכבי אחי נצרת1
3211-2615מכבי נווה שאנן2
2716-2515הפועל כרמיאל3
2613-2315מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2421-2615הפועל ב.א.גרבייה6
1919-1715הפועל בית שאן7
1815-1515הפועל מגדל-העמק8
1822-1615בני מוסמוס9
1828-1915עירוני נשר10
1721-1415צעירי אום אל פאחם11
1532-1815צעירי טמרה12
1326-2215הפועל עראבה13
1327-1715הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
224-1715הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3911-3715מכבי קרית גת1
2816-2015מ.ס. דימונה2
2715-2515מ.כ. צעירי טירה3
2419-2615מ.כ. ירושלים4
2220-2915מכבי עירוני אשדוד5
2220-2415מכבי יבנה6
2219-1915שמשון תל אביב7
2118-2015מ.כ. כפ"ס8
2122-2015מכבי קרית מלאכי9
2126-2315בית"ר יבנה10
1923-2715מ.כ. חולון ירמיהו 11
1626-1615הפועל הרצליה12
1516-1215הפועל אזור13
1332-1315הפועל ניר רמה"ש14
1225-1915בית"ר נורדיה ירושלים15
1129-1115הפועל מרמורק16

יורד לליגה א': שלומי אזולאי חתם ברמת השרון

החלוץ, ששיחק במכבי חיפה ובבית"ר ירושלים ושוחרר לאחרונה מכפר שלם, יורד לליגה השלישית, על מנת להציל את הקבוצה של פיראס מוגרבי שנמצאת בתחתית

|
פרדי צרפתי המנכ
פרדי צרפתי המנכ"ל של רמת השרון, יחד עם שלומי אזולאי וסוכנו (פרטי)

הפועל ניר רמת השרון מליגה א' דרום ממשיכה להתחזק. הבוקר (חמישי) הועבר שלומי אזולאי, החלוץ בן ה-36, מהפועל כפר שלם למועדון שירד בעל כורחו לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. המטרה? להינצל, יחד איתו, ממשחקי הפלייאוף התחתון ומירידת ליגה העונה.

הפועל ניר רמת השרון סיימה את הסיבוב הראשון בליגה א' דרום מעל הקו האדום, ועדיין נמצאת עמוק בתחתית. מחר (שישי, 12:00) תארח בגרונדמן את מכבי קריית מלאכי, שבסיבוב הראשון הביסה את רמת השרון בתוצאה 0:5.

מאז ה-30.12 הגיעו להפועל ניר רמת השרון מלבד שלומי אזולאי: מאיר אסור, יואב כהן, ניקיטה אלכסיינקו, דניאל אלישע, אמנון טדלה, עלי ח'טיב, אור אוסטיינד, הראל שאשא ואושר אבו. עם סגל כזה, פיראס מוגרבי המאמן הנוכחי, חייב להוציא את רמת השרון ממצבה הקשה.

שלומי אזולאי (חגשלומי אזולאי (חג'אג' רחאל)

שלומי אזולאי, הטברייני, החל לשחק במקום בו גדל עד שבשנת 2008 הגיע להפועל כפר סבא. במרוצת השנים, זכה באליפות עם מכבי חיפה (2010/11), זכה באליפות עם הפועל קריית שמונה (2011/12) וזכה בגביע הטוטו (ליגת העל) עם בית"ר ירושלים (2019/20).

הקבוצות בהן שיחק שלומי מאז החל את קריירת הבוגרים שלו: עירוני טבריה, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה, הפועל קריית שמונה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, בני סכנין, אסטרה ג'יורג'יו (רומניה), מכבי בני ריינה, מ.ס אשדוד והפועל כפר שלם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */