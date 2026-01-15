יורד לליגה א': שלומי אזולאי חתם ברמת השרון

הפועל ניר רמת השרון מליגה א' דרום ממשיכה להתחזק. הבוקר (חמישי) הועבר שלומי אזולאי, החלוץ בן ה-36, מהפועל כפר שלם למועדון שירד בעל כורחו לליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. המטרה? להינצל, יחד איתו, ממשחקי הפלייאוף התחתון ומירידת ליגה העונה.

הפועל ניר רמת השרון סיימה את הסיבוב הראשון בליגה א' דרום מעל הקו האדום, ועדיין נמצאת עמוק בתחתית. מחר (שישי, 12:00) תארח בגרונדמן את מכבי קריית מלאכי, שבסיבוב הראשון הביסה את רמת השרון בתוצאה 0:5.

מאז ה-30.12 הגיעו להפועל ניר רמת השרון מלבד שלומי אזולאי: מאיר אסור, יואב כהן, ניקיטה אלכסיינקו, דניאל אלישע, אמנון טדלה, עלי ח'טיב, אור אוסטיינד, הראל שאשא ואושר אבו. עם סגל כזה, פיראס מוגרבי המאמן הנוכחי, חייב להוציא את רמת השרון ממצבה הקשה.

שלומי אזולאי (חג'אג' רחאל)

שלומי אזולאי, הטברייני, החל לשחק במקום בו גדל עד שבשנת 2008 הגיע להפועל כפר סבא. במרוצת השנים, זכה באליפות עם מכבי חיפה (2010/11), זכה באליפות עם הפועל קריית שמונה (2011/12) וזכה בגביע הטוטו (ליגת העל) עם בית"ר ירושלים (2019/20).

הקבוצות בהן שיחק שלומי מאז החל את קריירת הבוגרים שלו: עירוני טבריה, הפועל כפר סבא, מכבי חיפה, הפועל קריית שמונה, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, בני סכנין, אסטרה ג'יורג'יו (רומניה), מכבי בני ריינה, מ.ס אשדוד והפועל כפר שלם.