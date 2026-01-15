יום חמישי, 15.01.2026 שעה 22:34
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1771-184121ברצלונה3
67%1797-189621ולנסיה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1769-183021ריאל מדריד6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1775-178521אולימפיה מילאנו10
52%1771-178721הכוכב האדום11
50%1815-181322וירטוס בולוניה12
45%1930-187922דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
35%1843-180420פאריס17
29%1840-167121ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

רבע 3, 01:23: מכבי ת"א - ז'לגיריס 64:72

יורוליג, מחזור 22: החבורה של קטש חוזרת להיכל באירופה. הצהובים נראים טוב וכבר ברחו ליתרון דו ספרתי, הליטאים מתקרבים מנגד. ליף חד, סורקין בולט

|
איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)
איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)

לאחר הפסקה של יותר מחודש, ערבי היורוליג של מכבי ת"א חוזרים להיכל מנורה ולקהל הביתי שלה, כשהיא מארחת בשעה זו את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של המפעל הבכיר ביבשת. הצהובים רוצים לשבור את רצף ההפסדים שלה באירופה, ולהשאיר את חלום הפליי אין בחיים.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות אחרי ניצחון חשוב במיוחד בזירה המקומית, כשגברו 84:95 על הפועל ירושלים והציגו יכולת מרשימה. ביורוליג מכבי רושמת כבר שלושה הפסדים רצופים שערערו את מצבה בטבלה, כשהיא נמצאת במקום ה-14 במאזן 13:8 שלילי. הצהובים יקוו לנצל את יתרון הביתיות ולצאת לרצף חיובי שישפר את מצבם באירופה.

מהצד השני של המתרס, הליטאים עומדים על מאזן חיובי של 9:12 שלוקח אותם עד למקום ה-9 שמוביל לפליי אין. החבורה של תומאס מסיוליס לא מצליחה לשמור על יציבות כשב-10 משחקיה האחרונים, אחרי כל ניצחון, הגיע הפסד עבורה. במחזור האחרון ז’לגיריס הביסה 67:99 את הכוכב האדום אחרי משחק מרשים במיוחד.

כזכור, שתי הקבוצות נפגשו העונה במשחק שהיווה את נקודת המפנה בעונה הזו עבור מכבי ת”א. הצהובים רשמו משחק פנטסטי כשבסיומו הם ניצחו 65:83 ויצאו לרצף ניצחונות חשוב. מי שהוביל אותה במשחק ההוא היה לוני ווקר, שבלט מול האקסית עם 23 נקודות.

רבע ראשון: 24:27 למכבי ת”א

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)
אלי שרעבי (חגי מיכאלי)אלי שרעבי (חגי מיכאלי)
כריסטיאן בליץכריסטיאן בליץ', הגיע לצפות (חגי מיכאלי)

חמישיית מכבי ת”א: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית ז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו, מוזס רייט, איגנאס בראזדייקיס, אזואלס טובליס וארנאס בוטקביצ’יוס.

# 10:00-05:00: פרנסיסקו ולונדברג קלעו שלשה בכל צד, הקבוצות החליפו סלים בחמש דקות, כשסורקין הוביל את הצהובים עם שבע נקודות משלו, 11:13 למכבי ת”א. 

איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)
איפה לונדברג (חגי מיכאלי)איפה לונדברג (חגי מיכאלי)

# 05:00-00:00: הקצב נותר כמו שהתחיל גם בחמש הדקות האחרונות של הרבע, כאשר הקבוצות המשיכו להחליף סלים עד 22:22, ליף קלע חמש נקודות רצופות ונתן יתרון קטן, פרנסיסקו דאג להוריד לשלוש הפרש מנגד.

גג'ימי קלארק זורק (חגי מיכאלי)
גג'ימי קלארק (חגי מיכאלי)

רבע שני: 49:52 למכבי ת”א

# 10:00-05:00: הצהובים השלימו ריצת 1:7 בפתיחה וברחו ליתרון ראשון, 24:35. הליטאים התקרבו עד מרחק ארבע נקודות בלבד, אך אז לונדברג צלף שלשה גדולה ועשה 36:43 למכבי. 

תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)
איפה לונדברג (חגי מיכאלי)איפה לונדברג (חגי מיכאלי)

# 05:00-00:00: הליטאים השלימו ריצת 2:7 קטנה והתקרבו עד שתיים הפרש, קלארק ודיברתולומאו החזירו לשבע, 43:50, אך שוב האורחת התקרבה וזה 49:52 למכבי בסיום המחצית הראשונה.

תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)
עודד קטש (חגי מיכאלי)עודד קטש (חגי מיכאלי)

רבע שלישי:

# 10:00-05:00: הצהובים השלימו ריצת 1:9 בשלוש דקות וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 51:61. הליטאים התעשתו מעט והורידו לשמונה הפרש בלבד, 59:67 למכבי אחרי חמש דקות. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */