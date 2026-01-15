רבע 3, 01:23: מכבי ת"א - ז'לגיריס 64:72

לאחר הפסקה של יותר מחודש, ערבי היורוליג של מכבי ת"א חוזרים להיכל מנורה ולקהל הביתי שלה, כשהיא מארחת בשעה זו את ז’לגיריס קובנה במסגרת המחזור ה-22 של המפעל הבכיר ביבשת. הצהובים רוצים לשבור את רצף ההפסדים שלה באירופה, ולהשאיר את חלום הפליי אין בחיים.

החבורה של עודד קטש מגיעה להתמודדות אחרי ניצחון חשוב במיוחד בזירה המקומית, כשגברו 84:95 על הפועל ירושלים והציגו יכולת מרשימה. ביורוליג מכבי רושמת כבר שלושה הפסדים רצופים שערערו את מצבה בטבלה, כשהיא נמצאת במקום ה-14 במאזן 13:8 שלילי. הצהובים יקוו לנצל את יתרון הביתיות ולצאת לרצף חיובי שישפר את מצבם באירופה.

מהצד השני של המתרס, הליטאים עומדים על מאזן חיובי של 9:12 שלוקח אותם עד למקום ה-9 שמוביל לפליי אין. החבורה של תומאס מסיוליס לא מצליחה לשמור על יציבות כשב-10 משחקיה האחרונים, אחרי כל ניצחון, הגיע הפסד עבורה. במחזור האחרון ז’לגיריס הביסה 67:99 את הכוכב האדום אחרי משחק מרשים במיוחד.

כזכור, שתי הקבוצות נפגשו העונה במשחק שהיווה את נקודת המפנה בעונה הזו עבור מכבי ת”א. הצהובים רשמו משחק פנטסטי כשבסיומו הם ניצחו 65:83 ויצאו לרצף ניצחונות חשוב. מי שהוביל אותה במשחק ההוא היה לוני ווקר, שבלט מול האקסית עם 23 נקודות.

רבע ראשון: 24:27 למכבי ת”א

אוהדי מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

אלי שרעבי (חגי מיכאלי)

כריסטיאן בליץ', הגיע לצפות (חגי מיכאלי)

חמישיית מכבי ת”א: איפה לונדברג, ג’ימי קלארק, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית ז’לגיריס: סילביאן פרנסיסקו, מוזס רייט, איגנאס בראזדייקיס, אזואלס טובליס וארנאס בוטקביצ’יוס.

# 10:00-05:00: פרנסיסקו ולונדברג קלעו שלשה בכל צד, הקבוצות החליפו סלים בחמש דקות, כשסורקין הוביל את הצהובים עם שבע נקודות משלו, 11:13 למכבי ת”א.

איפה לונדברג בפעולה (חגי מיכאלי)

איפה לונדברג (חגי מיכאלי)

# 05:00-00:00: הקצב נותר כמו שהתחיל גם בחמש הדקות האחרונות של הרבע, כאשר הקבוצות המשיכו להחליף סלים עד 22:22, ליף קלע חמש נקודות רצופות ונתן יתרון קטן, פרנסיסקו דאג להוריד לשלוש הפרש מנגד.

ג'ימי קלארק זורק (חגי מיכאלי)

ג'ימי קלארק (חגי מיכאלי)

רבע שני: 49:52 למכבי ת”א

# 10:00-05:00: הצהובים השלימו ריצת 1:7 בפתיחה וברחו ליתרון ראשון, 24:35. הליטאים התקרבו עד מרחק ארבע נקודות בלבד, אך אז לונדברג צלף שלשה גדולה ועשה 36:43 למכבי.

תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)

איפה לונדברג (חגי מיכאלי)

# 05:00-00:00: הליטאים השלימו ריצת 2:7 קטנה והתקרבו עד שתיים הפרש, קלארק ודיברתולומאו החזירו לשבע, 43:50, אך שוב האורחת התקרבה וזה 49:52 למכבי בסיום המחצית הראשונה.

תמיר בלאט בפעולה (חגי מיכאלי)

עודד קטש (חגי מיכאלי)

רבע שלישי:

# 10:00-05:00: הצהובים השלימו ריצת 1:9 בשלוש דקות וברחו ליתרון דו ספרתי ראשון במשחק, 51:61. הליטאים התעשתו מעט והורידו לשמונה הפרש בלבד, 59:67 למכבי אחרי חמש דקות.