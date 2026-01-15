יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:12
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

כוכבת סרטי המבוגרים שהציעה "לעזור" ליונייטד

חשבונו של ברונו פרננדש נפרץ ונשלחה משם הודעה לבוני בלו, שמצידה הציעה לסייע לסגל של השדים האדומים "לפרוק מתחים" לאחר הדרבי של מנצ'סטר בשבת

|
בוני בלו וברונו פרננדש (IMAGO)
בוני בלו וברונו פרננדש (IMAGO)

סערה חריגה התעוררה סביב מנצ’סטר יונייטד לאחר שחשבון ה-X של הקפטן ברונו פרננדש נפרץ, ובמסגרתו פורסמה הודעה בוטה שהופנתה ליוצרת התוכן למבוגרים בוני בלו. ההודעה, שנמחקה מאז, כללה פנייה ל“שיתוף פעולה”, והובילה לגל תגובות ברשת. בהמשך התברר כי מדובר בפריצה לחשבון של הקשר הפורטוגלי, אך הסיפור לא נעצר שם.

בוני בלו, ששמה האמיתי טיה בילינגר, בחרה להגיב בפומבי ובטון הומוריסטי. בראיון באנגליה אמרה כי היא מוכנה “לעזור” לא רק לפרננדש, אלא לכל סגל מנצ’סטר יונייטד. “יש דרבי של מנצ’סטר בשבת, ובזמן שברונו נלחם בסיטי, יש לי התחייבות של 24 שעות. אחרי המשחק הוא מוזמן להגיע”, אמרה. “אני אוהבת הארכה, בלי משחקים מאופסים ועם הרבה סיבולת. למעשה, הוא יכול להביא גם את החברים שלו. יונייטד נראית רע מאוד, ונראה שהקבוצה צריכה לפרוק מתחים”.

בלו אף הוסיפה כי לדעתה הקבוצה יכולה להיעזר ב”שחרור לחצים” בתקופה המקצועית הקשה, והתבדחה על מצבה של יונייטד. בהמשך חזרה על המסר ואמרה כי “מנצ’סטר יונייטד משחקת נורא ונראה שהשחקנים צריכים הקלה מהלחץ”.

שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)

זו אינה הפעם הראשונה שבה בלו מעוררת כותרות. לאחרונה הכריזה על אקט פרובוקטיבי חדש שיציין שנה ל”שיא” שעורר סערה בעבר, והבהירה כי בכוונתה לעשות משהו “גדול ונועז יותר”. לדבריה, האירוע צפוי להימשך 24 שעות מלאות בלונדון. “יום ולילה. אני רוצה לראות עד כמה אני יכולה לדחוף את עצמי”, אמרה.

במנצ’סטר יונייטד מיהרו להבהיר כי חשבונו של פרננדש נפרץ וכי לא הייתה לו כל מעורבות בפרסום ההודעה. עם זאת, הסיפור ממשיך לעורר הד רחב ברשתות החברתיות, בעיקר בשל התגובה הפרובוקטיבית של כוכבת סרטי המבוגרים והעיתוי הרגיש עבור המועדון.

