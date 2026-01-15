כוכבת סרטי המבוגרים שהציעה "לעזור" ליונייטד

סערה חריגה התעוררה סביב מנצ’סטר יונייטד לאחר שחשבון ה-X של הקפטן ברונו פרננדש נפרץ, ובמסגרתו פורסמה הודעה בוטה שהופנתה ליוצרת התוכן למבוגרים בוני בלו. ההודעה, שנמחקה מאז, כללה פנייה ל“שיתוף פעולה”, והובילה לגל תגובות ברשת. בהמשך התברר כי מדובר בפריצה לחשבון של הקשר הפורטוגלי, אך הסיפור לא נעצר שם.

בוני בלו, ששמה האמיתי טיה בילינגר, בחרה להגיב בפומבי ובטון הומוריסטי. בראיון באנגליה אמרה כי היא מוכנה “לעזור” לא רק לפרננדש, אלא לכל סגל מנצ’סטר יונייטד. “יש דרבי של מנצ’סטר בשבת, ובזמן שברונו נלחם בסיטי, יש לי התחייבות של 24 שעות. אחרי המשחק הוא מוזמן להגיע”, אמרה. “אני אוהבת הארכה, בלי משחקים מאופסים ועם הרבה סיבולת. למעשה, הוא יכול להביא גם את החברים שלו. יונייטד נראית רע מאוד, ונראה שהקבוצה צריכה לפרוק מתחים”.

בלו אף הוסיפה כי לדעתה הקבוצה יכולה להיעזר ב”שחרור לחצים” בתקופה המקצועית הקשה, והתבדחה על מצבה של יונייטד. בהמשך חזרה על המסר ואמרה כי “מנצ’סטר יונייטד משחקת נורא ונראה שהשחקנים צריכים הקלה מהלחץ”.

שחקני מנצ׳סטר יונייטד (IMAGO)

זו אינה הפעם הראשונה שבה בלו מעוררת כותרות. לאחרונה הכריזה על אקט פרובוקטיבי חדש שיציין שנה ל”שיא” שעורר סערה בעבר, והבהירה כי בכוונתה לעשות משהו “גדול ונועז יותר”. לדבריה, האירוע צפוי להימשך 24 שעות מלאות בלונדון. “יום ולילה. אני רוצה לראות עד כמה אני יכולה לדחוף את עצמי”, אמרה.

במנצ’סטר יונייטד מיהרו להבהיר כי חשבונו של פרננדש נפרץ וכי לא הייתה לו כל מעורבות בפרסום ההודעה. עם זאת, הסיפור ממשיך לעורר הד רחב ברשתות החברתיות, בעיקר בשל התגובה הפרובוקטיבית של כוכבת סרטי המבוגרים והעיתוי הרגיש עבור המועדון.