יום חמישי, 15.01.2026 שעה 15:51
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

"בלי מלמד חיפה לא בפלייאוף ובטח לא בגביע"

אהרונוביץ וקניאס עלו לדבר ב"שיחת היום" אחרי ההעפלה של הירוקים. איציק: "יד האלוהים נגעה בעניין גיא מלמד", ניסן: "צריך להחתים את בכר במהירות"

|
מכבי חיפה חוגגת ונושמת לרווחה (שחר גרוס)
מכבי חיפה חוגגת ונושמת לרווחה (שחר גרוס)

מכבי חיפה כמעט והסתבכה אתמול (רביעי) בגביע מול הפועל רעננה מהליגה הלאומית, אך בסופו של דבר היא הצליחה להעפיל לרבע הגמר לאחר שער דרמטי בדקה ה-91 של גיא מלמד, וברק בכר יכל לנשום לרווחה. פרשני רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ וניסן קניאס, עלו לסכם את ההתמודדות בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

?מה דעתכם על כל סוגיית גיא מלמד?
קניאס: ”אני רוצה להגיב על העניין של מלמד. כדורגל זה לא פלייסטיישן. השינוי היה שברגע שברק בכר הגיע הוא שוחח עם גיא מלמד ואמר לו שהוא חלק מהרוטציה. הוא נכנס לכושר משחק יחסית מהר, נכון שההרחקה של סטיוארט מול פ”ת זרזה את העניין אבל להשוות את העונה עם העונה שעברה זה לא לעניין. שנה שבערה היה את דין דוד ודיא סבע והוא היה מספר 3. ברגע שמכבי חיפה הבינה בקיץ שיובאנוביץ’ זה טעות אז היא שינתה. לבוא ולשרוף ולמחוק מלך שערים ולא לתת לו דקה בגלל אסטרטגיה של מועדון זו טעות קטלנית שאסור לעשות במכבי חיפה אבל זה כבר היסטוריה”.

אהרונוביץ: ”יש להם מזל גדול, יד האלוהים נגעה בעניין הזה. בסופו של דבר הם נפלו חזק על הקטע של גיא מלמד, כי אם לא הוא מכבי חיפה בקושי בפלייאוף העליון ובטח לא בגביע. הוא הציל להם את העונה, שחקן שלא ספרו אותו. למרות ה-8 גולים של סטיוארט אני לא מבין מה מצאו בו”.

בכר: "לא שיחקנו טוב, אבל ניצחנו"

מה יש לסטיוארט?
קניאס: ”יש יותר מעבר למה שרואים. ברק מדבר על זה שמלמד היה על הספסל הוא הבין שהוא יקבל הזדמנות והוא בא ונתן 200%, השחקן הזה לא ככה. ראינו שהוא יודע לבעוט את הפנדלים. אני חושב שבהיעדר שחקני כנף ברמה גבוה צריך לשחק 4-4-2. אני חושב שהוא חלוץ טוב, פחות ממלמד אבל הוא צריך לקבל יותר דקות”.

איציק: “הוא לא יודע לעצור את הכדור, הוא לא יודע לעבור שחקן. הוא טוב עם הכדורים באים אליו לראש, אבל הוא לא יעשה דברים גדולים של חלוץ”.

אין עומק בספסל של מכבי חיפה, איך זה יכול להיות?
קניאס: ”מכבי חיפה מנסה להעלות עכשיו שחקן מנערים א’ (צוחק). מכבי חיפה רצתה לתת פוקוס עכשיו על מחלקת הנוער שלה”.

ראיתם את הבישול של בן שימול לירין לוי אתמול?
קניאס: ”אז במכבי חיפה הפיקו לקחים מהעניין, ואנחנו רואים שהחתימו את רטנר על חוזה, וגם אדם גרימברג שאני חושב שהוא יהיה מהחלוצים הטובים ביותר שהיו בכדורגל הישראלי. צריך לדעת להשאיר את כולם תחת השליטה של מכבי, להשאיל לקבוצות אחרות ומי שמתבלט לטובה להחזיר. אם מכבי חיפה תדע לנצל את העונה הזאת כדי לתת את הבמה לשחקנים הצעירים אז אני חושב שיש לה עתיד מבטיח בשנים הבאות. ברק בכר חזר חד ומפוקס, צריך להחתים אותו כמה שיותר מהר על חוזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */