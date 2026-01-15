יום חמישי, 15.01.2026 שעה 15:51
כדורגל ישראלי  >> גביע המדינה

סוכנו של איתי בן חמו: רגע שהוא יזכור כל חייו

עידן בן אבו, שמייצג את בלם מכבי ת"א, שהכריע את הפנדלים בדרבי, ב"שיחת היום": "ידענו שהוא יצטרך להיות סבלני, הוא יודע שמי שטוב באימונים ישחק"

|
איתי בן חמו (רועי כפיר)
איתי בן חמו (רועי כפיר)

מכבי תל אביב השיגה אתמול (רביעי) ניצחון ענק וחשוב בדרבי, לאחר שגברה בפנדלים 4:5 על הפועל ת”א. מי שכבש את הפנדל המכריע והראה הרבה קור רוח, בטח ביחס לגילו הצעיר, הוא איתי בן חמו, שנכנס כמחליף בהארכה וסיים כגיבור המשחק. סוכן השחקנים, שמייצג בין היתר את הבלם, עידן בן אבו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איזה קור רוח יש לאיתי בן חמו, בוא תספר עליו.
”אני שמעתי ששאלו את המאמן איך זה שהוא נתן לאיתי לבעוט פנדל כזה מכריע והוא אמר: ‘יש לו דם של מכבי’. זה יפה לשמוע ממאמן זר משהו שמאפיין את איתי כזה יפה. הוא מגיל נוער במחלקת הנוער של מכבי ת”א וזכה בהמון תארים. דווקא בשנתון שלו לא יצאו כוכבים גדולים לבוגרים בליגת העל ואיתי עשה את המסלול הארוך, אבל גם הנכון. הוא שימש כקפטן בקבוצות של מכבי וגם בנבחרת, הוא סיים את גיל הנוער והתחיל בהשאלות אצל בית”ר ת”א, רמת השרון וסכנין. השנה הוא הגיע לסיטואציה שהוא נבחר להישאר כבלם בסגל, ברור היה לנו שהעונה הזאת הוא לא זכה לשחק הרבה והוא יצטרך להיות סבלני. הוא כל השנים חיכה להיות במכבי ת”א, אז ברגע שאמרו לו שרוצים אותו כשחקן סגל אז הוא לא ביקש לצאת להשאלה”.

רק לאחרונה הוא האריך את החוזה במכבי ת”א. הרגע הזה הוא מסוג הרגעים שבונים קריירה?
”אין ספק שזה רגע שהוא יזכור כל חייו. מעבר לזה שהוא שחקן מכבי ת”א, הוא גם אוהד. בכל תקופות ההשאלות שלו הוא היה מגיע למשחקים ושמר על קשר עם הקבוצה. כשאני מסתכל מהצד, זה לא יהיה יוצא דופן להגיד ששחקן שיוצא להשאלה הוא לא אוהד של הקבוצה, אבל זה לא במקרה של איתי. עכשיו, כשהוא כבש פנדל מכריע ורץ לחגוג מול כל האוהדים, זה רגע שהוא לא ישכח כל ימי חייו. אם זה יגרום לשינוי בתפיסה של המאמן? אני לא יודע. בסוף הוא כן מחזיק מאיתי ואני מקווה שתהיה לזה המשכיות”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)

כדי לשלוח שחקן כזה לבעיטה מכרעת צריך אומץ. לדעתך הוא יקבל יותר דקות מעתה והלאה?
”הוא בכלל בחודש וחצי האחרונים התחיל לקבל דקות, פעם פותח ופעם כמחליף”.

כן, אבל זה בגלל פציעות כאלה ואחרות, עכשיו אני חושב שמגיע לו לקבל יותר דקות.
”יש פה מאבק ותחרות. בזמנו ייצגתי את שחר פיבן והוא די מזכיר לי אותו. שמתי אותו במכבי ת”א כשהיה את אמאדור וייני. בתחילת שנה אמרנו: ‘מה הסיכויים שהוא יקבל דקות?’ ובסוף, במחזור הראשון איביץ’ נתן לו לפתוח והוא לא יצא מההרכב. אני מסתכל על יכולת באימונים ואני בדעה שמי שטוב שם ישחק בשבת”.

דיברת איתו אחרי המשחק?
”יצא לנו, אבל הוא היה צריך לענות להרבה הודעות, אז לא החזקתי אותו הרבה על הקו”.

יש משהו חדש בשוק ההעברות שאנחנו צריכים לדעת?
”החלון רק התחיל, בואו נראה מה יהיה בהמשך”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */