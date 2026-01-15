יום חמישי, 15.01.2026 שעה 12:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
359-3015מכבי אחי נצרת1
3211-2615מכבי נווה שאנן2
2716-2515הפועל כרמיאל3
2613-2315מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2421-2615הפועל ב.א.גרבייה6
1919-1715הפועל בית שאן7
1815-1515הפועל מגדל-העמק8
1822-1615בני מוסמוס9
1828-1915עירוני נשר10
1721-1415צעירי אום אל פאחם11
1532-1815צעירי טמרה12
1326-2215הפועל עראבה13
1327-1715הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
224-1715הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3911-3715מכבי קרית גת1
2816-2015מ.ס. דימונה2
2715-2515מ.כ. צעירי טירה3
2419-2615מ.כ. ירושלים4
2220-2915מכבי עירוני אשדוד5
2220-2415מכבי יבנה6
2219-1915שמשון תל אביב7
2118-2015מ.כ. כפ"ס8
2122-2015מכבי קרית מלאכי9
2126-2315בית"ר יבנה10
1923-2715מ.כ. חולון ירמיהו 11
1626-1615הפועל הרצליה12
1516-1215הפועל אזור13
1332-1315הפועל ניר רמה"ש14
1225-1915בית"ר נורדיה ירושלים15
1129-1115הפועל מרמורק16

נווה שאנן נגד טירה, נצרת מול א.א פאחם בליגה א'

מחזור 16 מחוז צפון: השנייה בטבלה תארח את מי שהתחזקה בסלים עמאש, כשהמוליכה מול האחרונה. אדהם זועבי ייצא עם מוסמוס לנשר וכרמיאל נגד אתא ביאליק

|
שחקני מכבי אחי נצרת מוכנים (עמרי שטיין)
שחקני מכבי אחי נצרת מוכנים (עמרי שטיין)

הסיבוב השני בליגה א' צפון יוצא לדרך. מחר (שישי) יתקיימו להם שבעה משחקים במסגרת המחזור ה-16 בליגה, כשביום שבת יינעל המחזור בהתמודדות בין המוליכה, מכבי אחי נצרת, לזו שנועלת הטבלה, הפועל אום אל פאחם. במוקד, מכבי נווה שאנן נגד מ.ס טירה, הפועל עירוני כרמיאל מול מכבי אתא ביאליק ובני מוסמוס, יחד עם אדהם זועבי, מול עירוני נשר.

מכבי נווה שאנן – מ.ס. טירה (שישי, חיפה אגרטק, 12:40)

משחק לוהט בין שתי קבוצות צמרת. טירה, עם משחק חסר, יכולה להיצמד לנווה שאנן עד כדי נקודה, באם תשיג ניצחון מול המארחת ומול נוג'ידאת ב-20 בחודש. נווה שאנן צירפה לשורותיה את מוהנד ריאן רגע לפני כניסת שנת 2026, חיזוק משמעותי לסגל של עומרי ביטון. מנגד, גל ברשאן קיבל לידיו את לא אחר מאשר סלים עמאש, הברומטר שעזב את באקה אל גרבייה.

נווה שאנן מגיעה להתמודדות מהמקום השני, בידיעה שניצחון שלה יביא לה המקום הראשון, זמנית, כשהיא תשתווה למכבי אחי נצרת עם 35 נקודות. לטירה לא יהיה פשוט, הרי נווה שאנן טרם הפסידה בבית ואם לא די בזאת, ספגה רק שלושה שערים, מתוך 11 עד כה העונה. לטירה 28% הצלחה העונה בחוץ. הקבוצה כובשת פחות וסופגת יותר במשחקים אלו.

שחקני מ.ס טירה (חגשחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

הפועל עירוני כרמיאל – מכבי אתא ביאליק (שישי, כרמיאל, 11:45)

הקרב על המקום השלישי. רק נקודה מפרידה בין השתיים, כשאתא ביאליק, ומאמנה החדש, שלומי דורה, מגיעה מהמקום השלישי, בעוד הפועל עירוני כרמיאל, יחד עם אורן פלאש, מגיעה למשחק מהמקום הרביעי בטבלה, כשעד כה העולה החדשה עושה חיל בליגה. אתא ביאליק לעת עתה: ניצחון אחד ושתי תוצאות תיקו (מול קבוצות מהחלק התחתון בטבלה).

מתוך ארבעת ההפסדים שספגה העונה הפועל עירוני כרמיאל, רק אחד נפל בבית. מעבר לכך, הקבוצה של פלאש כובשת יותר וסופגת פחות במשחקים אלה. אתא ביאליק, לעומת זאת, ספגה צמד הפסדים במשחקי החוץ שלה, זאת מתוך שלושת ההפסדים בסך הכל שספגה עד כה העונה. מעבר לכך, היא ספגה תשעה שערי חוץ, מתוך 14 שערים סך הכל העונה.

שחקני מכבי אתא ביאליק (חגשחקני מכבי אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם (שבת, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

קרב בין המקום הראשון למקום האחרון, אף על פי שהטבלה משקרת, הרי שאם לא הפחתת הנקודות (12-) לאום אל פאחם, הרי שהקבוצה הייתה היום במקום ה-13 בהתייחס לנקודות שהשיגה הקבוצה. אום אל פאחם מוכיחה באחרונה כי יודעת להקשות טוב מאוד על יריבותיה, גם אלו שהשקיעו מעל ומעבר. אחי נצרת תצטרך להיות במיטבה בכדי להשיג ניצחון 12 במספר.

מוזר ככל שיישמע, מכבי אחי נצרת פחות טובה בבית, בעילוט. רק חמישה ניצחונות מתוך 11 בסל הכל, רק 14 שערי זכות, מתוך 30 בסך הכל וספגה היא חמישה שערים מתוך תשעה. פחות ממחצית נקודותיה בבית (16). אום אל פאחם השיגה במשחקי החוץ שלה שמונה נקודות. לא מרשימה במיוחד, אבל כן אפשר לומר כי ספגה רק 12 שערים מתוך 25 סך הכל עד כה העונה.

שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)שחקני מכבי אחי נצרת (עמרי שטיין)

יתר מועדי משחקי המחזור

הפועל טירת הכרמל – צעירי אום אל פאחם (16/01, טירת הכרמל, 10:30).

מ.כ צעירי טמרה – הפועל בית שאן (16/01, טמרה, 13:00).

עירוני נשר – הפועל בני מוסמוס (16/01, נשר, 13:00).

הפועל באקה אל גרבייה – הפועל מגדל העמק (16/01, הסינתטי בבאקה אל גרבייה, 13:00).

מכבי נוג'ידאת – הפועל עירוני עראבה (16/01, בועיינה נוג'ידאת מזרחי חדש, 14:00).

