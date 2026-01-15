פותחים סיבוב בליגה א' דרום: קריית גת - דימונה

אמצע ינואר, מתחילים סיבוב חדש בליגה א' דרום. המחזור ה-16 בליגה ייפתח לו כבר מחר (שישי) כאשר שבעה משחקים יתקיימו ביום זה. במוצאי השבת, שמשון תל אביב תתמודד מול בית"ר נורדיה ירושלים. במוקד, ההתמודדות בין מכבי קריית גת, המוליכה, לבין זו מהמקום השני, מ.ס. דימונה, שמפתיעה לטובה, עם עבודה שקטה וצנועה מצד שרון אביטן ושחקניו.

בתוך כך, הפועל ניר רמת השרון, שפתחה עונה בצורה מזעזעת (הפסד 5:0 למכבי קריית מלאכי), תנסה להחזיר לעצמה את הכבוד מול שחקניו של צביקה לוי, שנראים מזה חמישה משחקים כקבוצה לא מספיק טובה. מ.כ. ירושלים תארח את מרמורק, צעירי טירה תתמודד מול בית"ר יבנה, כפר סבא תארח את הרצליה, אזור מול חולון ומכבי יבנה תפגוש את מכבי עירוני אשדוד.

הפועל ניר רמה”ש – מכבי קריית מלאכי (שישי, גרונדמן, 12:00)

רמת השרון ופיראס מוגרבי בשלושת המשחקים האחרונים עשו את הבלתי ייאמן. צמד ניצחונות לצד תוצאת תיקו קבעו כי רמת השרון סוגרת סיבוב מעל הקו האדום. מנגד, שחקניו של צביקה לוי לא מצליחים לעמוד על הרגליים בחמשת המשחקים האחרונים, בהם יוצאים ללא ניצחון. אמנם הפער נקודות בין השתיים יחסית גדול, אבל תוצאה של 0:5 כמו במחזור הראשון לא צפויה הפעם.

ברמת השרון ירצו להחזיר לעצמם את הכבוד לאחר מה שקרה בתחילת העונה, כשרמת השרון פתחה בקריית מלאכי עם שחקנים שרובם לא שיחקו זה עם זה והתאמנו אולי אימון אחד לפני ההתמודדות. הפעם, זה ייראה אחרת. נדמה אף כי רמת השרון עדיפה, במעט, על קריית מלאכי. 10 נקודות (מתוך 13) השיגה העונה רמת השרון בגרונדמן. קריית מלאכי עם שמונה נקודות בחוץ.

מכבי קריית גת – מ.ס. דימונה (שישי, כרמי גת, 12:35)

קרב צמרת מסקרן בין זו שמוליכה את הטבלה לבין זו שסגרה סיבוב ראשון במקום השני. קריית גת לא הפסידה העונה, בזמן ששבע קבוצות ליגה הבקיעו יותר מדימונה העונה, למרות שהיא הקבוצה השנייה בליגה, אחרי המוליכה, שספגה הכי מעט שערים. כל תוצאה שתושג בהתמודדות הזו תשאיר את קריית גת במקום הראשון ואת דימונה במקום השני.

קריית גת ידועה כקבוצה שסופגת הרבה מאוד שערים בבית. תשעה מתוך 11 השערים העונה, בבית. דימונה הפסידה רק פעם אחת במשחקי החוץ שלה, מתוך שלושת ההפסדים לחובתה. מעבר לכך, הקבוצה של שרון אביטן מתקשה להבקיע בחוץ (תשעה שערים מתוך 21 בסך הכל), אלא שסופגת מעט מאוד שערים במשחקים אלה (שישה שערים מתוך 16 בסך הכל).

קהל אוהדי קריית גת (יונתן גינזבורג)

מ.כ. כפר סבא – הפועל הרצליה (שישי, אצטדיון לויטה, 13:30)

משחק מעניין בין שתי קבוצות שלא משיגות תוצאות מי יודע מה בתקופה האחרונה, כאשר עידן דוד יפגוש את האקסית, שם החל להתפתח ולהתקדם. בששת המשחקים האחרונים של כפר סבא, הקבוצה השיגה ניצחון אחד בלבד, לצד שלושה הפסדים וצמד תוצאות תיקו. הרצליה? כבר שמונה משחקים ללא ניצחון. בבכורה של דור לוי? הקבוצה הובסה 3:0 בידי מכבי יבנה.

הרצליה צירפה לשורותיה את דני רוזנבליט וכך גם את יובל פרידמן, בתקווה שאלו יעזרו לעצור את כדור השלג. כפר סבא לא ערכה שינויים של ממש, מלבד זה שוויתרה על רוסלן קוזניצוב למכבי יבנה. רק 43% מסך הנקודות שהשיגה עד כה העונה הרצליה היו במשחקי הבית שלה. הרצליה תצטרך להיות בפוקוס מלא לא רק מול כפר סבא, כקבוצה, אלא גם מול הקהל המקומי.

גל שלהבת וקהל מ.כ. כפר סבא (יונתן גינזבורג)

יתר מועדי משחקי המחזור

מ.כ. ירושלים – הפועל מרמורק (16/01, הר חומה סינתטי, 12:30)

מ.כ. צעירי טירה – בית"ר יבנה (16/01, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 12:30)

מכבי יבנה – מכבי עירוני אשדוד (16/01, אצטדיון טוטו, 12:35)

הפועל אזור – מ.כ. ירמיהו חולון (16/01, אצטדיון טוטו בת ים, 13:00)

שמשון פזטל תל אביב – בית"ר נורדיה (17/01, ספורטק צפוני מזרחי, 20:45)