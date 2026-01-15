יום חמישי, 15.01.2026 שעה 10:18
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
4617-4320אינטר1
4015-3019מילאן2
4017-3020נאפולי3
3916-3220יובנטוס4
3912-2420רומא5
3413-2719קומו6
3119-2520אטאלנטה7
2816-2120לאציו8
2720-2619בולוניה9
2632-2220אודינזה10
2327-2320ססואולו11
2332-2120טורינו12
2228-2020קרמונזה13
2222-1420פארמה14
1929-2220גנואה15
1930-2120קליארי16
1728-1320לצ'ה17
1431-2120פיורנטינה18
1331-1519ורונה19
1330-1520פיזה20

"ואנולי שוקל להעניק תפקיד משמעותי יותר למנור"

לפני בולוניה, ב'קוריירה' טוענים שמאמן פיורנטינה שוקל רעיונות חדשים ושהיצירתיות סולומון עשויה להוסיף לקבוצה חדות התקפית שחסרה לה. יפתח ב-11?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

באיטליה מתייחסים בימים האחרונים לאפשרות שמנור סולומון יהפוך לחלק משמעותי יותר במערך של פיורנטינה, כחלק מהניסיון לשדרג את היכולת ההתקפית של הקבוצה. לאחר יומיים של מנוחה בעקבות המשחק מול מילאן, חזרה פיורנטינה למתחם האימונים ויולה פארק, שם נפתחו האימונים מחדש עם בדיקות פיזיות והערכות אישיות לשחקנים, במטרה לבחון את מצבם הכללי.

במקביל, אדין דז’קו ממשיך בתוכנית אימונים ייעודית, בעוד המאמן פאולו ואנולי שב לעבוד עם הסגל לאחר הופעה לוחמנית מול הרוסונרי, משחק שבו הקבוצה הייתה קרובה לניצחון, אך שוב נתקלה בבעיות מוכרות כמו ספיגה בדקות הסיום וחוסר חדות מול השער.

על פי הדיווחים, ואנולי סימן גם נקודות חיוביות, ובראשן יציבות בהרכב הפותח, שנשמר כמעט ללא שינוי עד הדקות האחרונות. המערך ההגנתי עם ארבעה שחקנים קיבל חיזוק עם חזרתו של גוסנס להרכב אחרי חודשיים, פאג’יולי תופקד כקשר אחורי עם יותר הגנה מצד חבריו, ופריזי הוצב גבוה באגף ימין, פתרונות שכבר נראו בשבועות האחרונים והפכו לשיטה מגובשת יותר.

מנור סולומון עולה למגרש לקול תשואות הקהל

בתקשורת האיטלקית מדגישים כי לקראת המשחק הקרוב בבולוניה, ואנולי שוקל גם רעיונות חדשים, ובראשם שילוב מוקדם יותר של מנור סולומון. לפי מה שנכתב ב’קוריירה דלו ספורט’, היכולת של סולומון לפרוץ קדימה, המהירות והיצירתיות שלו בשליש האחרון של המגרש עשויות להוסיף לפיורנטינה חדות התקפית שחסרה לה, במיוחד לאור חוסר היציבות בהחמצות והקושי להכריע משחקים.

בעיתון ציינו כי המאמן בוחן ברצינות את האפשרות להעניק לישראלי תפקיד משמעותי יותר כבר בזמן הקרוב, בתקווה שיתרום לשיפור האפקטיביות בחלק הקדמי.

