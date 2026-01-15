אינייסטה מאושר: מאחורי הסנסציה של אלבסטה

נדמה היה כי סנסציה נמנעה אתמול (רביעי) כאשר גונסאלו גארסיה השווה בזמן פציעות עבור ריאל מדריד ל-2:2 בקרב מול אלבסטה בשמינית גמר הגביע הספרדי, אך התברר שהוא רק סידר את הבמה לדרמה הכי מופלאה שיש. עוד לפני השריקה לסיום, הספיק חפטה בטאנקור להשלים צמד, לקבוע 2:3 למארחת הצנועה ולהדיח את היריבה הלבנה הגדולה מהמפעל. השער הראשון של בטאנקור בן ה-32 שנכנס כמחליף היה נאה, אבל השני היה מטריף באמת. החלוץ הכניע את אנדריי לונין בבעיטה נונשלנטית לפינה הרחוקה, כאילו היה באימון, וחווה את הרגע הכי מרגש בקריירה המוזרה שלו.

הרי הדרך הארוכה של הבחור מהאיים הקנריים החלה אי שם באפריל 2011, כאשר הוא קיבל הצעה מפתיעה לשחק במדי ריאל בטורניר כלשהו. בגיל 17, הוא קיבל הזדמנות בלתי חוזרת להרשים את מאמני הנוער של המועדון הגדול בספרד, ובכך הוא נכשל. יש להניח שהוא פשוט לא היה מספיק טוב, ומשם הוא יצא למסע מפרך שכלל יותר מ-20 תחנות. חפטה החליף קבוצות כמו גרביים בליגות הנמוכות, לא תקע יתד בשום מקום, ובגיל 24 היה קרוב מאוד לוותר על החלום ולפרוש. רק האהבה הטהורה לכדורגל מנעה זאת, והוא המשיך גם אם לא האמין באמת שאפשר להצליח.

הוא נסע לשחק בליגה המחוזית באוסטריה, התקדם איכשהו לליגה השנייה, עבר למועדון קטן ברומניה, ואז קיבל שיחת טלפון ששינתה את חייו. על הקו היה גיאורגה חאג'י שהזמין את חפטה לשחק במועדונו, פארול קונסטנצה. על צ'אנס כזה אי אפשר היה לוותר. "חאג'י הוא המאמן הטוב ביותר שהיה לי אי פעם", סיפר לימים החלוץ שהחל לפתע לקרוע רשתות. משם הוא עבר לקלוז', וההשאלה לפאפוס הקפריסאית סללה את דרכו ליוון, שם הוכתר בעונה שעברה למלך שערי הליגה כולה עם 19 כיבושים במדי פנסראיקוס.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

הוא זהר עד כדי כך שאולימפיאקוס החתימה אותו עוד לפני תום העונה, אך היא גם לא ממש ידעה מה לעשות איתו, כי יש לה מספיק סקוררים מוכחים בסגל. אז חפטה החליט שזה הזמן לחזור למולדת, הקבצה היחידה שהביעה בו עניין הייתה אלבסטה. כך בושלה השאלה נוספת, ואולי החלוץ עצמו לא ידע שגם כאן יש קשר היסטורי לחאג'י, במיוחד כאשר מדברים על מפגשים מול ריאל מדריד.

כי חאג'י הבקיע במשחק הליגה הראשון בו אירחה אלבסטה את ריאל. הוא הפציץ בכדור חופשי מושלם, ובהמשך גם הורחק, בניצחון 1:3 בעונת 1991/92 שהייתה הראשונה אי פעם של אלבסטה בליגה הבכירה. היא אף הייתה מזהירה בכל קנה מידה, כי הקבוצה מהעיר האפרורית שנמצאת כ-250 קילומטרים דרום-מזרחה ממדריד סיימה באופן מדהים במקום השביעי. ההצלחה הייתה כה אדירה שהמאמן בניטו פלורו, שהצעיד אותה לשתי עליות רצופות, הוגדר כמטאור החדש בשמי הכדורגל הספרדי ומונה באותו קיץ 1992 למאמן ריאל מדריד עצמה. הוא אפילו כמעט לקח אליפות, אבל איבד את הכתר לטובת ברצלונה כאשר הפסיד בטנריפה במחזור האחרון, ומשם דעך במהירות מסחררת.

הנסיקה הפנטסטית של אלבסטה עם פלורו על הקווים הקסימה במיוחד ילד שגדל באזור ורק החל לעשות צעדים ראשונים בכדורגל. קראו לו אנדרס אינייסטה. הוא הצטרף לאקדמיה הקטנה ב-1994, כאשר היה בן 10, והחלום המרכזי שלו היה להגיע לבוגרים. במהרה התברר שצריך להציב יעדים גבוהים פי כמה. אלבסטה ירדה ב-1996, ואילו אנדרס משך את תשומת הלב של סקאוטים מכל רחבי ספרד, הגיע למבדקים בריאל מדריד, ובחר בסופו של דבר בברצלונה.

אנדרס אינייסטה (IMAGO)

בעודו לומד בלה מאסיה, עקב אינייסטה אחרי אלבסטה, וכעת החלום היה לשחק מולה בליגה הראשונה, והוא התגשם בצורה יפה במיוחד. אלבסטה חזרה ללה ליגה ב-2003, בדיוק כאשר אנדרס השתלב בסגל הראשון של בארסה. רצה הגורל, ואת שער הליגה השלישי בחייו הוא כבש דווקא באצטדיון קרלוס בלמונדה. הוא לא חגג, כמובן, ואפילו התנצל אחרי שגנב את הכדור לבלם ברחבה ושלח אותו פנימה. זה גם היה משחקו האחרון שם, כי אלבסטה ירדה ב-2005, ולא שבה עוד. אגב, את שער הליגה האחרון של ריאל במגרשה הבקיע מייקל אואן.

למעשה, היא אפילו ירדה לליגה השלישית, בתחילת העשור הקודם היה מצבה הכלכלי נואש. אינייסטה נכנס לתמונה לפחות פעמיים, תרם מכיסו כדי למנוע פשיטת רגל, וההערצה כלפיו בעיר לא יודעת גבול. ב-2012 החליטה אלבסטה לקרוא למתקן האימונים שלה על שמו של אינייסטה, ובהמשך אף הוקם ליד אצטדיון קרלוס בלמונטה פסלו של אנדרס הקדוש, המנציח את השער שלו בגמר מונדיאל 2010.

לקראת סוף הקריירה של אינייסטה, טיפחו האוהדים תקווה כי יסכים לחזור הביתה וללבוש את החולצה הלבנה. לו הייתה אלבסטה עולה לליגה הראשונה, היה סיכוי סביר לתרחיש המרגש, אך זה ממש לא קרה. לפחות היה למועדון בעלים חדש שהעניק לו יציבות מסוימת, כי ב-2017 רכש אותו ג'ורג' קבצ'י, איש עסקים ונצואלי ממוצא לבנוני. במהלך השנים, הוא השקיע עשרות מיליונים, ובתחילת כל עונה המטרה היא להיאבק על העליה.

הלם בריאל מדריד (IMAGO)

שאיפות לחוד, ומציאות לחוד. בינתיים השגת המטרה עוד רחוקה, והעונה הנוכחית התחילה רע עבור אלבסטה. היא מדורגת כיום במקום ה-17, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום, ואחרי הכישלונות האחרונים זקוקה למשקפת כדי לראות את הצמרת שבורחת לה. היא הפסידה בשני משחקי הבית האחרונים, ובמחזור הקודם לא השכילה לנצח את המילואים של ריאל סוסיאדד. המאמן אלברטו גונסאלס ספג ביקורת נוקבת בתקשורת המקומית, אבל הגביע עזר לו לשמור את הראש מעל המים, כי בסיבוב הקודם הדיחה הקבוצה את סלטה ויגו.

גם זו הייתה סנסציה גדולה, כמובן, וגם אז הייתה דרמה. הפייבוריטית מגליסיה כבר הייתה עם רגל וחצי ברבע הגמר כאשר חסוס ואייחו השווה ל-2:2 עמוק בזמן פציעות, ואז דייק גם בדו קרב הפנדלים ממנו יצאה אלבסטה עם ידה על העליונה. עבור ואייחו היה זה שער ראשון בקריירה מאז 2018, אותו כבש בניצחונה של ריאל מדריד על ויאריאל.

אולי לא כולם זוכרים, אבל פעם השתייך כרטיסו של הבלם לאימפריה הלבנה. הוא הוחתם ב-2015 מסראגוסה כאשר נחשב לאחד הכוכבים הצעירים הבולטים בספרד, והציפיות ממנו היו גבוהות מאוד. פציעות פגעו מאוד בקריירה שלו, הוא מיעט לקבל הזדמנויות מכל מאמניו, יצא לשורת השאלות שלא הועילו, ובקיץ האחרון תמה הקדנציה הארוכה הזו. בגיל 28 יצא סיים ואייחו את החוזה בריאל, גילה שאין לו אופציות רבות להמשך דרכו, וחתם באלבסטה. זה היה צעד גדול אחורה, אך לפחות הוא ידע שיהיה באנקר בהרכב אם יהיה בריא.

אחרי שהיה גיבור הניצחון על סלטה, הצהיר הבלם חד משמעית שהוא חולם לקבל את האקסית בהגרלת שמינית הגמר. זה מה שנקבע בשבוע שעבר, והאושר שלו לא ידע גבול, אבל המזל שוב בחר להתאכזר אליו, והוא מתח שריר בעיתוי הכי אומלל שיש. במשך ימים עמלו הרופאים בניסיון להכשירו לקרב מול ריאל, אך לשווא. ואייחו נותר מחוץ לסגל, וזה היה כואב, אבל לפחות הוא היה מבוקש מאוד בתקשורת לקראת ההתמודדות, ואחד הראיונות נערך ביום שני בדיוק כאשר פורסמה הידיעה על עזיבתו של צ'אבי אלונסו.

חסוס ואייחו (רויטרס)

העיתונאי עדכן על כך את ואייחו בשידור חי, והבלם קיבל את הבשורה בתדהמה. "באמת? אתה לא עובד עלי?", הוא שאל, וסיפר כי קיבל דיווחים חיוביים על פועלו של המאמן הבאסקי מחבריו בריאל. הוא הביע תקווה כי הבלגן בשורות היריבה יפעל לרעתה במפגש מול אלבסטה, מה גם שהשחקנים היו עייפים בכל מקרה אחרי גמר סופר קופה ביום ראשון. אלבסטה רצתה להרוס את הבכורה של אלברו ארבלואה, עבורו היה זה אתגר לא אידיאלי. ניצחון על יריבה כה אלמונית לא היה נחשב להישג, בעוד הדחה הייתה נתפסת כפיאסקו מהדהד.

וזה היה פיאסקו מהדהד, כי חבריו של ואייחו עשו את העבודה גם בלעדיו, והוא התרגש עד דמעות אחרי שריקת הסיום. את השער הראשון הבקיע חאבי וייאר, שהשתייך לקבוצת המילואים של ריאל עד שעבר לאלבסטה לפני שנה וחצי. באגף הימני שרף שטחים במוטיבציית שיא המגן לורנסו אגואדו, יליד מדריד ובוגר קסטיליה שנטל בעונה שעברה שני משחקי ליגה במדי ריאל מדריד ושוחרר בקיץ כדי לעבור בהעברה חופשית לאלבסטה בצוותא עם ואייחו. וחפטה בטנקור כמובן. האם אפשר לקרוא לו אקס כי השתתף בטורניר כלשהו כנבחן בגיל 17? סביר להניח שלא, אבל מה זה משנה? ריאל לא תשכח אותו עוד הרבה מאוד זמן, וגם אינייסטה יתקשר לברך אותו.