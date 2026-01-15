יום חמישי, 15.01.2026 שעה 10:19
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 בית 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

טראמפ הקפיא ויזות ל-75 מדינות, 15 מהן במונדיאל

ישפיע על גביע העולם? הנשיא הקפיא בקשות לאזרחים מ-75 מדינות, כאשר 15 מהן כבר העפילו ואף אחד מועמדות לזכות: ברזיל. הרקע להחלטה היא גם איראן

|
דונאלד טראמפ (IMAGO)
דונאלד טראמפ (IMAGO)

מונדיאל 2026, שייערך בארה”ב, קנדה ומקסיקו, נתקל במהמורה משמעותית: ממשל טראמפ הקפיא בקשות ויזה לאזרחים מ-75 מדינות, מהן 15 מדינות שכבר העפילו או צפויות להשתתף בטורניר הקיץ, כולל אחת המועמדות הבכירות לזכייה, נבחרת ברזיל.

על פי מזכר פנימי של מחלקת המדינה האמריקנית שפורסם ביום רביעי, קיבלו קציני הקונסוליות הוראה לדחות בקשות ויזה ממדינות מסוימות, זאת במסגרת בחינה מחודשת של נהלי הסינון והאימות של מבקשי האשרות. ההקפאה צפויה להיכנס לתוקף ב-21 בינואר וללא מועד סיום מוגדר.

המהלך עלול להשפיע ישירות על הנוכחות ביציעים במהלך משחקי המונדיאל. כך למשל, שלוש מארבע הנבחרות בבית ג’ של סקוטלנד: ברזיל, מרוקו והאיטי, נכללות ברשימה האדומה, מה שעשוי להוביל ליציעים דלילים במשחקים שייערכו בפוקסבורו ובמיאמי.

אוהדי ברזיל (רויטרס)אוהדי ברזיל (רויטרס)

בנוסף לברזיל, המדינות שנפגעות מההחלטה כוללות בין היתר את אלג’יריה, קולומביה, חוף השנהב, מצרים, גאנה, איראן, סנגל, תוניסיה, אורוגוואי ואוזבקיסטן. במחלקת המדינה הבהירו כי קציני ההגירה הונחו לדחות בקשות של מועמדים שעשויים להסתמך על קצבאות ורווחה ציבורית עם כניסתם לארה״ב. בין השיקולים שייבחנו: מצב בריאותי, גיל ורמת שליטה בשפה האנגלית.

דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, מסר: “למשרד יש סמכות ארוכת שנים לקבוע אי כשירות של מהגרים פוטנציאליים שעלולים להפוך לנטל ציבורי ולנצל את נדיבות העם האמריקני. ההגירה מ-75 המדינות תיעצר עד להשלמת הערכה מחודשת של הנהלים”. למרות שצפויות להיות חריגות להקפאה, במחלקת המדינה הדגישו כי מדובר ב”מספר מצומצם מאוד” של מקרים.

הרקע להחלטה כולל גם מתיחות גוברת מול איראן, על רקע הפגנות נרחבות במדינה. טראמפ הזהיר כי ינקוט “צעדים חריפים” אם יימשכו ההוצאות להורג, ואף דווח כי הוצגו בפניו תרחישים שונים, כולל תקיפות באתרים שאינם צבאיים בטהרן. בפיפ”א טרם מסרו תגובה רשמית, אך גורמים בארגון כבר בוחנים את ההשלכות האפשריות על הטורניר הגדול בעולם.

