טראמפ הקפיא ויזות ל-75 מדינות, 15 מהן במונדיאל

מונדיאל 2026, שייערך בארה”ב, קנדה ומקסיקו, נתקל במהמורה משמעותית: ממשל טראמפ הקפיא בקשות ויזה לאזרחים מ-75 מדינות, מהן 15 מדינות שכבר העפילו או צפויות להשתתף בטורניר הקיץ, כולל אחת המועמדות הבכירות לזכייה, נבחרת ברזיל.

על פי מזכר פנימי של מחלקת המדינה האמריקנית שפורסם ביום רביעי, קיבלו קציני הקונסוליות הוראה לדחות בקשות ויזה ממדינות מסוימות, זאת במסגרת בחינה מחודשת של נהלי הסינון והאימות של מבקשי האשרות. ההקפאה צפויה להיכנס לתוקף ב-21 בינואר וללא מועד סיום מוגדר.

המהלך עלול להשפיע ישירות על הנוכחות ביציעים במהלך משחקי המונדיאל. כך למשל, שלוש מארבע הנבחרות בבית ג’ של סקוטלנד: ברזיל, מרוקו והאיטי, נכללות ברשימה האדומה, מה שעשוי להוביל ליציעים דלילים במשחקים שייערכו בפוקסבורו ובמיאמי.

אוהדי ברזיל (רויטרס)

בנוסף לברזיל, המדינות שנפגעות מההחלטה כוללות בין היתר את אלג’יריה, קולומביה, חוף השנהב, מצרים, גאנה, איראן, סנגל, תוניסיה, אורוגוואי ואוזבקיסטן. במחלקת המדינה הבהירו כי קציני ההגירה הונחו לדחות בקשות של מועמדים שעשויים להסתמך על קצבאות ורווחה ציבורית עם כניסתם לארה״ב. בין השיקולים שייבחנו: מצב בריאותי, גיל ורמת שליטה בשפה האנגלית.

דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, מסר: “למשרד יש סמכות ארוכת שנים לקבוע אי כשירות של מהגרים פוטנציאליים שעלולים להפוך לנטל ציבורי ולנצל את נדיבות העם האמריקני. ההגירה מ-75 המדינות תיעצר עד להשלמת הערכה מחודשת של הנהלים”. למרות שצפויות להיות חריגות להקפאה, במחלקת המדינה הדגישו כי מדובר ב”מספר מצומצם מאוד” של מקרים.

הרקע להחלטה כולל גם מתיחות גוברת מול איראן, על רקע הפגנות נרחבות במדינה. טראמפ הזהיר כי ינקוט “צעדים חריפים” אם יימשכו ההוצאות להורג, ואף דווח כי הוצגו בפניו תרחישים שונים, כולל תקיפות באתרים שאינם צבאיים בטהרן. בפיפ”א טרם מסרו תגובה רשמית, אך גורמים בארגון כבר בוחנים את ההשלכות האפשריות על הטורניר הגדול בעולם.