"ריאל עשתה מעצמה צחוק היסטורי. ניהול כושל"

ריאל מדריד ספגה מכה קשה בגביע המלך לאחר שהפסידה 3:2 לאלבסטה. זה קרה כמעט במהלך האחרון של המשחק, כשחפטה בנטנקור, שכבר קבע 1:2 בדקה ה-81, ניסה רגע של קסם והקפיץ את הכדור מעל ההגנה של הבלאנקוס בדרך לשער הניצחון. השער ההיסטורי הזה התברר כמכריע והוביל להדחתה של ריאל. בתוך שבוע אחד בלבד, סגנית האלופה ראתה את תקוותיה לזכייה בשני תארים מתנפצות.

“ריאל מדריד בהידרדרות חופשית”, קבעו ב’מארקה’, “אסון טוטלי. אלבסטה חקקה את שמה באותיות זהב בהיסטוריה של גביע המלך. היא השיגה העפלה היסטורית עם שער בלתי נשכח, תגמול ראוי למשמעת של קבוצה שהייתה מרוכזת יותר מיריבתה. ריאל מדריד נפלה במשחק הבכורה של אלברו ארבלואה כמאמן, אך זו לא הייתה אשמתו. הקבוצה נראתה כפי שנראתה בימים אחרים, עם חוסר מוטיבציה שהפך שכיח מדי בחודשים האחרונים. תחת צ'אבי אלונסו וגם תחת קרלו אנצ'לוטי, פרויקט כושל אחר פרויקט כושל”.

“ריאל מדריד מחוץ לגביע, ובכנות, היא לא הייתה ראויה להעפיל”, המשיכו בספרד, עד כדי כך שגם בריאל מדריד TV היו ביקורתיים במיוחד. הפעם אפילו השיפוט לא הוזכר, ולא היה צורך בכך, מאחר שלא היו מצבים שנויים במחלוקת: "אלבסטה ראויה להיות ברבע הגמר, אנחנו צריכים לעשות חשבון נפש ואין תירוצים". "משחק רע מאוד", "הפסד מוצדק" ו"תדמית גרועה מאוד" היו המסקנות המרכזיות של הערוץ. "ארבלואה חף מאשמה לחלוטין, והמשחק הזה חייב לשמש נקודת מפנה. שני תארים אבדו בתוך שלושה ימים", נאמר שם.

הלם בריאל מדריד (IMAGO)

"ריאל מדריד לא הופיעה באלבסטה, היה חסר לה שטף ורעיונות. צריך להודות בכך, זו הייתה הופעה חלשה מאוד. זה חייב להשתנות עכשיו. הם צריכים להשתפר הרבה, והם צריכים לעשות זאת מהר. הם איבדו מפעל אחד, אבל יש ליגה בשבת, ליגת האלופות חוזרת, והם חייבים להגיב עכשיו. ריאל מדריד חייבת לצאת מהמצב הזה", הוסיפו.

אגב, רק אחד מתשעת המאמנים האחרונים הפסיד במשחקו הראשון על ספסל ריאל מדריד בכל המסגרות (5 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו): יולן לופטגי מול אתלטיקו מדריד בסופר קאפ האירופי ב-2018 (4:2).

ריאל מדריד כבר בודקת מאמנים?

על פי מאנו קארניו בתוכנית El Larguero, ריאל מדריד כבר החלה לבדוק מספר מאמנים. המהלך מיועד בשלב זה לעונה הבאה, כאשר ארבלואה יישאר בתפקיד עד סיום העונה הנוכחית, חרף העובדה שבמועדון לא ציינו שארבלואה מונה רק עד סיום העונה. בספרד גם מדווחים שאף שחקן של ריאל מדריד לא לקח אחריות ולא דיבר בחדר ההלבשה לאחר המשחק. “כל השחקנים שתקו. ארבלואה נאלץ להיכנס, לנחם אותם ולומר שהם חייבים להתאפס ולעבוד, ושהוא האשם העיקרי”, טענו בספרד.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

בתקשורת הספרדית הוסיפו: “היה קשה מאוד לראות שינוי משמעותי ביום אחד. מה שחילופי מאמן אמורים להביא זה אנרגיה והתלהבות מחודשת. זה מדאיג: או שלקבוצה חסרה איכות, או שמספר שחקנים מציגים יכולת הרבה מתחת לסטנדרט הרגיל שלהם. פיטוריו של צ'אבי אלונסו הם ניצחון עבור השחקנים, שמרגישים מועצמים משום שאי אפשר לכפות עליהם סגנון או חובות מסוימות. צ'אבי היה מאמן מצליח במועדון כמו לברקוזן, עם קבוצה קפדנית, התקפית, דינמית ואגרסיבית. כאן הוא לא יכול לשחזר זאת כי שחקנים מסוימים מסרבים או לא מסוגלים לעמוד בדרישות. זו תבוסה מוחלטת. עכשיו, מי יכפה את רצונו על השחקנים האלה, מי ילמד אותם או ישכנע אותם שהדרך הנכונה להיות תחרותיים נמצאת במקום אחר מזה שהם נמצאים בו כעת?”

רונסרו: “ניהול של קבוצה קטנה”

העיתונאי תומאס רונסרו שידוע באהדתו לריאל תקף בחריפות: “אנחנו נראים כמו מועדון של טירונים. ניהול של קבוצה קטנה. ואנחנו משלמים את המחיר בתוך שלושה ימים עם אובדן של שני מפעלים, בגלל חוסר היכולת לנהל קבוצה מפוארת שזכתה בכמה ליגות אלופות בצורה הרואית. החלטות רעות, החתמות נוראיות ותחושת נטישה, כי אין הנהגה. בשום תחום. ריאל מדריד עשתה צחוק היסטורי מעצמה. ומי שטעה צריך לשלם את המחיר, ולא לחפש אויבים חיצוניים”.

ארבלואה וקרבחאל (IMAGO)

רונסרו הוסיף: "ההרכב שפתח אמור לכבוש ארבעה שערים מול שמונת המחליפים של אלבסטה אם הם משחקים עם תשוקה אמיתית. הבעיה היא שמאז שריאל מדריד זכתה בליגת האלופות ה-14 וה-15 שלה, היא ויתרה על כמה מהשחקנים החשובים ביותר והחליפה אותם בבינוניים. ההרכב שלה התעוות. ריאל מדריד החתימה שחקנים בינוניים. כשקמאבינגה נכנס הייתי בהלם. סיימנו עם אלאבה, שיש לו ברך מרוסקת כבר שנתיים. לונין ספג שני שערים. אין לנו אף אחד בקישור שיכול לקחת אחריות, אף אחד עם איכות. ויש גם שחקנים שפשוט ויתרו. מאז הקיץ, כל החלטה שהתקבלה הייתה אסון, וזה נקרא ניהול כושל".

“להסתכל אל הספסל הייתה טעות עצומה, כי אם אתה רוצה להחליף את צ'אבי אלונסו, חכה עד שהוא ייכשל באלבסטה. אתה מבזבז את ההזדמנות הטובה ביותר שלך. ההחלטות שמתקבלות בריאל מדריד נראות כמו כאלה שמקבל מועדון חובבני. הניהול היה אסון. זה ניהול של קבוצה קטנה, וצריך לומר את זה. לא אכפת לי אם הם כועסים. המבוכה של ריאל מדריד היא היסטורית. הם צריכים לצאת, לעמוד מול המציאות ולהתנצל בפני כל אוהדי ריאל מדריד", סיכם.