"פוטרתי בלי צ'אנס, הדרך בה אני עובד מצליחה"

מאמן מנצ’סטר יונייטד לשעבר, אריק טן האח, יוצא נגד ההתנהלות בצמרת מועדוני הכדורגל לאחר שמונה במפתיע לתפקיד המנהל הטכני בטוונטה, המועדון בו פרץ כשחקן. ההולנדי, שפוטר מבאייר לברקוזן אחרי שלושה משחקים בלבד, טוען כי לא קיבל הזדמנות אמיתית להוכיח את דרכו.

במסיבת ההצגה שלו בטוונטה אמר טן האח: “פוטרתי בלי שניתנה לי ההזדמנות להראות שהשיטה שלי עובדת. אם מסתכלים על קורות החיים שלי, הם תמיד היו טובים. הדרך שבה אני עובד הובילה להצלחות”. הדברים מגיעים חודשים לאחר שפוטר גם ממנצ’סטר יונייטד, בסתיו 2024, זמן קצר אחרי שהנהלת המועדון הביעה בו אמון בחלון ההעברות של הקיץ. לדבריו, מדובר בתופעה רחבה בהרבה.

“זה מאכזב, אבל זה עולם הכדורגל”, אמר. “תראו את צ’אבי אלונסו בריאל מדריד, גם לו זה קורה, למרות שהוא אולי המאמן הטוב באירופה. זה קורה כמעט לכולם”. טן האח תקף את הבעלים והמנהלים המקצועיים: “זה נהיה קיצוני יותר ויותר. נכנסים בעלי קבוצות שרוצים להשאיר חותם, אבל לרוב יש להם מעט מאוד הבנה מקצועית. גם מנהלים טכניים מקבלים לא פעם החלטות אופורטוניסטיות כשהתוצאות לא טובות”.

אריק טן האח (IMAGO)

דבריו מקבלים משנה תוקף על רקע הטלטלות האחרונות בכדורגל האירופי. רק לאחרונה פוטר אנצו מארסקה מצ’לסי, בעוד שביום ראשון בערב פוטר גם צ’אבי אלונסו מריאל מדריד, חודשים ספורים לאחר מינויו, על רקע מתיחות עם שחקני מפתח. גם מנצ’סטר יונייטד סיפקה דוגמה נוספת, כשפיטרה את רובן אמורים, האיש שהחליף את טן האח בנובמבר 2024.

על פי הדיווחים, אמורים הסתכסך עם המנהל המקצועי ג’ייסון ווילקוקס ועם בכירים במועדון, שניסו לכפות עליו שינוי בשיטה. המאמן הפורטוגלי אף יצא למתקפה פומבית שעות לפני פיטוריו. באשר לעתידו האישי, טן האח נמנע מלהתחייב לחזרה מיידית לאימון: “אי אפשר לדעת. הכדורגל לא צפוי. כרגע אני רוצה לעשות משהו משמעותי כאן בטוונטה. מה יהיה אחר כך? נחיה ונראה. אני חי את החיים שלי”.