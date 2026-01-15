ארבלואה הפתיע: סבלתי מהדחות קשות יותר מזו

מאמן ריאל מדריד החדש אלברו ארבלואה לא יכול היה לחלום על בכורה יותר נוראית, כשקבקוצתו ספגה בתוספת הזמן והפסידה 3:2 לאלבסטה הצנועה מהלגיה השנייה בדרך להדחה סנסציונית מהגביע הספרדי. המאמן הופיע בפני התקשורת לאחר ההפסד באלבסטה.

האם בדיעבד היית משנה את הסגל?

"הייתי משוכנע שבחירת הסגל הייתה נכונה, ואני עדיין משוכנע בכך. זה היה הרכב מצוין, יש לי סגל יוצא דופן ושחקנים שמשנים משחק. זה לא קל גם עבורם. הייתי עושה את אותו הדבר שוב. כישלון? אני לא מפחד מכישלון. אני מבין אם מישהו רוצה לקרוא לזה כך. אם למדתי משהו, זה שכישלון הוא שלב בדרך להצלחה, והוא יהפוך אותנו לטובים יותר. חוויתי הרבה כישלונות בחיים שלי וסבלתי מהדחות גרועות יותר".

תחומים לשיפור?

"להפסיד זה אף פעם לא הקלה בריאל מדריד. יש לנו זמן לעבוד. מבחינה פיזית יש לנו הרבה מקום להשתפר, פינטוס כאן בשביל זה וכדי לעזור לנו לחזור לכושר הטוב ביותר".

אלברו ארבלואה (IMAGO)

מה דעתך על הגישה של השחקנים?

"ראיתי שחקנים שרצו לנצח, שנתנו הכל, ואני לא יכול לבוא בטענות לגישה שלהם בכלל. אנחנו מכירים את הדרישות, ואנחנו הולכים לישון עם תחושת כאב".

מה אתה חושב על ההופעה של ויניסיוס?

"זה היה חיובי לראות מאיפה הוא הגיע, את המאמץ שלו, את זה שהוא רצה להיות כאן, לשחק את הדקות שלו ולא להסתתר. זה ויניסיוס שאני רוצה לראות. יהיו ימים טובים יותר וימים פחות טובים. ויניסיוס הזה הוא הקפטן, וזה זה שאני רוצה לראות".

ויניסיוס (IMAGO)

איך מרגישה הקבוצה?

"כל שחקן בריאל מדריד מאוד תובעני כלפי עצמו. אף אחד בחדר ההלבשה לא היה מרוצה. מחר נהיה במתחם שלנו כדי להתרגש מחדש לקראת המשחק הבא".

מה הפסד כזה יעשה לעתיד שלך?

"הפסדתי הרבה פעמים. אני לא כאן כדי לנפח קורות חיים, אלא כדי לעזור למועדון ולהביא עוד תארים לארון הגביעים, לא כדי להיחשב מאמן טוב יותר או פחות".

ההפסד באחריותך?

"ניסיתי לבקש דברים שונים, ואתם צריכים להבין את ההקשר הזה עבורם. אני לוקח אחריות מלאה. זה התפקיד שלי, וכשהקבוצה שלי נראית רע, זה בגלל שלא הצלחתי לעשות טוב יותר עם השחקנים האלה".

הלם בריאל מדריד (IMAGO)

קרבחאל: "הגענו לתחתית, הודחנו על ידי קבוצה מהליגה השנייה"

דני קרבחאל, קפטן ריאל מדריד, הגיע לאזור המעורב כדי לדבר עם התקשורת אחרי ההפסד הכואב לאלבסטה בגביע המלך. המגן הימני לא התחמק, גם אם ענה רק על שתי שאלות: "הגענו לתחתית בצורה מרשימה. צריך להתמודד עם המציאות גם כשמפסידים, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. אנחנו, השחקנים, בסופו של דבר האחראים. אין לי הרבה יותר מה לומר", פתח.

ארבלואה וקרבחאל (IMAGO)

"אם הייתי יודע, לא היינו מפסידים. לא צריך להיות גאון כדי להבין את זה. הגענו לתחתית, הודחנו על ידי קבוצה מהליגה השנייה. ברכות. החל ממחר זה הזמן לביקורת עצמית. יש לנו שתי מסגרות נהדרות ואנחנו נילחם על הכל. המסר הוא שהקבוצה לא במיטבה, ברור. אנחנו צריכים לעבוד קשה יותר ולתת הרבה יותר. זו המציאות, וזה המסר. ללכת על הכל. אנחנו מתנצלים בפני האוהדים. אנחנו, כולל אני עצמי, לא עומדים בציפיות של המועדון הזה, ונעשה הכל בחודשים הקרובים כדי להפוך את המצב", סיכם.