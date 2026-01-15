"גלוך? פער עצום בין מה שאייאקס חשבה למציאות"

אוסקר גלוך ספג ביקורת קשה לאחר התבוסה המשפילה 6:0 של אייאקס בגביע לאלקמאר, ערב היסטורי שלילי שהסתיים בתוצאה חריגה והותיר את המועדון ואת שחקניו תחת מתקפה תקשורתית רחבה. מי שלא חסך במילים היה פרשן ESPN קנת’ פרז, שהתייחס באופן ישיר ליכולתו של הקשר הישראלי ולטענתו לפער הגדול בין הציפיות למציאות.

“גלוך הוא סיפור באמת ייחודי”, אמר פרז. “יש פער עצום בין מה שאייאקס חשבה שהיא רכשה לבין מה שגלוך באמת. באייאקס בטח חשבו שהוא יעצב את המשחק ההתקפי, אבל בפועל הוא בעיקר לוחץ, רץ ורץ, ואין לו פיזיות. זה פשוט לא טוב”.

בהמשך הוסיף: “מי שם את השחקנים מול השוער? אייאקס כקבוצה פשוט חסרה איכות. זה אולי לא בעיה לזמן קצר, אבל אז אתה חייב לעשות את מה שמבקשים ממך, ואני מתכוון בעיקר למשמעת. מהבחינה הזו, אייאקס נכשלה לחלוטין”.

אוסקר גלוך (IMAGO)

פרז לא עצר בגלוך בלבד, והתייחס גם לשחקנים נוספים: “כשדברים לא הולכים, גודס מתלונן. ווינדאל חושב שזה מצחיק לבעוט במישהו”. לדבריו, “לא ראינו הערב שום דבר טוב שאייאקס עשתה בשבועות האחרונים. הם פשוט נטבחו על ידי אלקמאר טובה”.

גם בקרב האוהדים הביקורת הייתה חריפה במיוחד. ברשתות החברתיות גלוך הוצג כאחד הסמלים של הכישלון, עם תגובות קשות כמו: “אני לא רוצה לראות אותו שוב”. הביקורת כלפיו התמקדה באיבודי כדור תכופים ובכך שתרם יותר לשערים שספגה קבוצתו מאשר למצבים התקפיים, בעוד הוא עצמו “כמעט ולא היה חלק מהמשחק”.

הביקורת סביב גלוך אינה חדשה. ולנטיין דריסן, ראש מערכת הכדורגל של ‘טלחרף’, אמר בעבר על הרכש: “הוא כזה קל”. גם וים קיפט לא התרשם בפודקאסט KieftJansenEgmondGijp: “הוא חושב שהוא משחק לבד. תנו לזה זמן, אבל זה לא נראה טוב”. לאחר ערב ההשפלה בגביע, הקולות הללו רק התחזקו, והלחץ סביב הקשר הישראלי והרכש היקר של הקיץ הלך וגבר.