המכביזם הופיע בדיוק ברגע האמת של העונה

מכבי תל אביב עלתה לרבע גמר גביע המדינה אחרי ניצחון בדו קרב פנדלים על הפועל בדרבי הגדול, שכולם חיכו לו כל כך הרבה זמן והוא שוב ידע לספק את הסחורה. לא בתצוגת כדורגל מדהימה אבל בדרמה ששמורה רק לקרבות העירוניים בין מכבי להפועל.

פודקאסט הצהובים עם רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני התכנס כדי לסכם את המשחק, עם ההצלות המרהיבות של אופק מליקה, הרוח המכביסטית שעטפה את הסיום של המשחק דרך השחקנים הצעירים ובהם גם סייד אבו פרחי ואיתי בן חמו.

אז האם זהו רגע המפנה של העונה עבור הצהובים, האם החגיגות הגדולות ביציע בסיום ינקו את כל האווירה הרעה סביב המועדון, האם שאלת עתידו של לאזטיץ׳ ירדה סופית מהפרק אחרי הדרבי ומה יהיה הלאה? האזנה נעימה.