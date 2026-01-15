"מליקה עף כמו סופרמן, כאילו מלאך הרים אותו"

שעה ארוכה אחרי שהחגיגות מול שער 11 הסתיימו ואת החיוך אי אפשר היה להוריד מהפנים של כל מי שיצא ממתחם חדרי ההלבשה של מכבי תל אביב אחרי ה-4:5 בפנדלים על הפועל בדרבי של שמינית גמר גביע המדינה. זה היה סיום מטורף למשחק הכי גדול של הכדורגל הישראלי, עוד ערב שהבטיח סיפור גדול וגם קיים.

"זה היה כמו לראות את סופרמן", אמר אחד מאנשי ההנהלה הבכירה של מכבי בדרכו החוצה על ההצלה המשוגעת של אופק מליקה בדו קרב הפנדלים, אחר אמר: "זה כאילו מלאך הרים אותו למעלה לכדור, אחרת איך תסביר את הזינוק הזה?".

תמימות דעים הייתה שזו ההצלה המדהימה ביותר שמישהו מבין אנשי מכבי ת"א ראה בדו קרב פנדלים במהלך הקריירה. על החתום שוער בן 20, שקיבל העונה את הזדמנות חייו לעמוד בין הקורות של אלופת המדינה, בנו של שוער העבר של מכבי ת"א, ירון מליקה. דודו מאיר מליקה היה חלוץ אצל הצהובים. האבא ירון בכלל בתאילנד, נמצא בחופשה שהוזמנה הרבה מראש, עוד לפני שידעו שיש בכלל תסריט שהילד יעמוד בין הקורות בדרבי בשמינית גמר גביע המדינה.

אופק מליקה חוגג (רדאד ג'בארה)

אופק הוא גם כמובן נכדו של שמואל מליקה ז"ל, שגם הוא היה שוער ואף מאמן אצל הצהובים. במחלקת הנוער הצהובה אימן בין היתר את אבי נמני. אתמול (רביעי) בבוקר המשחק, עלה אופק לקבר של סבו המנוח ואולי שם קיבל את הברכה לפני אותה הצלה מדהימה בדו קרב הפנדלים, וגם להצלה הלא פחות גדולה וחשובה שלו עמוק בתוך דקות הארכה של המשחק.

אופק, אנשים אמרו בחוץ שזה היה כמו לראות את סופרמן, שמלאך הרים אותך. מה אתה הרגשת ברגע עצירת הפנדל?

"תשמע, בסוף אני יודע שיש לי את הדחיפה ואת היכולות להגיע גם לכדורים כאלה. ידעתי שאם אני לא לוקח את הפנדל הזה אין לנו עוד צ’אנס. אני באמת שמח שהצלחתי. אני לא יודע בדיוק מה עזר לי, אולי העובדה שהבוקר הלכתי לקבר של סבא שלי. הוא היה אוהד שרוף של מכבי, הלכתי לדבר איתו קצת. מי יודע, אולי זה נתן לי משהו".

"הייתה לי חוויה טובה, דומה לדרבי בסרביה"

זה היה פנדל לא רגיל. איך ניגשת אליו מקצועית? כי זה פנדל שאתה לא יכול להמר בו. אתה חייב לחכות, לראות לאן הוא בועט ואז לזנק.

"זה לא פנדל רגיל. האמת שחשבתי שהוא ילך לשם, ופשוט יצאתי בכל הכוח לפינה. לשמחתי זה הצליח. זה אחד הרגעים הכי שמחים שהיו לי בחיים, אם לא הכי שמח. אני באמת שמח שהיה לי את הכוח המנטלי לקחת את הפנדל הזה".

"אחד הרגעים השמחים בחיי". אופק מליקה (רדאד ג'בארה)

כל העונה הזו מרגישה שאם יש משהו שיכול להשתבש, אז זה יקרה לכם. גם היום, כרטיס אדום, הצלה אדירה בדקה ה-120, בפנדלים זה כבר היה תלוי בהפועל פעמיים, הכל היה נגדכם. האם זו נקודת מפנה מכאן?

קודם כל אני מקווה שכן. התחלנו רצף, ואני מקווה שהוא ימשך. זה לא סוד שאנחנו בתקופה לא פשוטה, אבל יש פה קבוצה של ווינרים, שחקנים, צוות, כולם. גם במצבים כאלה אנחנו יודעים להביא תוצאה ולעשות את זה ביחד".

זה יכול לדחוף אתכם גם בליגה?

"לגמרי. כדורגל זה משחק של אמוציות. משחק כזה, בעשרה שחקנים, הארכה, דו-קרב פנדלים, זה נותן הרבה כוח ועוצמות להמשך”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים ניצחון מדהים (רועי כפיר)

עם יד על הלב, אחרי האדום מול פאפוס, באמת האמנת שעוד תקבל פה דקות העונה?

"כן. התחלתי את העונה לא טוב והייתי מאוד ביקורתי כלפי עצמי. הרגשתי שחשפתי את עצמי ואת כולם. אבל המשכתי לעבוד קשה, להרים את הראש. הצוות נתן לי קרדיט, ותמיד האמנתי בעצמי. אם אתה לא מאמין במקצוע הזה, אין לך מה לעשות פה. אחרי שנה וחצי לא פשוטות, עם פציעה והכל אני שמח להיות במקום שבו אני נמצא".