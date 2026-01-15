"מייצרים הזדמנויות, אך מתקשים לתרגם לגולים"

בבית״ר ירושלים מרוצים מאוד מהניצחון 0:2 אתמול על קריית שמונה בשמינית גמר גביע המדינה. בקבוצה דוחים את האמירות על יכולת פחות טובה בתקופה האחרונה.

“בכל המשחקים בתקופה האחרונה אנחנו מייצרים הזדמנויות, אבל לא מצליחים לתרגם את כל המצבים שלנו לשערים, בגביע הכי חשוב לעבור שלב ועשינו את זה, אנחנו עכשיו עם הפנים למשחק מול הפועל פתח תקווה״.

מול פתח תקווה יחזרו להרכב הפותח לוקה גדראני, ירדן כהן וגם בוריס אינו בתמונת ההרכב אחרי שבית״ר קיבלה את השחרור הבין-לאומי של הקשר.

שחקני בית"ר ירושלים מאושרים (חגי מיכאלי)

על המשחק אתמול אמר ברק יצחקי: ״אין משחקים קלים, הייתי מרוצה במיוחד במחצית השנייה שהגענו למצבים. ידענו לעשות את העבודה ולעבור שלב. אני מרוצה מהשחקנים ששיחקו אתמול, אני מאמין בשחקנים שלנו שיכולים לשחק בכל משחק ולא מייחס חשיבות לדקות משחק, אני מצפה מכולם לשמור על קצב משחק מכל מי שפותח בהרכב או עולה כמחליף״.

אחרי ההחתמה של החלוץ הקולומביאני חאסונד גונזאלס, אלמוג כהן ממשיך לעבוד על חיזוק הקבוצה ובית״ר מנסה להחתים שחקן לעמדת הכנף בהתקפה. כלפי חוץ לא מדברים בבית״ר על אליפות, אבל בשיחות בין אנשי המועדון עולה התחושה שבית״ר יכולה העונה לרוץ עד הסוף במאבק על התואר.