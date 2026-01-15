"אם יצא משהו טוב מההדחה, זה מינוי רוני לוי"

הקדנציה השנייה של רוני לוי במכבי נתניה, תצא הבוקר (חמישי) לדרך, כשהמאמן יעביר היום את אימון הבכורה שלו בקבוצה לקראת המשחק ביום שבת מול בני סכנין.

המינוי של לוי, התקבל בתמימות דעים מצד כל סביבת המועדון: "אם כבר אבוקסיס פוטר, לפחות הגיע פיגורה כמו רוני. רוני לא ייתן לאף אחד לקבוע לו ויעשה פה סדר במועדון. הוא בדיוק האיש הנכון במקום הנכון", אמרו.

אתמול בשעות הבוקר, ניהל המאמן מו"מ מהיר מול היו"ר גיל לב, כאשר בהתחלה הייתה מחלוקת סביב אורך החוזה, כשנתניה הסכימה לחוזה עד תום העונה, אך לבסוף הבינה שלוי לא יגיע לחצי עונה והתרצתה.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)

לוי, צפוי לצרף איתו איש צוות מטעמו, כאשר בינתיים, הצעד הראשון מאז הגיע, היה עזיבתו של עוזר המאמן אוהד קדוסי, שייפרד מהמועדון לאחר שנה וחצי לצידם של מרקו בלבול ויוסי אבוקסיס. לוי, הגיע אתמול בשעות הצהריים למתחם האימונים ושוחח ארוכות עם היו"ר גיל לב, על חיזוק לקבוצה ועל התוכניות שלו.

אגב, גם בקדנציה הקודמת שלו בנתניה, לפני 11 שנים, מונה לוי לתפקיד ב-14.1, כשגם אז, משחק הבכורה שלו היה משחק חוץ מול בני סכנין. אז זה הסתיים ב-0:2, כשבנתניה בטח ישמחו לשחזר את התוצאה ההיא.

רוני לוי בקדנציה הראשונה בנתניה (רדאד ג'בארה)

לאחר התחושות הקשות מההפסד בגביע, בנתניה אמרו אתמול בחצי צחוק חצי אמת: "אם לקחת משהו טוב מההדחה בגביע, זה את העובדה שרוני מונה. כי אם היינו מנצחים, עוד היה מגיע לפה אולי מאמן אחר ולא הוא".