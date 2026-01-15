יום חמישי, 15.01.2026 שעה 05:59
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

"אם יצא משהו טוב מההדחה, זה מינוי רוני לוי"

מאמנה החדש של נתניה נפגש עם היו״ר גיל לב ויעביר אימון בכורה: ״יעשה סדר במועדון״. עוזר המאמן קדוסי עזב. וגם: השחזור ההיסטורי והמחלוקת במו״מ

|
רוני לוי (רועי כפיר)
רוני לוי (רועי כפיר)

הקדנציה השנייה של רוני לוי במכבי נתניה, תצא הבוקר (חמישי) לדרך, כשהמאמן יעביר היום את אימון הבכורה שלו בקבוצה לקראת המשחק ביום שבת מול בני סכנין.

המינוי של לוי, התקבל בתמימות דעים מצד כל סביבת המועדון: "אם כבר אבוקסיס פוטר, לפחות הגיע פיגורה כמו רוני. רוני לא ייתן לאף אחד לקבוע לו ויעשה פה סדר במועדון. הוא בדיוק האיש הנכון במקום הנכון", אמרו.

אתמול בשעות הבוקר, ניהל המאמן מו"מ מהיר מול היו"ר גיל לב, כאשר בהתחלה הייתה מחלוקת סביב אורך החוזה, כשנתניה הסכימה לחוזה עד תום העונה, אך לבסוף הבינה שלוי לא יגיע לחצי עונה והתרצתה.

שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)שחקני מכבי נתניה מאוכזבים (רועי כפיר)

לוי, צפוי לצרף איתו איש צוות מטעמו, כאשר בינתיים, הצעד הראשון מאז הגיע, היה עזיבתו של עוזר המאמן אוהד קדוסי, שייפרד מהמועדון לאחר שנה וחצי לצידם של מרקו בלבול ויוסי אבוקסיס. לוי, הגיע אתמול בשעות הצהריים למתחם האימונים ושוחח ארוכות עם היו"ר גיל לב, על חיזוק לקבוצה ועל התוכניות שלו.

אגב, גם בקדנציה הקודמת שלו בנתניה, לפני 11 שנים, מונה לוי לתפקיד ב-14.1, כשגם אז, משחק הבכורה שלו היה משחק חוץ מול בני סכנין. אז זה הסתיים ב-0:2, כשבנתניה בטח ישמחו לשחזר את התוצאה ההיא.

רוני לוי בקדנציה הראשונה בנתניה (רדאד גרוני לוי בקדנציה הראשונה בנתניה (רדאד ג'בארה)

לאחר התחושות הקשות מההפסד בגביע, בנתניה אמרו אתמול בחצי צחוק חצי אמת: "אם לקחת משהו טוב מההדחה בגביע, זה את העובדה שרוני מונה. כי אם היינו מנצחים, עוד היה מגיע לפה אולי מאמן אחר ולא הוא".

