ברדה: כדורגל הוא אכזרי, לא תמיד יש בו צדק

שערים, אדום ודרמה גדולה בדרבי התל אביבי הגדול שחזר אלינו הערב (רביעי) במסגרת שלב שמינית גמר גביע המדינה, בסיומו הפועל תל אביב הפסידה 5:4 בפנדלים מול מכבי תל אביב, אחרי 1:1 בסיום 120 דקות, ובכך לסיים את דרכה במפעל, בעוד היריבה העירונית מתקדמת על חשבונה לשלב הבא.

מאמן הפועל תל אביב, אליניב ברדה, דיבר על התחושות: “כדורגל הוא אכזרי, לא תמיד יש צדק בכדורגל, זה חלק מהמשחק. אני מאוד גאה בקבוצה ובשחקנים, האחריות עליי אני בחרתי את הבועטים ומי שלא בועט לא מחמיץ. גם אני החמצתי בחיי, פנדלים זה לפעמים גם מזל. נגד עשרה שחקנים זה דווקא הקשה עלינו ושיחקנו פחות נכון.

“אני מדבר לכולם. אני גאה בשחקנים שלי, כולם מאוד מאוכזבים בחדר ההלבשה, רצינו להתקדם כמה שיותר בגביע. זה אכזרי, אבל זה הכדורגל. כמו אחרון האוהדים התפללתי שהכדור יכנס, אבל הכדורגל מתהפך מצד לצד”.

רועי אלקוקין לא מאמין (רדאד ג'בארה)

על השפעת ההרחקה של רוי רביבו: “הם עברו לשחק עם חמישה בהגנה ושם קבלת ההחלטות שלנו הייתה פחות טובה. גם השוער שלהם היה מעולה היום והם עשו מה שהם צריכים. בסופו של דבר זה הוכרע על חודו של פנדל”.

על פרננד מאיימבו: “זה לא נראה טוב, אנחנו עוד לא יודעים. זה הפתיע שהוא חזר לשחק. יש לנו עכשיו שני משחקים מאוד חשובים, נעשה הערכה של כל הפצועים ונתכונן למשחק הליגה הבא כי אין לנו ברירה. אנחנו צריכים לנסות להשיג כרטיס לאירופה דרך הליגה”.

על החילוף של סתיו טוריאל: “הוא ביקש לצאת. הוא לא שיחק חודש והתכווץ, הלוואי שהייתי יכול להמשיך איתו”.

סתיו טוריאל מאוכזב (רדאד ג'בארה)

על הדרבי עצמו: “אני לא חושב שזה מנטלי, הצלחנו לייצר מצב שאנחנו משחקים מול עשרה שחקנים. חדר ההלבשה כרגע מאוד שפוף ואני יכול להבין אותם, אבל אנחנו בדרך. אני בטוח שאנחנו נהיה שם. אני לא מסתכל על הספירה, אני מסתכל על הקבוצה שלי ועל איך אני משפר אותה ממשחק למשחק”.

גם השוער אסף צור דיבר בסיום: “תחושות מאוד קשות, היינו מאוד קרובים. הייתה אווירה מטורפת, צריך להגיד מילה טובה לקהל, רצינו את זה גם בשבילו”.

על רוטמן: “נרים אותו, יש ביום שני משחק חשוב ובעוד עשרה ימים אנחנו פוגשים את אותה יריבה עוד פעם, ננסה שהפעם התוצאה תיגמר אחרת”.

אסף צור (רועי כפיר)

על המנטליות במשחקי הדרבי: “מי שראה את המשחק ראה שהיה משחק שקול, אפילו אחרי האדום היינו עדיפים. זה לא כזה יושב בראש, רצינו את זה בשביל האוהדים, לצערנו זה לא קרה”.

על הפנדלים: “ידעתי שהקבוצה תצטרך אותי ואני שמח שלקחתי פנדל, לצערי לא הצלחנו לנצח, אבל ממשיכים הלאה”.

על הדרבי הבא: “יש משחק מאוד קשה בבלומפילד לפני כן מול הפועל באר שבע. אנחנו מאמינים במאה אחוז שהפועל תצליח לעצור את הספירה”.