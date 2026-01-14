"הניצחון הזה הגיע לנו, הוכרע בפרטים הקטנים"

איזו דרמה אדירה. אחרי שהדרבי האחרון בליגה פוצץ ולא שוחק, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב נפגשו הערב (רביעי) והפעם גם שיחקו במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, בהתמודדות שהסתיימה בניצחון 4:5 לצהובים בפנדלים אחרי 1:1 ב-120 דקות.

המאמן המנצח, ז’רקו לאזטיץ’: “ברכות לשחקנים, שיחקנו את המשחק שלנו לאורך כל 120 הדקות. אני חושב שהגיע לנו לנצח, אני גאה בשחקנים ותודה גם לאוהדים שהגיעו. אנחנו צריכים להמשיך קדימה לאתגר הבא”.

על קרב הפנדלים: “מליקה הציל את הערב, אבל זה כל השחקנים, זה הוכרע בפרטים הקטנים. אני חושב ששלטנו במשחק, ספגנו מהבעיטה הראשונה לשער ואחרי זה כמובן שזה יותר קשה. היה לנו הרבה תרגול ב-10 שחקנים”.

שאגות השמחה של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

על כך שזה הדרבי הראשון שלו: “אני מסכם את החוויה כטובה מאוד. זה דומה מאוד לדרבי בסרביה, כי אנחנו דומים מאוד, גם התשוקה שיש לאוהדים ולקבוצות. אני סוף סוף הרגשתי איך מרגיש הדרבי התל אביבי”.

אופק מליקה: “לא הפסקנו להאמין גם אחרי האדום, ובסוף היו האירועים שהיו ועשינו את זה. אני מאוד שמח, כולם יצאו ווינרים והחבר’ה שלנו חבורה של גברים. הפנדל של רוטמן? זה היה מלחיץ כי ידעתי שאם אני לא עוצר את זה אין לנו עוד ניסיון, פשוט שלחתי את עצמי לפינה, אני לא חושב שאני צריך לקחת קרדיט על הערב הזה. אני מאוד מבסוט שעשינו את זה ביחד”.

אופק מליקה (רדאד ג'בארה)

איתי בן חמו: “לבוא למשחק כזה עם כל מה שקרה ולקבל אדום בדקה מוקדמת, ולשחק ככה, זה משהו שהוא ראוי להערכה. לנצח דרבי ועוד ככה. הפנדל שלי? הרגשתי ביטחון, באתי עם ביטחון לכדור, אני שמח שזה נכנס, אבל אם לא מליקה יכול להיות שלא היינו עומדים פה ואני באמת שמח בשבילו ובשביל הקבוצה. הגול שלי זה רק בונוס, זה רגע מאושר לי ולכולם”.

בתוך כך עוד בתום המשחק, עימות מילולי לא ברור בין כמה אוהדים משער 11 לדור פרץ