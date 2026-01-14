לאט ובטוח: בית"ר ירושלים הולכת גם על הגביע

בית”ר ירושלים עושה את העבודה ומנצחת את עירוני קריית שמונה בשמינית גמר גביע המדינה, כמאמר הקלישאה העיקר לעבור שלב, ברק יצחקי מסמן וי וממשיך למשימה הבאה.

מחצית ראשונה חלשה של בית”ר שהשתפרה במחצית השנייה, ירדן שועה שוב בפעם המי יודע כמה הוכיח שהוא ברמה אחרת, הרוטציה של יצחקי הייתה הכרחית, אך הבדלי הרמות בין שחקני ההרכב למחליפים הורגשו בחלקים גדולים של המשחק.

וגם - העמדה של ירין לוי עם כניסתו של בוריס אינו להרכב, האם יש מגן ימני טוב יותר בליגה מירדן כהן, היכולת של טבארש ומנדי, ההרכב של יצחקי למשחק מול הפועל פתח תקווה, היכולת של קראבלי ללא גדראני לצידו, ועד כמה חשוב שבית”ר עוברת את התקופה האחרונה ביכולת פחות טובה, אבל עם ניצחונות ללא הפסקה. האזנה נעימה.