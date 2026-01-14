יום חמישי, 15.01.2026 שעה 00:27
מכבי חיפה ניצחה 102:105 את אליצור יבנה

קרב התחתית בליגה הלאומית בכדורסל הסתיים כשידם של הירוקים על העליונה, זאת בזכות בכורה מוצלחת של סנדי כהן, שכיכב עם 25 נקודות ו-10 ריבאונדים

סנדי כהן במדי מכבי חיפה (באדיבות המועדון)
דרמת ענק ברוממה הסתיימה הערב (רביעי) עם ניצחון מקומי, שנתן הרבה מאוד תקווה ורוח גבית לקבוצה של מיקי גורקה במאבקי התחתית. עבור הירוקים מדובר בניצחון ביתי ראשון העונה, כאשר סנדי כהן סיפק 25 נקודות במשחק הבכורה שלו בירוק.

מכבי חיפה ואליצור יבנה סיפקו קרב תחתית לוהט, שהוכרע בהארכה. לאורך רוב שלבי המשחק המקומיים החזיקו ביתרון קטן ואת החצי הראשון סגרו כשהם מוליכים 38:46. אנטוניו דיי הנהדר השאיר את האורחים במשחק ברבע השלישי, כאשר מנגד היו אלה נאור שרון וג'וש פרייס. עוז חולי קלע 6 נקודות ברצף ועם שלשה של שגיב דוד הלוח הראה 60:66 למארחים אחרי שלושה רבעים. הכל התנקז לרבע האחרון ושוב היה זה אנטוניו דיי שהוריד ל-81:78, 4 דקות לסיום.

ג'ייס טאונסנד דייק עם 4 זריקות עונשין אבל דיי השיב אש וגם דאג לשוויון 90:90 אחרי שסנדי כהן החטיא זריקה מהקו. גם בתוספת הזמן המותחן נמשך - והלוח הראה 100:100, דקה וחצי לסיום. נאור שרון וג'ייס טאונסנד עמדו בלחץ מהקו, ויבנה קיבלה הזדמנות אחרונה להארכה נוספת אבל לא הצליחה לייצר שלשה.

קלעו למכבי חיפה: סנדי כהן (10 ריבאונדים) וג'וש פרייס 25 נק' כ"א, ג'ייס טאונסנד 23 נק', נאור שרון ואביתר מור יוסף 12 נק' כ"א, איילון ששון וקורן משה 4 נק' כ"א.

קלעו לאליצור יבנה: אנטוניו דיי (9 אסיסטים) 36 נק', סי ג'יי ווקר 23 נק', עוז חולי 15 נק', יריב עמירם 14 נק', אורי חי 6 נק', אור פורר 5 נק', שגיב דוד 3 נק'.

