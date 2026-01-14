"לא יצרנו שום דבר, אבל בגביע הכי חשוב לנצח"

זה לא היה קל בכלל, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה סימנה וי. הירוקים הגיעו לאצטדיון רמת גן כדי לפגוש בשמינית גמר גביע המדינה את הפועל רעננה מהליגה הלאומית וזה לקח עד תוספת הזמן, אבל לבסוף גיא מלמד נתן 0:1 לברק בכר ואת הכרטיס לשמונה האחרונות של המפעל השני בחשיבותו בכדורגל הישראלי.

לאחר העלייה הדרמטית, בכר שיתף: “לא חשבתי על מכבי ת”א, הייתי מוטרד מזה שלא יצרנו כמעט שום דבר. שיחקנו מול קבוצה שעמדה מדהים, טקטית, הייתה מסוכנת במעברים, לא יצרנו פיתרונות, אבל זה גביע ובגביע צריך לעבור ופחות משנה הדרך, חשוב שניצחנו. זה לא יהיה נכון לדבר על החיסורים כי מי שהיה על המגרש אמור להיות מספיק טוב, ובסוף עשינו את זה, לא בדרך שרצינו, לא אתפס על תירוצים, אבל התיאום היה פחות טוב ועדיין ניצחנו”.

עוד אמר: “נתקענו קצת יותר אחרי השינויים אפילו, כן, יכול להיות, הרמנו וההצטרפות לרחבה לא הייתה טובה, הכדור לא זז מספיק, אבל מעדיף לסכם אחרי ניצחון. חזיזה? אתעסק במי שיהיה נגד מכבי ת”א, לא באלו שלא, אבל מקווה שזה לא רציני, ברור. גם אחרי אחי נצרת וגם עכשיו אגיד שוב שהמטרה היא לזכות בגביע, יש עוד שלושה גמרים, אבל יש עכשיו מכבי ת”א. קבוצה מועדפת? מה שיהיה, צריך לנצח את הקבוצות הכי טובות, לא יודע מי עלה עוד”.

דולב חזיזה יורד מהמגרש בליווי הצוות הרפואי (שחר גרוס)

גיא מלמד הוסיף: “גביע זה מפעל רומנטי, אתה פוגש קבוצות לא מהליגה שלך ויצא מתוך, היינו מעדיפים לסיים את זה מוקדם, אבל רעננה עמדה טוב והפנים לשלב הבא ולמכבי ת”א. לא יודע למה זה הלך קשה, קבוצות באות בטירוף נגדך וזה לא קל, שאפו לשחקנים כי יש פה לחץ וצעירים, אני נותן להם מילה טובה, יש פה עתיד לשחקנים הצעירים של חיפה. אנחנו חושבים על הגביע כל הזמן, ברק תמיד אומר לנו, לא מקלים ראש באף קבוצה. אני שמח תמיד להיות על המגרש, כל דקה במועדון הזה אתן הכל ואתרום מהניסיון ומהיכולות שלי, שמח שיצא לטובה. מי אני רוצה? אין עדיפות, הפנים למכבי ת”א”.

מאמן רעננה, ניצן דמארי, אמר: “כמובן שזה מאוד מאכזב, הגענו עד לדקה ה-90, עמדנו, שאפו לשחקנים על ההקרבה, משחק טקטי מצוין, חבל לי שבסוף הוא הוכרע בנייח אבל זה חלק מהכדורגל. אני לא חושש לפני משחקים, זה כדורגל, זה לא מעבר לזה, כמובן שזו קבוצה מאוד איכותית וזה היה יכול להיות אחרת, אבל אני יכול רק להוריד את הכובע לשחקנים. היו חסרים לנו שחקנים שיכולים היו להוסיף, אני שמח מהגישה של השחקנים, מהעבודה. לא אחלום על השער של מלמד בכלל, הראש שלי כבר במשחק הבא”.