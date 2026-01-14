יום רביעי, 14.01.2026 שעה 22:43
דקה 43: אלבסטה - ריאל מדריד 0:1

גביע המלך, שמינית גמר: קצה משחק איטי. הבלאנקוס מגיעים עם ארבלואה על הקווים במטרה לעלות שלב מול הקבוצה מהליגה השנייה ולהתאושש מההפסד לבארסה

ריאל מדריד חוותה טלטלה גדולה לאחר העזיבה של צ’אבי אלונסו, והחלפתו באלברו ארבלואה על הקווים. הבלאנקוס מתארחים בשעה זו אצל אלבסטה מהליגה השנייה במסגרת שלב שמינית הגמר של גביע המלך הספרדי, והם מקווים להתעלם מרעשי הרקע ולהעפיל לרבע הגמר ללא תקלות מיותרות בדרך.

מלכתחילה לקבוצה מבירת ספרד שבוע קשה לפניה, עם שלושה משחקים בשלוש מסגרות שונות, רגע לפני חזרתה של ליגת האלופות בשבוע הבא. לכל זה אפשר להוסיף את העזיבה של צ’אבי אלונסו לאחר ההפסד 3:2 לברצלונה בגמר הסופר קאפ, כך שריאל מדריד לא מגיעה במצב הכי אופטימלי להתמודדות. עם זאת, הבלאנקוס תמיד רוצים לזכות בכל התארים ולשם כך הם יהיו חייבים לנצח, גם עם כל הנסיבות המקלות.

מהצד השני של המתרס, הקבוצה מהליגה השנייה לא מבריקה במיוחד העונה, כשהיא נמצאת במקום ה-17 שלזכותה 24 נקודות, מרחק נקודה אחת בלבד מהקו האדום וירידת ליגה. עם זאת, לגביע חוקים משלו, ואקס ריאל מדריד, חסוס ואייחו, ואלבסטה מקווים לחולל סנסציה גדולה.

דקה 6: פדריקו ואלוורדה בעט בעוצמה מרחוק והכדור פספס במעט את המסגרת. 

דקה 30: המארחת הגיעה להזדמנות כשקאפי בעט מחוץ לרחבה, אך הכדור הלך גבוה.

ההרכב של ריאל מדריד: אנדריי לונין, דין האוסן, ראול אסנסיו, דוד חימנס, פראן גרסיה, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, תיאגו פיטארק, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס ג’וניור, גונסאלו גארסיה.

