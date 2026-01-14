מליקה מעל כולם, 7 ל-3 שחקנים: ציוני מכבי ת"א

שוער

אופק מליקה 8 – הצלת ענק שלו בסוף הארכה והצלה משוגעת לפנדל שהיה יכול לתת את הדרבי להפועל.

הגנה

רוי רביבו 5 – בישל ואז החליק בשוויון ובסוף קיבל צהוב שני מיותר .

מוחמד עלי קמארה 5 – הרבה איבודים בהנעת כדור.

רז שלמה 6 – היה לו משחק טוב.

טייריס אסאנטה 6 – שחקן ההגנה הטוב במכבי ת״א העונה.

שחקני מכבי תל אביב בשמיים (רדאד ג'בארה)

קרווין אנדרדה 6 – ממשחק למשחק הוא מראה שיפור רציני.

איסוף סיסוקו 5 – כבש בדו קרב פנדלים את הציג משחק לא טוב מספיק.

עידו שחר 5 – היה לו קשה באמצע, הפגין רכות.

התקפה

אושר דוידה 5 – בתקופה רעה ולא מצליח לצאת מזה.

הליו וארלה 7 – שחקן ההתקפה היחיד של מכבי ת״א שעובד במשחקים האחרונים וגם מצליח.

סייד אבו פרחי 7 – לחימה אדירה כמגן שמאלי, כחלוץ פחות מצליח.

אושר דוידה והליו וארלה מתחבקים (רדאד ג'בארה)

מחליפים

אלעד מדמון 5 – היה סביר וכבש בדו קרב את הראשון שזה חשוב.

איתמר נוי 5 – התקשה מאוד בדקות ששיחק אבל כבש פנדל משמעותי מאוד.

דור פרץ 6 – נלחם ונתן הרבה כוח למכבי במצב קשה מאוד.

שגיב יחזקאל 4 – משהו רע עובר עליו, יותר רע ממה שעובר על דוידה

איתי בן חמו 7 – כמה רוח מכביסטית צריך כדי לבעוט פנדל כזה מכריע. בדיוק מה שלא היה לבועטים האחרונים של הפועל .

מאמן

ז’רקו לאזטיץ’ 6 – הגיב טקטית נכון להרחקה ועם בחירות אמיצות בבועטי פנדלים. ועדיין מכבי צריכה להיראות יותר טוב.