מליקה מעל כולם, 7 ל-3 שחקנים: ציוני מכבי ת"א

שוער
אופק מליקה 8 – הצלת ענק שלו בסוף הארכה והצלה משוגעת לפנדל שהיה יכול לתת את הדרבי להפועל.
הגנה
רוי רביבו 5 – בישל ואז החליק בשוויון ובסוף קיבל צהוב שני מיותר .
מוחמד עלי קמארה 5 – הרבה איבודים בהנעת כדור.
רז שלמה 6 – היה לו משחק טוב.
טייריס אסאנטה 6 – שחקן ההגנה הטוב במכבי ת״א העונה.
קישור
קרווין אנדרדה 6 – ממשחק למשחק הוא מראה שיפור רציני.
איסוף סיסוקו 5 – כבש בדו קרב פנדלים את הציג משחק לא טוב מספיק.
עידו שחר 5 – היה לו קשה באמצע, הפגין רכות.
התקפה
אושר דוידה 5 – בתקופה רעה ולא מצליח לצאת מזה.
הליו וארלה 7 – שחקן ההתקפה היחיד של מכבי ת״א שעובד במשחקים האחרונים וגם מצליח.
סייד אבו פרחי 7 – לחימה אדירה כמגן שמאלי, כחלוץ פחות מצליח.
מחליפים
אלעד מדמון 5 – היה סביר וכבש בדו קרב את הראשון שזה חשוב.
איתמר נוי 5 – התקשה מאוד בדקות ששיחק אבל כבש פנדל משמעותי מאוד.
דור פרץ 6 – נלחם ונתן הרבה כוח למכבי במצב קשה מאוד.
שגיב יחזקאל 4 – משהו רע עובר עליו, יותר רע ממה שעובר על דוידה
איתי בן חמו 7 – כמה רוח מכביסטית צריך כדי לבעוט פנדל כזה מכריע. בדיוק מה שלא היה לבועטים האחרונים של הפועל .
מאמן
ז’רקו לאזטיץ’ 6 – הגיב טקטית נכון להרחקה ועם בחירות אמיצות בבועטי פנדלים. ועדיין מכבי צריכה להיראות יותר טוב.